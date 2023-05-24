Хавбек «Химок» Гулиев о тусовках: «Вообще ни разу не был, даже в юности никогда не тянуло. В ресторан хороший могу сходить, а где‑то светиться – не мое»

Теги Химки премьер-лига Россия светская хроника Анжи Аяз Гулиев Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о своем отношении к тусовкам.

26-летний футболист перешел в подмосковный клуб из тульского «Арсенала» в июне 2022 года.

– Многим игрокам важно, чтобы город был ближе к Москве.

– Для меня не особо. Если переговоры хорошо складываются, то больше тянет к столице, но главное – как будет лучше для развития карьеры.

В Москве для меня жизнь проходит так же, как в Махачкале, Ростове‑на‑Дону, где я играл. Особо никуда не хожу, только с командой. Плотный график – тренировки, восстановление. Если куда‑то и идем, то уже после игры.

– Посидеть в гламурном месте – не твое?

– Не люблю такое. В ресторан хороший могу сходить, а где‑то светиться – не мое. На тусовках вообще ни разу не был, даже в юности никогда не тянуло. Бывает, что старшие кому‑то мозги на место вправляют, со мной такого не случалось.

– В Грозном не было бы тяжело жить?

– Когда играл в «Анжи», часто бывал там, каждые выходные ездил, мне нравилось в Грозном, – сказал Гулиев

Гулиев о драке с американцем в 2019-м: «Злюсь на себя. Проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой!» Переживал, что сценарий с Кокориным и Мамаевым повторится»

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8 комментариев

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Фарид Харисов
Лицо знакомое, имя знакомое, но я не помню что он сделал: сбил пешехода или побил кого-то? Или всё вместе?
+23
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Thomas Schaaf
"В ресторан хороший могу сходить, а где‑то светиться – не мое."

Ну почему же, у тебя неплохо получается светиться в новостных сводках после нападения на кого-нибудь
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DelPieroPavlyuchenko
На пешеходном переходе уже засветился, никакие клубы не нужны
+6
-1
+5
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antitoxic
Ответ Фарид Харисов
Лицо знакомое, имя знакомое, но я не помню что он сделал: сбил пешехода или побил кого-то? Или всё вместе?
Нос сломал пешеходу
+3
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Viktoria Petrovskaya
Светиться - не, а вот засветить кому-то, так за милу душу
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marco -81
Он уже засветился на всю жизнь...
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Тренерские конспекты Бормана
Тусовки не моё, а бить дедов на пешеходном переходе мое - сказал воспитанный кавказкой футболист. Может раз на раз выскочим? - добавил он
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