Кейта Бальде: «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне. Это реальная цель»
Кейта Бальде заявил о желании «Спартака» конкурировать с «Зенитом».
«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир РПЛ, выиграв пятый чемпионский титул подряд.
«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул.
Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем. Это реальная цель», – сказал нападающий «Спартака» Кейта Бальде.
Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице за два тура до завершения чемпионата.
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А если серьёзно, я ожидаю, что в следующем сезоне конкуренцию нам составит ЦСКА.
в десятке - будет!
бгг
Хотя, что он ещё может сказать: "Нет, мы не будем биться, Зенит снова выиграет"? Так не один игрок не скажет