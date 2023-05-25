Агент Комличенко о спросе на форварда в Европе: «Без комментариев»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы возможные трансферы Александр Клюев Николай Комличенко Футбол

Агент Николая Комличенко ответил на вопрос, есть ли на форварда «Ростова» спрос в Европе.

— Сыграет ли Комличенко в оставшихся матчах РПЛ?

— Вам лучше ответит медицинская служба «Ростова» (Комличенко получил травму 14 мая в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1) – прим. Sports.ru).

— Есть ли спрос на Николая из Европы или Азии?

— Без комментариев, – сказал Александр Клюев.

Сообщалось, что Комличенко интересуется «Локомотив».

В 26 играх сезона РПЛ на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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13 комментариев

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PornHub
😂
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Teodrakis
Ответ Dr.Gebbelsss
не, ну смотря какая Европа и Азия) в топ чемпионатах вряд ли будет спрос, а вот в лигах +- как у нас или слабее, да за хорошие деньги, почему бы и нет?)
В Голландии и похуже ребята играют, в Чемпионшипе такие бревна даже ценятся наверно. В нижней части французской таблицы тоже не сплошные Холланды в нападении. Вопрос зарплаты как всегда, едва ли он заслуживает миллион.
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hiper26
Из Чехии надо было переходить.
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Бухгалтер2021
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можно в бундеслигу
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Cruel Snake
Ну всё правильно. Без предложений, без комментариев соответственно
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Dr.Gebbelsss
не, ну смотря какая Европа и Азия)
в топ чемпионатах вряд ли будет спрос, а вот в лигах +- как у нас или слабее, да за хорошие деньги, почему бы и нет?)
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fil_spb
Комличенко в Европе может быть кому-нибудь интересен только как участник автоподставы. Упасть на капот машины, закричать, потребовать п̶е̶н̶а̶л̶ь̶т̶и̶ деньги.
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фанат Карпеначчо
без комментариев *сдерживая смех*
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IlyaGrain
Потрясающе информативное интервью- спасибо !!🤦🏻‍♂️😀
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Пользователь Имени
"Лучший в мире по зарабатыванию пенальти" - вполне привлекательная строчка в резюме. Может ещё и в местных театрах на полставки подрабатывать
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Spaten
В бундеслигу надо было из Чехии двигать, сколько он там наколотил
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Ярик01
Ответ Teodrakis
В Голландии и похуже ребята играют, в Чемпионшипе такие бревна даже ценятся наверно. В нижней части французской таблицы тоже не сплошные Холланды в нападении. Вопрос зарплаты как всегда, едва ли он заслуживает миллион.
В Голландии такие бруски миллион ойро не получают
А тут еще и за деньги надо выкупать
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