Колосков считает «Зенит» самым популярным клубом в РПЛ: «Первое место, футболисты европейского уровня, посещаемость очень-очень большая»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков назвал «Зенит» самым популярным клубом Мир РПЛ.

«Нет четких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит».

Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня.

Такое количество игроков с такой квалификацией нет ни у одного другого клуба. К тому же посещаемость очень-очень большая», – сказал почетный президент РФС.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Зенит, конечно, крут, но у луганской Зари сегодня столетие. Можно было бы и поздравить!
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Rundatgame
По фактам. Даже Леонид Арнольдыч говорил, что самый популярный тот, у кого больше посещаемость.
Леонид Арнольдыч.... Леонид Арнольдыч? Это муж Заремы. что ли? Тогда он не в авторитете. Вот хозяйка бы высказалась, это интересно было бы.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
Ответ Otto Kretschmer
Вячеслав Иванович хорошего леща прописал спартачку.
Я за Зенит болею, но понимаю всё профурсеточное нутро колоска
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
По фактам. Даже Леонид Арнольдыч говорил, что самый популярный тот, у кого больше посещаемость.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Команда "фас" дана.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Ответ Максим Попов
футболисты европейского уровня, насмешил,назвал бы хоть одного, с Европейским уровнем в Европе играют,а в зените одни ссыкуны и отбросы,которых даже не один Европейский клуб не позвал бы выступать, зенит это так кучка неудачников,которые испугались выступать в ЛЧ
Зенит - 2 еврокубка, спартак - 0 .. завидуй молча, не трать трафик! =)))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GregWS
Посещаемость.....
Славик, почитай мат часть, там пункт про раздачу билетов и бюджетников очень важный.
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boris76
Ответ Alex Chernov
Ну и это, я за него болею. Гы 🙃
Не повезло тебе, порядок)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boris76
Ответ Wiley Fox
Тупой клоун пусть тогда объяснит, почему самые дорогие билеты на Спартак. И билеты только продают
И много продают? Судя по трансляциям ну так себе, или злые путиноиды скрывают самую заполненную трибуну и не показывают ее по ТВ?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ Катя СПб
Команда "фас" дана.
Да, слышно, как от топота копыт пыль по полю летит.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otto Kretschmer
Вячеслав Иванович хорошего леща прописал спартачку.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Путятин
Ответ Юрий Антонович
От студентов консерватории с вокальными данными просто отбоя нет,добавил Колосков.А еще они любят халявные хот доги ...
А что плохого если на стадионе можно бесплатно получить и воду и хот-дог и попкорн? )) Что в этом плохого?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Atsuktuvas
Неофицальное с 1908, так что даже занизили.
Что ж, достойно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Ответ Atsuktuvas
Зенит, конечно, крут, но у луганской Зари сегодня столетие. Можно было бы и поздравить!
Заря.. ее чемпионство, поминится, было забавным.. Леня ж Брежнев за нее болел.. =)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Wiley Fox
Тупой клоун пусть тогда объяснит, почему самые дорогие билеты на Спартак. И билеты только продают
Наверняка потому,что кому-то это выгодно.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Колосок Зенит самый популярный клуб Санкт Петербурга,не путай
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kawada1
Кого он пытается обмануть?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Ответ Geo07
Зенит - 2 еврокубка, спартак - 0 .. завидуй молча, не трать трафик! =)))
Каких?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
"Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий