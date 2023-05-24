Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о своем отношении к тусовкам.

26-летний футболист перешел в подмосковный клуб из тульского «Арсенала» в июне 2022 года.

– Многим игрокам важно, чтобы город был ближе к Москве.

– Для меня не особо. Если переговоры хорошо складываются, то больше тянет к столице, но главное – как будет лучше для развития карьеры.

В Москве для меня жизнь проходит так же, как в Махачкале, Ростове‑на‑Дону, где я играл. Особо никуда не хожу, только с командой. Плотный график – тренировки, восстановление. Если куда‑то и идем, то уже после игры.

– Посидеть в гламурном месте – не твое?

– Не люблю такое. В ресторан хороший могу сходить, а где‑то светиться – не мое. На тусовках вообще ни разу не был, даже в юности никогда не тянуло. Бывает, что старшие кому‑то мозги на место вправляют, со мной такого не случалось.

– В Грозном не было бы тяжело жить?

– Когда играл в « », часто бывал там, каждые выходные ездил, мне нравилось в Грозном, – сказал .

Гулиев о драке с американцем в 2019-м: «Злюсь на себя. Проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой!» Переживал, что сценарий с Кокориным и Мамаевым повторится»

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