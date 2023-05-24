Холанд о «Сити»: «Без химии в команде мы не достигли бы всего этого. У нас много топ-игроков, но еще все они – отличные ребята»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд назвал взаимоотношения в команде одним из факторов успеха «Манчестер Сити».

«Ты приезжаешь на тренировочную базу каждый день, работаешь вместе с остальными. Отличная команда – игроки, персонал, все окружающие. И без них невозможно было бы достичь того, чего мы уже достигли.

Это было бы невозможно и без химии вне поля, и это то, что я ценю больше всего. Да, у нас очень много игроков мирового уровня, но они также и отличные ребята, каждый из них», – сказал форвард «Манчестер Сити».

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16 комментариев

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Антибаскет Поповича
Двусмысленный заголовок.
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инок
Прежде всего Холанд приятный и порядочный футболист. Гордится своей командой и никогда не принижает соперника.
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Родя Раскольников
Ответ mr kovalsky
Кто бы что ни говорил, что Сити, возможно, даже ослаб с Холандом в плане прессинга, за столько лет Сити с ним впервые борется за требл и на данный момент ближе, чем когда бы то не было за последние 10 лет
Не слабее, но и не сильнее. Если бы не прошлогоднее чудо Реала, то у Сити было бы 3 финала ЛЧ за 3 года. Эту команду трудно испортить и еще труднее сделать ее сильнее.
+9
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Alexandr Kondratev
Ответ mr kovalsky
Кто бы что ни говорил, что Сити, возможно, даже ослаб с Холандом в плане прессинга, за столько лет Сити с ним впервые борется за требл и на данный момент ближе, чем когда бы то не было за последние 10 лет
сити ослаб с Холландом, но борется за титулы? ты еванько?
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Ярик01
Пока будничное чемпионство, в остальном достижения лишь после победы в финалах
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Edgars Skaubits
Бромансити
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Blaumerc
Ответ mr kovalsky
Кто бы что ни говорил, что Сити, возможно, даже ослаб с Холандом в плане прессинга, за столько лет Сити с ним впервые борется за требл и на данный момент ближе, чем когда бы то не было за последние 10 лет
у Сити глобально с Холандом голов больше не стало. скорее это заслуга Пепа, который перестал мудрить в решающих матчах, плюс стабилизровал оборону.
в прошлом году, тот же состав Реала, с тем же тренером забили шальные голы, тому же составу Сити, с тем же тренером. а в этом году отхватили 4 гола без ответа, ни в одном из которых Холанд не участвовал.
или оборона тоже заслуга Холанда?
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ymuller
химию надо уважать
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Greatest Of All Time
Холанд без Сити 0 трофей в топ 5 лиге.
Короче он никто без Сити.

Плюс Боррусия выиграет Бундеслигу без Холанда, а сним они за 3 года 0 трофей.
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Фарид Харисов
Ответ Антибаскет Поповича
Двусмысленный заголовок.
Состав МанСити чистый как никогда, Холанд сожрал весь допинг в одного.
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Арман Мартиросян
Ответ Антибаскет Поповича
Двусмысленный заголовок.
Гейзенберг тренирует другой манчестерский клуб)
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Барсик Юрана
Ответ Alexandr Kondratev
сити ослаб с Холландом, но борется за титулы? ты еванько?
Он фанатик верблюда
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mr kovalsky
Ответ Alexandr Kondratev
сити ослаб с Холландом, но борется за титулы? ты еванько?
Во первых, еванько тот, кто воспитал тебя.
Во вторых, с чего ты взял что Сити с прошлого года не сильнее нынешнего, если там их от заветного лч отделило 2 минутная эйфория Реала в конце матча? Чисто по игре тот Сити точно не слабее нынешнего, а может и лучше, а почему они тогда не выиграли требл, так это стечение обстоятельств
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mr kovalsky
Ответ Родя Раскольников
Не слабее, но и не сильнее. Если бы не прошлогоднее чудо Реала, то у Сити было бы 3 финала ЛЧ за 3 года. Эту команду трудно испортить и еще труднее сделать ее сильнее.
Я про это и говорю, у них в прошлом году система слаженна была с самого начала сезона, сейчас они вышли на пик только в конце
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mr kovalsky
Ответ Blaumerc
у Сити глобально с Холандом голов больше не стало. скорее это заслуга Пепа, который перестал мудрить в решающих матчах, плюс стабилизровал оборону. в прошлом году, тот же состав Реала, с тем же тренером забили шальные голы, тому же составу Сити, с тем же тренером. а в этом году отхватили 4 гола без ответа, ни в одном из которых Холанд не участвовал. или оборона тоже заслуга Холанда?
Как минимум чел рекордсмен по голам в апл за всю его историю и в лч нехило нафармил. Возможно, Холанд принес собой удачу, которая не была у Сити за столько лет, но есть еще финал все же
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