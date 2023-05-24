Вратарь «Валенсии» и Грузии Мамардашвили интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико». Отступные – 100 млн евро

Георгий Мамардашвили по окончании сезона может покинуть «Валенсию».

22-летний вратарь сборной Грузии интересен « », « », « », « » и «Порту», при этом приоритет игрока – быть основным голкипером в новом клубе.

Отступные за Мамардашвили составляют 100 млн евро, но « » может продать его и за меньшую сумму.

Контракт вратаря с левантийцами рассчитан до 2027 года.

В 35 матчах сезона Ла Лиги Мамардашвили 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

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