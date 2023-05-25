Агент Миранчука о будущем: «Алексей всегда будет востребован в Италии»
Aгент Алексея Миранчука считает, что хавбек всегда будет востребованным в Серии А.
«По выкупу Миранчука нет новостей и не будет пока что. Мы что-то узнаем ближе к трансферному окну. У футболиста с клубом есть трудовое отношения, действующий договор.
В любом случае, Алексей трудоустроенный, и в Италии он всегда будет востребованным. Может быть, не в «Интере» или не в команде чемпиона Италии, но будет востребован.
Нет никаких переживаний как минимум, «Аталанта» обладает правами на него. Выкупит «Торино» или нет, зависит от президента команды», — сказал Вадим Шпинев.
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