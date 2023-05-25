У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом

Теги Нант Патрик Виейра премьер-лига Англия лига 1 Франция Кристал Пэлас Футбол

Патрик Виейра может вернуться к тренерской работе летом.

Последним клубом в тренерской карьере Виейра был «Кристал Пэлас», откуда он был уволен в марте после 12-матчевой серии клуба без побед.

По информации L’Equipe, после увольнения из «Кристал Пэлас» Виейра получил предложения от трех клубов АПЛ, однако специалист хотел сделать перерыв в работе.

Сообщается, что у Виейра по-прежнему есть предложения от нескольких клубов из Англии. Также в его услугах был заинтересован «Нант», однако Виейра не хочет возвращаться в Лигу 1.

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6 комментариев

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stason79
размыть белых тренеров
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Давид Agabekyan
Ответ wonderwall
посредственный тренер+ Кристал Пэлас под его руководством был сборной Африки то ли он из идейных соображений белых задвигал,то ли действительно тренерский гений
Кристал Пэлас уже кучу лет команда чёрных. И кого он задвигал? Хьюза? Эзе, Олисе, Гехи, Заа все лучшие игроки Кристал Пэлас чернокожие. Но Гуайта и Андерсен как то играли. Опять поиски расизма где его нет
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wonderwall
посредственный тренер+ Кристал Пэлас под его руководством был сборной Африки
то ли он из идейных соображений белых задвигал,то ли действительно тренерский гений
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Ебздрогыч
Были предложения, но хотел сделать перерыв - а остальные смуглые ребята кричат, что черных тренеров специально не берут
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кuraakula belov
Что за чушь? Виейра привёл Пэлас к опасной черте шипа, кто за оставшиеся время будет звать его в АПЛ? Тренер нужен был либо ещё более безнадёжным аутсайдерам, либо Шпорам/Челси, но с бэкграундом Виейра этого сезона..
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Andrey Andreev
Виейра лютый физрук, какая ему АПЛ? Не, если есть желающие попариться на негре, вперёд и с песней, просто потом пусть не жалуются как Кристал Пэлас
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