Павел Погребняк: «Игра «Зенита» и квалификация футболистов полностью соответствуют Лиге чемпионов»
Павел Погребняк уверен, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов.
Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию участникам Лиги чемпионов.
«Конечно, «Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Может, результаты на групповом этапе не радовали в последние годы, но то, что Александр Иванович сказал – это действительно так.
Игра команды и квалификация футболистов «Зенита» полностью соответствуют лигочемпионской истории», – сказал бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.
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