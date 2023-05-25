У Виейра были предложения от 3 клубов АПЛ после отставки из «Кристал Пэлас». Он может вернуться к тренерской работе летом

Патрик Виейра может вернуться к тренерской работе летом.

Последним клубом в тренерской карьере Виейра был «Кристал Пэлас», откуда он был уволен в марте после 12-матчевой серии клуба без побед.

По информации L’Equipe, после увольнения из «Кристал Пэлас» Виейра получил предложения от трех клубов АПЛ, однако специалист хотел сделать перерыв в работе.

Сообщается, что у Виейра по-прежнему есть предложения от нескольких клубов из Англии. Также в его услугах был заинтересован «Нант», однако Виейра не хочет возвращаться в Лигу 1.

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