«Торино» хочет скидку на Миранчука или продление аренды. Сделку обсудят с «Аталантой» 29-го

«Торино» не готов платить 12 млн евро за выкуп Алексея Миранчука.

По сведениям Calciomercato, руководство клуба хочет снизить сумму, прописанную в опции выкупа арендованного полузащитника. Этот вопрос будет затронут в ходе встречи с представителями «Аталанты» 29 апреля, в день матча команд в Серии А.

Альтернативным вариантом называется продление аренды россиянина еще на сезон.

В текущем чемпионате за 23 игры забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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