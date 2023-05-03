Агент Миранчука о его будущем: «Зачем ему возвращаться в РПЛ? Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно»

Агент Алексея Миранчука не считает, что игроку нужно возвращаться в Россию.

27-летний полузащитник проводит третий сезон в Италии. Сейчас он выступает за «Торино».

– Недавно стало известно, что « » и « » все еще не начали обсуждать выкуп . Вы можете подтвердить эту информацию?

– Да, это так. Больше я не могу ничего добавить.

– Также появилась информация, что Алексеем продолжают интересоваться европейские команды. Это коллективы из топ-5 лиг?

– У него действующий контракт, он не заканчивается в этом сезоне. У него есть трудовой договор с «Аталантой».

– А вариант возвращения в РПЛ рассматривается?

– А зачем ему возвращаться в ? Может быть, что угодно. Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно, – сказал .

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