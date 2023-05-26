Владислав Радимов: «Семак за красивые глаза никому не даст играть»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Сочи».

– Раз бразильцев отпустили, значит, на то были причины. У « » есть другие футболисты – те, кто меньше играл, как раз они и получат больше практики. Например, тот же молодой , который вышел в концовке матча с «Оренбургом».

Он молодец, не растерялся, пытался своим напором доказать, что не зря тренируется. Пока столько минут, пока в матче, который практически ничего не решает. Но дальше – больше должно быть, если будет работать над собой и прибавлять.

Мы уже знаем, что Семак за красивые глаза никому не даст играть.

– Получается, в субботу может получиться матч молодежи « » против молодежи «Зенита»?

– Но не с самого начала. На старте составы будут самые боевые, а дальше, по ходу игры, могут выходить молодые. Вообще обе команды стараются играть в интересный футбол, плюс ничего не довлеет в плане турнирных задач, так что будет открытый футбол.

– Несмотря на отсутствие турнирных задач у обеих команд, кажется, что Дмитрию Хохлову важнее выиграть этот матч, чем . В свете его перспектив в « »...

– Я знаю и того, и другого очень хорошо. Оба они – люди очень амбициозные, оба очень захотят выиграть. А для Хохлова вряд ли это создает какую-то дополнительную нервозность, он достаточно поработал, опытный человек.

Да и работает он хорошо! Понятно, что команду лихорадит. Но ее лихорадит весь сезон. И на следующий сезон придется ее серьезно обновлять, если ставить перед собой высокие задачи, – сказал экс-игрок « ».

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