«Бенфика» стала чемпионом Португалии в 38-й раз и впервые за 4 года

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии впервые за 4 года.

Команда Рогера Шмидта в последнем туре разгромила «Санта-Клару» (3:0), набрала 87 очков и обеспечила себе титул. «Порту» с 85 очками стал вторым, «Брага» (75 очков) – третьей, « » (74) – четвертым.

« » стала чемпионом впервые за 4 года. Это 38-й титул клуба – рекорд для Португалии. «Порту» выигрывал чемпионат 30 раз, «Спортинг» – 19.

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