Кирилл Марченко: «Спартаку» надо забирать второе место. Жаль, что у футболистов сейчас нет еврокубков. Так бы клуб мог попасть в Лигу чемпионов»
Кирилл Марченко считает, что «Спартаку» надо забрать второе место в Мир РПЛ.
Марченко, Андрей Василевский и Михаил Сергачев нанесли символический удар по мячу перед игрой «Спартак» – ЦСКА.
– Я здесь благодаря своему лучшему другу Грише Грязнову, он за «Спартак». Вот я приехал вместе с ним. Он посвятил меня немного в это дело. Я начал немножко разбираться. Но не могу сказать, что следил за всеми матчами. Более-менее я в курсе.
– В «Коламбусе» ходил на другие виды спорта?
– Я ходил на футбол, но он закончился на 74-й минуте, потому что было предупреждение о грозе. Там сразу отменяют все, и я уехал домой. Я бы не сказал, что было суперинтересно. Также ходил на баскетбол, НБА, там было здорово, понравилось.
– Когда ты был последний раз на российском футболе?
– Я был на матче «Зенита» с «Лацио» в Лиге чемпионов в 2020 году. Пришли на матч чуть пораньше, чтобы в пробки не попасть. А сегодня я подготовился, почитал про «Спартак», про ребят, кто играет. Понимаю ситуацию, сегодня будет интересно.
– Что самое главное можешь выделить о футбольном «Спартаке»? За кого надо болеть?
– Сегодня за «Спартак». Знаю, что в РПЛ три тура до конца сезона осталось. Я все не могу привыкнуть, что в футболе по три очка дают за победу. В хоккее же по два. Открываю таблицу и начинаю считать по два, а надо по три.
«Спартаку» надо выигрывать все три матча и забирать второе место. Но жаль, что у наших футболистов сейчас нет еврокубков. Так бы «Спартак» мог со второго места попасть в Лигу чемпионов, – сказал форвард клуба НХЛ «Коламбус» Марченко.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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