В воскресенье, 28 мая, сыграют Челси и Ньюкасл в 38 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Ньюкасл

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