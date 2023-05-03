Агент Миранчука о его будущем: «Зачем ему возвращаться в РПЛ? Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно»

Теги Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Вадим Шпинев Футбол

Агент Алексея Миранчука не считает, что игроку нужно возвращаться в Россию.

27-летний полузащитник проводит третий сезон в Италии. Сейчас он выступает за «Торино». 

– Недавно стало известно, что «Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Вы можете подтвердить эту информацию?

– Да, это так. Больше я не могу ничего добавить.

– Также появилась информация, что Алексеем продолжают интересоваться европейские команды. Это коллективы из топ-5 лиг?

– У него действующий контракт, он не заканчивается в этом сезоне. У него есть трудовой договор с «Аталантой».

– А вариант возвращения в РПЛ рассматривается?

– А зачем ему возвращаться в РПЛ? Может быть, что угодно. Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – все возможно, – сказал Вадим Шпинев

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7 комментариев

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SVD44
Ну, все верно. Возвращаться в РПЛ ему уж точно незачем.
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Скорый поезд
"А зачем ему возвращаться в РПЛ?"
Здесь я согласен с агентом.
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Granero-24
Не надо возвращаться в РПЛ. Играет там не плохо или на другой европейский чемпионат переходить. Может в Ла Лигу ?
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Mihail0910
Миранчук на уровне средних итальянских команд может играть до окончания карьеры.
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Игорь Пичугин
Ответ Granero-24
Не надо возвращаться в РПЛ. Играет там не плохо или на другой европейский чемпионат переходить. Может в Ла Лигу ?
В Эльче например.
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