Колосков считает «Зенит» самым популярным клубом в РПЛ: «Первое место, футболисты европейского уровня, посещаемость очень-очень большая»

Вячеслав Колосков назвал «Зенит» самым популярным клубом Мир РПЛ.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный « ».

Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.

Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – сказал почетный президент РФС.

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