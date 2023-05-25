Галлас о «Челси»: «Боули не может зайти в раздевалку с критикой просто потому, что потратил миллионы на трансферы. В Америке это позволительно, наверное, но не в Британии»

Вильям Галлас считает недопустимым поведение Тодда Боули в отношении игроков «Челси».

После матча с «Брайтоном» в апреле, который «Челси» проиграл со счетом 1:2, сообщалось, что Боули около часа провел в раздевалке «синих». Владелец «Челси» назвал результаты команды «постыдными» и заявил, что 600 млн фунтов в зимнее трансферное окно были потрачены ради побед.

«Владелец никогда не должен так поступать. Нельзя зайти в раздевалку и начать кричать на игроков или критиковать их. Единственные люди, которые могут критиковать игроков в раздевалке, – это тренер и, возможно, спортивный директор.

Мне кажется, Боули пришел в «Челси» с высокомерным подходом. Возможно, в Америке владельцы и заходят в раздевалку, чтобы критиковать игроков. Но ты больше не в Америке, Тодд. Это Великобритания, здесь другая культура. В этой стране владельцы так себя не ведут. Английский спорт совершенно отличается от американского.

Ему стоит проявить терпение. Оглянуться вокруг, вникнуть в здешнюю культуру. То, что вы купили клуб, не дает вам права входить в раздевалку и оскорблять игроков и тренера. Нельзя делать все, что захочется, просто потому, что вы потратили миллионы фунтов на трансферы. Возможно, некоторых игроков удивило то, что он зашел в раздевалку и заговорил в подобном тоне. Я играл на высшем уровне почти 20 лет, и ни разу за мою карьеру владелец клуба не заходил в раздевалку и не критиковал игроков», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Genting Casino.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте