Кейта Бальде заявил о желании «Спартака» конкурировать с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир , выиграв пятый чемпионский титул подряд.

«Мы должны в следующем году бороться с « » за титул.

Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем. Это реальная цель», – сказал нападающий « » .

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице за два тура до завершения чемпионата.

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