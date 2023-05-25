Агент Комличенко о спросе на форварда в Европе: «Без комментариев»

Агент Николая Комличенко ответил на вопрос, есть ли на форварда «Ростова» спрос в Европе.

— Сыграет ли Комличенко в оставшихся матчах РПЛ?

— Вам лучше ответит медицинская служба « » (Комличенко получил травму 14 мая в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1) – прим. Sports.ru).

— Есть ли спрос на из Европы или Азии?

— Без комментариев, – сказал .

Сообщалось, что Комличенко интересуется «Локомотив».

В 26 играх сезона на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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