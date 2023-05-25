«Милан» может вернуть Эль-Шаарави из «Ромы» бесплатно на подмену Леау
Стефан Эль-Шаарави может вернуться в «Милан», где он выступал с 2011 по 2015 год.
«Россонери» рассматривают вариант с подписанием 30-летнего вингера «Ромы», который 30 июня, скорее всего, станет свободным агентом, сообщает Sempre Milan со ссылкой на Tuttosport.
В «Милане» Эль-Шаарави может стать дублером Рафаэла Леау в связи с вероятным уходом Дивока Ориги и Анте Ребича.
В 27 матчах сезона Серии А на счету Эль-Шаарави 6 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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