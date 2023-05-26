Кейта Бальде: «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне. Это реальная цель»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде заявил о желании «Спартака» конкурировать с «Зенитом».

«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир РПЛ, выиграв пятый чемпионский титул подряд.

«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул.

Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем. Это реальная цель», – сказал нападающий «Спартака» Кейта Бальде.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице за два тура до завершения чемпионата.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Из года в год одна цель) 🤣🤣🤣
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ КБ Сергей
Подождите в прихожей. Ваше мнение очень важно для нас.)))
Подождите в прихожей. Ваше мнение очень важно для нас.)))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Для этого Спартаку нужно перестать быть шапито. Ведь с футбольным клубом должен бороться футбольный клуб.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петроград
День сурка какой-то))
А если серьёзно, я ожидаю, что в следующем сезоне конкуренцию нам составит ЦСКА.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
У нашего спартачка каждый год одно и тоже, то есть «борьба с Великим Зенитом» за якобы «первое место». А на самом деле - одна болтовня нашего спартачка, который заканчивает чемпионат РПЛ то на 10 месте, то на 7 месте, то сейчас займёт 4 или 2 место, скоро увидим. При этом Великий Зенит уже 4 тура назад уже стал чемпионом давно. Сначала научитесь играть, как следует, а уж потом обещайтесь. Все в РПЛ давно знают, что наш спартачок всегда цикличен, то есть осенью как-то играет, а весной всё идёт у него под откос. Такой сейчас, к сожалению уровень нашего спартачка.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ </c/>
да бесполезно это, медведев уже всё рассказал на следующий сезон...
Да это бесполезно с тех пор, когда Романцев захапал Спартак и передал его бандитам. С тех пор уже более 20 лет перед каждым сезоном мы слышим подобные заявления, а в итоге сезона оказывается пшик.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kulik13
Добавки борща данному господину!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ S. A.
И так перед каждым сезоном...) Хотя, что он ещё может сказать: "Нет, мы не будем биться, Зенит снова выиграет"? Так не один игрок не скажет
Как-то игроки других команд не шлепают языками по-пустому, делают это только спартаковцы, причем все, и руководство, и хозяева, и игроки, и болельщики. Впрочем это их право, но должны иметь ввиду, что уже давно стали основным посмешищем российского футбола
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Ответ Wiley Fox
Спартак уже чемпион следующего сезона, если путин не отменит выборы И в этом сезоне Спартак бы стал чемпионом, и в прошлые, если бы был чемпионат, а не Газпромлига
Так он уже был чемпионом 5го тура. Этого достаточно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JIEOMEC
обыграли ЦСКА благодаря чаю, а уже чемпионы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
тоже верю в Спартак

в десятке - будет!

бгг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Головин дал ему хорошую характеристику. Слова нужно доказывать делом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Бальде всегда на позитиве. Погоду в команде точно не портит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Шо, опять? :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
за зенит
Ответ КБ Сергей
«Да остановитесь же, наконец! Я уже два часа за Вами бегу, чтобы сказать, как Вы мне безразличны!!!»))) Типичное питерское.)))
Цитата изложена не верно,смысл попытался перевернуть, разумеется ничего не получилось-садись два!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Он о других клубах РПЛ вообще ничего не слышал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Спартаку ещё придётся пободаться с Ахматом за третью позицию!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Zenith forever
Да это бесполезно с тех пор, когда Романцев захапал Спартак и передал его бандитам. С тех пор уже более 20 лет перед каждым сезоном мы слышим подобные заявления, а в итоге сезона оказывается пшик.
я тоже считаю, что наше падение в 00-х пошло именно с Романцева и его передачи клуба...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лжетрофеич
Ответ Owen_the_Simple
Для этого Спартаку нужно перестать быть шапито. Ведь с футбольным клубом должен бороться футбольный клуб.
а с Зенитом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Evgeny Valyaev
Было классною, если бы он остался на след сезон. Дриблинг, удар - он добавляет класса. Приятно смотреть на его игру.
он точно не помешает, надеюсь, уберут Николсона из состава и купят более толкового игрока...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Васильев Василий
Ответ &_Bishep_&
Второй холодной зимы Европа не выдержит. Когда в душевых раздевалках отключат горячую воду сами звезды продавят решение о возвращении России.
Посмотрим,пока идёт активная фаза Сво Россию никуда никто не вернет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
По факту с Ахматом за попадание в ЛЕ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Васильев Василий
Куда куда?))))
Второй холодной зимы Европа не выдержит. Когда в душевых раздевалках отключат горячую воду сами звезды продавят решение о возвращении России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
И так перед каждым сезоном...)

Хотя, что он ещё может сказать: "Нет, мы не будем биться, Зенит снова выиграет"? Так не один игрок не скажет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий