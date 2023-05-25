Агент Комличенко о спросе на форварда в Европе: «Без комментариев»
Агент Николая Комличенко ответил на вопрос, есть ли на форварда «Ростова» спрос в Европе.
— Сыграет ли Комличенко в оставшихся матчах РПЛ?
— Вам лучше ответит медицинская служба «Ростова» (Комличенко получил травму 14 мая в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1) – прим. Sports.ru).
— Есть ли спрос на Николая из Европы или Азии?
— Без комментариев, – сказал Александр Клюев.
Сообщалось, что Комличенко интересуется «Локомотив».
В 26 играх сезона РПЛ на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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в топ чемпионатах вряд ли будет спрос, а вот в лигах +- как у нас или слабее, да за хорошие деньги, почему бы и нет?)
А тут еще и за деньги надо выкупать