Где смотреть Челси – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 28 мая
В воскресенье, 28 мая, сыграют Челси и Ньюкасл в 38 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Челси – Ньюкасл
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