Павел Погребняк: «Игра «Зенита» и квалификация футболистов полностью соответствуют Лиге чемпионов»

Павел Погребняк уверен, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию участникам .

«Конечно, «Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Может, результаты на групповом этапе не радовали в последние годы, но то, что Александр Иванович сказал – это действительно так.

Игра команды и квалификация футболистов «Зенита» полностью соответствуют лигочемпионской истории», – сказал бывший нападающий « » .

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