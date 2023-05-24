Вратарь «Валенсии» и Грузии Мамардашвили интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико». Отступные – 100 млн евро
Георгий Мамардашвили по окончании сезона может покинуть «Валенсию».
22-летний вратарь сборной Грузии интересен «Тоттенхэму», «Астон Вилле», «Атлетико», «Вильярреалу» и «Порту», при этом приоритет игрока – быть основным голкипером в новом клубе.
Отступные за Мамардашвили составляют 100 млн евро, но «Валенсия» может продать его и за меньшую сумму.
Контракт вратаря с левантийцами рассчитан до 2027 года.
В 35 матчах сезона Ла Лиги Мамардашвили 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.
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в 22 жизнь только начинается, тем более для вратаря. Удачи Георгию!
Но когда те восстановились, потерял место в основе из-за былых заслуг других двух вратарей.
Но взял и доказал, что достоин быть первым номером Валенсии.
Думал ему 30+
мерзкий провокатор которого просто ненавидят все.
Походу даже многие из Реала
Из аутсайдера Ла Лиги или хорошую команду АПЛ или в команду топ 5 и топ 3 Испании
У Летучих мышей осталось на сегодня лишь их богатая история чтобы рассуждать о понижении