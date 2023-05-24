Холанд о «Сити»: «Без химии в команде мы не достигли бы всего этого. У нас много топ-игроков, но еще все они – отличные ребята»

Эрлинг Холанд назвал взаимоотношения в команде одним из факторов успеха «Манчестер Сити».

«Ты приезжаешь на тренировочную базу каждый день, работаешь вместе с остальными. Отличная команда – игроки, персонал, все окружающие. И без них невозможно было бы достичь того, чего мы уже достигли.

Это было бы невозможно и без химии вне поля, и это то, что я ценю больше всего. Да, у нас очень много игроков мирового уровня, но они также и отличные ребята, каждый из них», – сказал форвард «Манчестер Сити».

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