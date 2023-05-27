«Бенфика» стала чемпионом Португалии в 38-й раз и впервые за 4 года

Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг Санта-Клара Рогер Шмидт Футбол

«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии впервые за 4 года.

Команда Рогера Шмидта в последнем туре разгромила «Санта-Клару» (3:0), набрала 87 очков и обеспечила себе титул. «Порту» с 85 очками стал вторым, «Брага» (75 очков) – третьей, «Спортинг» (74) – четвертым.

«Бенфика» стала чемпионом впервые за 4 года. Это 38-й титул клуба – рекорд для Португалии. «Порту» выигрывал чемпионат 30 раз, «Спортинг» – 19.

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15 комментариев

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Direct free kick
Ну хоть не повторили слив аля 2013. Объективно лучший клуб Португалии в этом сезоне. Если бы не продажа Энцо могли побороться за финал ЛЧ с учётом сетки плей-офф
+18
-3
+15
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Direct free kick
Ответ seshcha
Без Энцо затащили, топ
Без него сильно затормозили
+14
-1
+13
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10ztv
энцо уже пожалел что ушёл в середняк
+9
-3
+6
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Алексей Иванов
3 клуба все турнир выигрывали?
+4
0
+4
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Кирилл Голивец
Ответ Direct free kick
Боавишта в 2001
и Белененсеш в 40-е что ли
+3
0
+3
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seshcha
Без Энцо затащили, топ
+6
-4
+2
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хавбек+
заслужили отличной игрой, отдельно рад за Шмидта
+3
-1
+2
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Direct free kick
Ответ Алексей Иванов
3 клуба все турнир выигрывали?
Боавишта в 2001
+2
0
+2
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добрый грек
Молодцы, чё, достойно.
0
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Direct free kick
Ответ Uter
Без Энцо, но с судьями.
Пояснительную бригаду
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DolJun
Ответ 10ztv
энцо уже пожалел что ушёл в середняк
почему? раньше получал на уровне уборщицы английской, сейчас хоть зарабатывать начал
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BarCa
Ответ Алексей Иванов
3 клуба все турнир выигрывали?
Еще и Белененсеш. Тут на сайте был такой вопрос, кто кроме них стали Чемпионом Португалии.
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