«Торино» хочет скидку на Миранчука или продление аренды. Сделку обсудят с «Аталантой» 29-го

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Торино» не готов платить 12 млн евро за выкуп Алексея Миранчука.

По сведениям Calciomercato, руководство клуба хочет снизить сумму, прописанную в опции выкупа арендованного полузащитника. Этот вопрос будет затронут в ходе встречи с представителями «Аталанты» 29 апреля, в день матча команд в Серии А.

Альтернативным вариантом называется продление аренды россиянина еще на сезон.

В текущем чемпионате Миранчук за 23 игры забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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fc_champion
Можно бонусами Спортмастер еще скинуть до 30%
+62
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+61
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CrusadeR
Акция! В следующее трансферное окно - 2 Миранчука по цене одного!!!)))
+16
-1
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TushcanRash
Ответ fc_champion
Можно бонусами Спортмастер еще скинуть до 30%
И ещё Сберспасибо списать , и вообще что даром
+7
0
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tolobas
Надо акции дождаться
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Евгений Цыбулин
Ответ TushcanRash
И ещё Сберспасибо списать , и вообще что даром
И баллы Магнита-туда же,если не хватит-Пятерочка выручает
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Артем Алмазов
Ответ Алексий Бяконт
Вернуться в Аталанту будет идеальным решением для Алексея.
Если там не будет Гасперини
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Хорошие клубы подбирает ему агент - сложный футбол Гасперини и аренда к нищебродам. Если в Торино не останется, в Аталанте будет сидеть и играть по большим праздникам. Гасперини уже накупили себе новый материал на его позицию.
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micka
УЕФА нужно установить предельные цены на российских футболистов.
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Газонокосильщик Хави
Берите с богом. 2 по цене одного выйдет и красивее звучит. По акции
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Dmitry Orlov
Какой смысл заключать договор с правом выкупа на сумму, которую не сможешь заплатить?
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Владимир Бутин
Он нам так нужен , что , мы на заранее оговоренную сумму не согласны .
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Dvapyatdesyat
Ответ TushcanRash
И ещё Сберспасибо списать , и вообще что даром
А если картой мир платить, то ещё кэшбэк получишь
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Dzmitry Lavysh
Ответ Артем Алмазов
Если там не будет Гасперини
А не будет Гасперини, через 1-2 года и не будет снова Аталанты
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Dmitry Orlov
Ответ CrusadeR
Акция! В следующее трансферное окно - 2 Миранчука по цене одного!!!)))
Если бы оба принадлежали одному клубу...
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