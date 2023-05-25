Галлас о «Челси»: «Боули не может зайти в раздевалку с критикой просто потому, что потратил миллионы на трансферы. В Америке это позволительно, наверное, но не в Британии»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Вильям Галлас считает недопустимым поведение Тодда Боули в отношении игроков «Челси».

После матча с «Брайтоном» в апреле, который «Челси» проиграл со счетом 1:2, сообщалось, что Боули около часа провел в раздевалке «синих». Владелец «Челси» назвал результаты команды «постыдными» и заявил, что 600 млн фунтов в зимнее трансферное окно были потрачены ради побед.

«Владелец никогда не должен так поступать. Нельзя зайти в раздевалку и начать кричать на игроков или критиковать их. Единственные люди, которые могут критиковать игроков в раздевалке, – это тренер и, возможно, спортивный директор.

Мне кажется, Боули пришел в «Челси» с высокомерным подходом. Возможно, в Америке владельцы и заходят в раздевалку, чтобы критиковать игроков. Но ты больше не в Америке, Тодд. Это Великобритания, здесь другая культура. В этой стране владельцы так себя не ведут. Английский спорт совершенно отличается от американского.

Ему стоит проявить терпение. Оглянуться вокруг, вникнуть в здешнюю культуру. То, что вы купили клуб, не дает вам права входить в раздевалку и оскорблять игроков и тренера. Нельзя делать все, что захочется, просто потому, что вы потратили миллионы фунтов на трансферы. Возможно, некоторых игроков удивило то, что он зашел в раздевалку и заговорил в подобном тоне. Я играл на высшем уровне почти 20 лет, и ни разу за мою карьеру владелец клуба не заходил в раздевалку и не критиковал игроков», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Genting Casino.

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20 комментариев

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Peter Parker
Боули не может зайти в раздевалку… очередь все таки
+36
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+36
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whereissuso
Ответ Андрей Хан
Вообще, строго говоря - заплатив столько денег и являясь фактическим владельцем клуба г-н Боули формально может заходить в раздевалку когда захочет и делать там все что захочет, пока это не нарушает британских законов) Вот эти высокомерные наезды про "иную британскую культуру" экспертам стоит оставить при себе, потому что большинство их самых успешных клубов уже принадлежит либо американцам, либо арабам. Возможно тут скорее мысль про то, что подобные действия негативно влияют на спортивные результаты - но в таком случае спичи в раздевалке по сравнению с действиями на трансферном рынке и организационном уровне вообще ничто.
Строго говоря, он, наверное, и на поле сам может выйти, вряд ли существуют правила это запрещающие.
Но стоит ли?
+20
-1
+19
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Андрей Хан
Вообще, строго говоря - заплатив столько денег и являясь фактическим владельцем клуба г-н Боули формально может заходить в раздевалку когда захочет и делать там все что захочет, пока это не нарушает британских законов) Вот эти высокомерные наезды про "иную британскую культуру" экспертам стоит оставить при себе, потому что большинство их самых успешных клубов уже принадлежит либо американцам, либо арабам.
Возможно тут скорее мысль про то, что подобные действия негативно влияют на спортивные результаты - но в таком случае спичи в раздевалке по сравнению с действиями на трансферном рынке и организационном уровне вообще ничто.
+22
-4
+18
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Виталий Ан
Ответ Андрей Хан
Вообще, строго говоря - заплатив столько денег и являясь фактическим владельцем клуба г-н Боули формально может заходить в раздевалку когда захочет и делать там все что захочет, пока это не нарушает британских законов) Вот эти высокомерные наезды про "иную британскую культуру" экспертам стоит оставить при себе, потому что большинство их самых успешных клубов уже принадлежит либо американцам, либо арабам. Возможно тут скорее мысль про то, что подобные действия негативно влияют на спортивные результаты - но в таком случае спичи в раздевалке по сравнению с действиями на трансферном рынке и организационном уровне вообще ничто.
Именно такого мнения Боули. Плевал на спортивную этику. И Галлас именно про это говорит. Нельзя продавать клуб таким лицам. Вам надо приобретать ночные клубы. И делать там что хотите.
+7
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+6
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deadjoker
Африканец с французским гражданством объясняет американцу как вести себя в Британии. :))
+6
-1
+5
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QWertY
Боули с отрывом лучший владелец в мире. Не жмотится на трансферы, 24/7 участвует в делах клуба, разбирается в футбольной тактике. Мечта, а не владелец
+10
-6
+4
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Tun
А кто ему запретит? он и гостей приведет, а если тренер воспротивится - всегда можно заменить на Поттера
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Пирс Морган
Боули: "Так, я не понял, почему так плохо играете"
Игроки: "Ну, а что вы хотите за такие деньги?"
+2
-1
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Виталий Ан
Ответ Ann Tretiakova
Британский кексики ,которые продали почти все клубы иностранцам ,где играет больше легионеров чем англичан ,большинство тренеров иностранцы ..а топ тренере и тем более.. Говорят о особенной спортивной британской культуре ))ха-ха..
Владелец должен быть британцем и тренер тоже, чтоб говорить о британской культуре? Эти клубы с столетней историей. И болеют за них поколениями. По тому и Боули выглядит идиотом, клоуном. Если будет так продолжаться, болельщики вынудят продать клуб.
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Полуэктов Пётр
Никогда не понимал таких мнений.
Почему руководитель и владелец организации не может прийти пообщаться со своими работниками, которым он платит деньги?
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Ann Tretiakova
Ответ Виталий Ан
Владелец должен быть британцем и тренер тоже, чтоб говорить о британской культуре? Эти клубы с столетней историей. И болеют за них поколениями. По тому и Боули выглядит идиотом, клоуном. Если будет так продолжаться, болельщики вынудят продать клуб.
Идиотом выглядит люди которые критикуют американцев, которые купили соккерный клуб с одной целью... получать прибыль !)

класть /ложить американские владельцы хотели на футбольную культур! ничего личного ,просто бизнес...

можешь назвать хотя бы 1 пример когда в АПЛ болельщики заставили владельца продать клуб ?)) ты пишешь типичный бред фанат..то как вы фанаты видите этот мир ) но дело в том что в 2023 всем все равно на фанатов! Одна вип ложа на Олд Траффорд генерирует Глейзерам больше прибыли чем 20 к дешевых билетов обычных роботяг...!

как успехи у фанатов МЮ ,сколько лет они уже "вынуждают" американцев продать МЮ?))))

но ты не унывай ,продолжай верить в силу фанатского движения
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Spartak Forever
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Ответ Ann Tretiakova
Британский кексики ,которые продали почти все клубы иностранцам ,где играет больше легионеров чем англичан ,большинство тренеров иностранцы ..а топ тренере и тем более.. Говорят о особенной спортивной британской культуре ))ха-ха..
И ещё с одним кубком мира
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Zalupechkin
Ответ Пули Снегопада
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Федун
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Pavelaznaurov
Кто платит деньги —- тот и заказывает музыку,тут никуда не деться…
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Денис Исаков
Хех. не может, но делает. Потому что ему плевать на традиции, устои и правила европейского футбола. Собственно, ему это уже аукается
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Акира_1
Боэли накупил откровенный шлак и поставил абсолютно некомпетентных тренеров, поэтому и не может ничего требовать. Там из всех трансферов Энцо, Нкунку, возможно, Бадьяшиль имеют перспективы, а остальные к чему вообще были?
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Ann Tretiakova
Британский кексики ,которые продали почти все клубы иностранцам ,где играет больше легионеров чем англичан ,большинство тренеров иностранцы ..а топ тренере и тем более.. Говорят о особенной спортивной британской культуре ))ха-ха..
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Rudenzik
Ничего страшного, летом продадут с десяток человек и зайдёт в раздевалку. А если серьёзно, укрепить пару-тройку позиций действительно топовыми игроками, а не просто перспективными, сократить ростер и найти хорошего главного тренера, и результат появится. Главное клуб не обделён деньгами, а когда есть деньги результат рано или поздно появится.
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Dmitry Orlov
Здесь вам не Америка, здесь вам, блин, Европа!
Идите вы на фиг! Пошли вы все в _опу!
(с) исходные строки не пройдут цензуру
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Пули Снегопада
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