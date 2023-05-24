Вратарь «Валенсии» и Грузии Мамардашвили интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико». Отступные – 100 млн евро

Теги высшая лига Португалия Порту Астон Вилла премьер-лига Англия Валенсия Вильярреал Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Георгий Мамардашвили Футбол

Георгий Мамардашвили по окончании сезона может покинуть «Валенсию».

22-летний вратарь сборной Грузии интересен «Тоттенхэму», «Астон Вилле», «Атлетико», «Вильярреалу» и «Порту», при этом приоритет игрока – быть основным голкипером в новом клубе.

Отступные за Мамардашвили составляют 100 млн евро, но «Валенсия» может продать его и за меньшую сумму.

Контракт вратаря с левантийцами рассчитан до 2027 года.

В 35 матчах сезона Ла Лиги Мамардашвили 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев

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Metallurg111
Жора может стать неплохим преемником Льориса на самом деле
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Barsa! bolshe chem klub
год в тотенхеме а потом в топ команду.
в 22 жизнь только начинается, тем более для вратаря. Удачи Георгию!
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Блин, ну клаусула такая, чтоб никто случайно его не купил, разве что Боэли, когда листает списки от спортдира. ) И так же понятно, что продадут в районе 30-40(продадут, потому что владелец такой) и столько дать могут вполне. Одно из светлых пятен во мраке "летучих мышей"
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Stasinho7
Ответ Barsa! bolshe chem klub
год в тотенхеме а потом в топ команду. в 22 жизнь только начинается, тем более для вратаря. Удачи Георгию!
Прикольно, что его по сути из грузинской лиги подписали как молодого и перспективного. И в начале сезона были травмированы Силессен и Доминек, он первое время отлично играл, даже рекорды по сейвам в лиге какие то бил.

Но когда те восстановились, потерял место в основе из-за былых заслуг других двух вратарей.
Но взял и доказал, что достоин быть первым номером Валенсии.
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Stas Politik
Я бы посмотрел на парня в Вильярреале. В данный момент это куда более успешный проект, чем Валенсия, в котором катастрофически не хватает 1 номера. На 40-летнего Рейну, как основного вратаря, смотреть больно.
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Hasan_072
Офигеть, ему 22 только.
Думал ему 30+
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ rigobersong
винисиус просто обделался когда перед собой его увидел:) только и может быть героем на словах, а чуть что сразу бежать и жаловаться:)
Винисиус обделался везде где только можно!
мерзкий провокатор которого просто ненавидят все.
Походу даже многие из Реала
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zzzeeerrrooo
Ответ Stasinho7
Обделался? Да его Дуро в этот момент душил, пока Мама его за футболку тянул)))
В это время на Мамардашвили вообще 2 из Мадрида висят
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melmi
Ответ За Валенсию с 1999
При хорошем раскладе переход в любой из этих клубов - это идти на понижение. Но не сейчас. Лим продаст
При любом раскладе это повышение
Из аутсайдера Ла Лиги или хорошую команду АПЛ или в команду топ 5 и топ 3 Испании
У Летучих мышей осталось на сегодня лишь их богатая история чтобы рассуждать о понижении
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Danik S
Ответ За Валенсию с 1999
В смысле при любом раскладе? Если бы Лим не тупил и оставил в своё время Марселино и Алемани, мы бы сейчас были на уровне Атлетико точно. Но азиат просто уб.. док, поэтому даже в никчемную Виллу уже перейти за счастье с Валенсии. Было бы всё по уму - ни о каких продажах речи не было бы. Но у нас всё через жопу.
это Валенсия никчемный, Астон Вилла обладатель ЛЧ в отличие от Валенсии
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rigobersong
винисиус просто обделался когда перед собой его увидел:) только и может быть героем на словах, а чуть что сразу бежать и жаловаться:)
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deadjoker
В матче с Реалом очень хорошо тащил.
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