Агент Миранчука о его будущем: «Зачем ему возвращаться в РПЛ? Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно»
Агент Алексея Миранчука не считает, что игроку нужно возвращаться в Россию.
27-летний полузащитник проводит третий сезон в Италии. Сейчас он выступает за «Торино».
– Недавно стало известно, что «Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Вы можете подтвердить эту информацию?
– Да, это так. Больше я не могу ничего добавить.
– Также появилась информация, что Алексеем продолжают интересоваться европейские команды. Это коллективы из топ-5 лиг?
– У него действующий контракт, он не заканчивается в этом сезоне. У него есть трудовой договор с «Аталантой».
– А вариант возвращения в РПЛ рассматривается?
– А зачем ему возвращаться в РПЛ? Может быть, что угодно. Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно, – сказал Вадим Шпинев.
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Здесь я согласен с агентом.