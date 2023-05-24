Холанд о «Сити»: «Без химии в команде мы не достигли бы всего этого. У нас много топ-игроков, но еще все они – отличные ребята»
Эрлинг Холанд назвал взаимоотношения в команде одним из факторов успеха «Манчестер Сити».
«Ты приезжаешь на тренировочную базу каждый день, работаешь вместе с остальными. Отличная команда – игроки, персонал, все окружающие. И без них невозможно было бы достичь того, чего мы уже достигли.
Это было бы невозможно и без химии вне поля, и это то, что я ценю больше всего. Да, у нас очень много игроков мирового уровня, но они также и отличные ребята, каждый из них», – сказал форвард «Манчестер Сити».
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в прошлом году, тот же состав Реала, с тем же тренером забили шальные голы, тому же составу Сити, с тем же тренером. а в этом году отхватили 4 гола без ответа, ни в одном из которых Холанд не участвовал.
или оборона тоже заслуга Холанда?
Короче он никто без Сити.
Плюс Боррусия выиграет Бундеслигу без Холанда, а сним они за 3 года 0 трофей.
Во вторых, с чего ты взял что Сити с прошлого года не сильнее нынешнего, если там их от заветного лч отделило 2 минутная эйфория Реала в конце матча? Чисто по игре тот Сити точно не слабее нынешнего, а может и лучше, а почему они тогда не выиграли требл, так это стечение обстоятельств