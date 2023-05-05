Колосков считает «Зенит» самым популярным клубом в РПЛ: «Первое место, футболисты европейского уровня, посещаемость очень-очень большая»
Вячеслав Колосков назвал «Зенит» самым популярным клубом Мир РПЛ.
«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит».
Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.
Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – сказал почетный президент РФС.
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Славик, почитай мат часть, там пункт про раздачу билетов и бюджетников очень важный.
На ветхом рубище певца"