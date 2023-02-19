«Покойся с миром, Атсу». Кудус показал футболку в память о погибшем в Турции ганце, забив за «Аякс»
Полузащитник Мохаммед Кудус почтил память погибшего в Турции Кристиана Атсу.
22-летний футболист «Аякса» на 84-й минуте матча со «Спартой» (4:0) реализовал штрафной удар и, празднуя гол, продемонстрировал футболку с надписью «Покойся с миром, Атсу».
Хавбек «Хатайспора» погиб после землетрясения в Турции. О том, что его тело обнаружено под завалами, стало известно 18 февраля.
Ранее Атсу представлял такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага».
Также Кристиан провел 60 матчей в составе сборной Ганы, за которую сейчас играет Кудус.
Изображение: AFP/MAURICE VAN STEEN
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Кристиана Атсу нашли под завалами – не выжил. Говорят, он должен был улететь из Турции за 5 часов до землетрясения, но передумал
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