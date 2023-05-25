«Милан» может вернуть Эль-Шаарави из «Ромы» бесплатно на подмену Леау

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Стефан Эль-Шаарави Рафаэл Леау Футбол

Стефан Эль-Шаарави может вернуться в «Милан», где он выступал с 2011 по 2015 год.

«Россонери» рассматривают вариант с подписанием 30-летнего вингера «Ромы», который 30 июня, скорее всего, станет свободным агентом, сообщает Sempre Milan со ссылкой на Tuttosport.

В «Милане» Эль-Шаарави может стать дублером Рафаэла Леау в связи с вероятным уходом Дивока Ориги и Анте Ребича.

В 27 матчах сезона Серии А на счету Эль-Шаарави 6 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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24 комментария

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SWAGG
помню топ сезон 12/13 в исполнении фараона, тогда он котировался как один из самых перспективных игроков поколения на ряду с неймаром, азаром и гетце
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Блуждающий странник
Даже как свободный агент не нужен, чем он лучше Салемакерса на этой позиции? Абсолютно ничем. Только бельгиец ещё в теории прогрессировать может, а этот нет. К фараону хорошо отношусь, но не нужен. Итак много персонажей, от которых избавляться нужно. С такими переходами ничего хорошего не светит. Судьба дарит шанс из-за проблем Юве это ЛЧ на следующий сезон и это доп деньги на усиление. Без нормальных трансферов сезон будет провальным, нужно в центр поля взять игроков и желательно двух, на правый фланг вингера и нападающего. Сменщик Леау не самая проблемная позиция, лучше бы сменщика Тео взяли, а то Балло-Туре это не игрок для такого уровня
+17
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+11
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Tigo_Volchara93
Пусть остается в Роме, будет игроком основы/ротации и пользу принесет в следующих 2-3 сезонах это точно
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Ильшат Ильшатов
это который талантливый но хрустальный?
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Toffiti
Надеюсь, Рома продлит контракт со Стефаном. Хороший игрок и приятный человек.
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Великий Алонсо
Шаарави уже тридцатка 🙈
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Блуждающий странник
Ответ Direct free kick
Сколько спасительных голов забил бельгиец выйдя на замену, а сколько Фараон при Моуриньо? Это не значит, что он нужен, однако он пока что точно лучше Салемакерса
Чем? У него свободы куча в Роме. Рома играет совершенно по-другому. В футболе Милана фараон будет мертвым грузом стоит заставить его прессинговать. Забил всего он 6 голов, немногим больше бельгийца, а работоспособность в разы ниже чем у Салемакерса, а ещё он возрастной и хрустальный.
+5
-3
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Блуждающий странник
Ответ Direct free kick
Надо шерстить лигу 1 в поисках усиления. Крепкие атлетичные негры помогут, раз звёзд не купить
Я бы взял двух вингеров просто. Будут бороться за место в основе на правом фланге и подменять Леау если что. В случае травмы бельгиец будет их подменять и избавиться от Мессиаса. Звучит слишком идеально ибо владельцы не горят желанием много вкладываться
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Abu Ibrahim
Ответ Милан 737_
На сезона 2 его точно хватит, а там можно будет и другого подыскать на подмену Леао
через 2 года для Леау не дублера искать придется , а альтернативу .
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
Даже как свободный агент не нужен, чем он лучше Салемакерса на этой позиции? Абсолютно ничем. Только бельгиец ещё в теории прогрессировать может, а этот нет. К фараону хорошо отношусь, но не нужен. Итак много персонажей, от которых избавляться нужно. С такими переходами ничего хорошего не светит. Судьба дарит шанс из-за проблем Юве это ЛЧ на следующий сезон и это доп деньги на усиление. Без нормальных трансферов сезон будет провальным, нужно в центр поля взять игроков и желательно двух, на правый фланг вингера и нападающего. Сменщик Леау не самая проблемная позиция, лучше бы сменщика Тео взяли, а то Балло-Туре это не игрок для такого уровня
Сколько спасительных голов забил бельгиец выйдя на замену, а сколько Фараон при Моуриньо?
Это не значит, что он нужен, однако он пока что точно лучше Салемакерса
+4
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Милан 737_
Ответ Direct free kick
Сколько спасительных голов забил бельгиец выйдя на замену, а сколько Фараон при Моуриньо? Это не значит, что он нужен, однако он пока что точно лучше Салемакерса
Согласен ☝️
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Блуждающий странник
Ответ Милан 737_
Салемакерс вообще то полузащитник, а Шарави вингер, разные позиции и задачи на поле ☝️
Салемакерс это затычка любой позиции. Работящий конь для Пиоли. Почти как Крунич)
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
Чем? У него свободы куча в Роме. Рома играет совершенно по-другому. В футболе Милана фараон будет мертвым грузом стоит заставить его прессинговать. Забил всего он 6 голов, немногим больше бельгийца, а работоспособность в разы ниже чем у Салемакерса, а ещё он возрастной и хрустальный.
Надо шерстить лигу 1 в поисках усиления. Крепкие атлетичные негры помогут, раз звёзд не купить
+1
0
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Рашпель793
Уже 30 лет чуваку. Вроде не так давно считался суперталантом, нарезки с ним были разные, а потом травмы и вот уже больше 10 лет прошло. Во время то летит.
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Милан 737_
Очень хороший вариант на подмену Леао и недорого по зарплате, идеальный вариант ☝️
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Милан 737_
На сезона 2 его точно хватит, а там можно будет и другого подыскать на подмену Леао
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Милан 737_
Сегодня я смотрю уже аж целых 3 новости про Милан ☝️😃
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Игорь Новиков
Доя ротации хороший вариант.
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TiNO
Надеюсь, Фараон останется в Риме. Он счастлив в этой команде, выходит и очень полезно играет.
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Артем Алмазов
Туда-сюда-туда-сюда
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gladiatore giallorosso
Ответ Блуждающий странник
Даже как свободный агент не нужен, чем он лучше Салемакерса на этой позиции? Абсолютно ничем. Только бельгиец ещё в теории прогрессировать может, а этот нет. К фараону хорошо отношусь, но не нужен. Итак много персонажей, от которых избавляться нужно. С такими переходами ничего хорошего не светит. Судьба дарит шанс из-за проблем Юве это ЛЧ на следующий сезон и это доп деньги на усиление. Без нормальных трансферов сезон будет провальным, нужно в центр поля взять игроков и желательно двух, на правый фланг вингера и нападающего. Сменщик Леау не самая проблемная позиция, лучше бы сменщика Тео взяли, а то Балло-Туре это не игрок для такого уровня
Пока что он в Роме неплохая суперзамена
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