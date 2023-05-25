Агент Миранчука о будущем: «Алексей всегда будет востребован в Италии»

Теги Аталанта Торино серия А Италия Алексей Миранчук Вадим Шпинев Футбол

Aгент Алексея Миранчука считает, что хавбек всегда будет востребованным в Серии А.

«По выкупу Миранчука нет новостей и не будет пока что. Мы что-то узнаем ближе к трансферному окну. У футболиста с клубом есть трудовое отношения, действующий договор.

В любом случае, Алексей трудоустроенный, и в Италии он всегда будет востребованным. Может быть, не в «Интере» или не в команде чемпиона Италии, но будет востребован.

Нет никаких переживаний как минимум, «Аталанта» обладает правами на него. Выкупит «Торино» или нет, зависит от президента команды», — сказал Вадим Шпинев.

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3 комментария

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Рустам Темирчиев
Там пишут что Юрич в Аталанту летом, значит и Леха обратно вернется
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SVD44
Торино по ходу не выкупит, дорого для них
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Max Zhomkov
Ответ Рустам Темирчиев
Там пишут что Юрич в Аталанту летом, значит и Леха обратно вернется
я особо не слежу за серией А . Обратно в Атланту на лавку да?
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