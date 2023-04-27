«Торино» хочет скидку на Миранчука или продление аренды. Сделку обсудят с «Аталантой» 29-го
«Торино» не готов платить 12 млн евро за выкуп Алексея Миранчука.
По сведениям Calciomercato, руководство клуба хочет снизить сумму, прописанную в опции выкупа арендованного полузащитника. Этот вопрос будет затронут в ходе встречи с представителями «Аталанты» 29 апреля, в день матча команд в Серии А.
Альтернативным вариантом называется продление аренды россиянина еще на сезон.
В текущем чемпионате Миранчук за 23 игры забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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