У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом
Патрик Виейра может вернуться к тренерской работе летом.
Последним клубом в тренерской карьере Виейра был «Кристал Пэлас», откуда он был уволен в марте после 12-матчевой серии клуба без побед.
По информации L’Equipe, после увольнения из «Кристал Пэлас» Виейра получил предложения от трех клубов АПЛ, однако специалист хотел сделать перерыв в работе.
Сообщается, что у Виейра по-прежнему есть предложения от нескольких клубов из Англии. Также в его услугах был заинтересован «Нант», однако Виейра не хочет возвращаться в Лигу 1.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
то ли он из идейных соображений белых задвигал,то ли действительно тренерский гений