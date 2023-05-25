Галлас о «Челси»: «У Боули не было четкой стратегии. Ему стоит осознать, что он в другой стране и в другом спорте. Англия – это не Америка, а футбол – не бейсбол»

Вильям Галлас считает Тодда Боули ответственным за провал «Челси» в текущем сезоне.

Боули приобрел «Челси» в июне 2022 года после попадания Романа Абрамовича под санкции. В первом сезоне после смены владельца «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице за 2 игры до конца чемпионата.

«Все просто: владельцы не знали, что делают, и начали сезон без плана и без стратегии. Я на протяжении всего сезона говорил, что у Тодда Боули нет четкой стратегии. В этом сезоне был полный беспорядок. Да, они подписали множество игроков, потратив кучу денег, но некоторые из этих игроков не обладают качествами, необходимыми, чтобы играть за «Челси». Не забывайте, что «Челси» последние несколько лет был одним из лучших клубов Европы. То, что мы видели в этом сезоне, было очень далеко от этого уровня.

Боули совершил серьезные ошибки. Он должен выйти и извиниться перед болельщиками, сдаться и признать это. Мы оцениваем руководство по результатам команды, так же, как игроков и тренеров. Люди всегда будут судить о них по их работе. Владелец не показал уровень такого великого клуба, как «Челси». Спорт в Америке не такой же, как в Англии. Бейсбол – это не футбол (Боули является совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» – Sports.ru).

Я считаю, что подход Боули к управлению клубом несколько высокомерен. Он сразу же попытался многое изменить, потому что думал, что знает, что делает. Нет! Не так нужно управлять футбольными клубами в этой стране. нужно смириться с тем, что он находится в другой стране, в другом виде спорта. Ему стоило осмотреться и понять, как работает футбольный клуб. Не торопиться и подумать, как внедрять долгосрочные изменения. Но он этого не делал», – сказал бывший защитник « » в интервью Genting Casino.

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