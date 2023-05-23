Педри выбыл до конца сезона из-за проблем с бедром. В «Барселоне» не хотят рисковать его здоровьем

Теги Барселона Ла Лига травмы Педри Здоровье Футбол

Педри из-за травмы правого бедра пропустит остаток сезона.

Хавбек, получивший повреждение еще в феврале, сумел провести несколько матчей в апреле и мае, однако его до сих пор беспокоят неприятные ощущения. Они не носят критического характера, но, как передает Diario Sport, клуб не желает рисковать здоровьем футболиста, особенно когда чемпионство уже оформлено.

20-летний футболист хотел бы сыграть против «Мальорки» 28 мая, но ожидается, что этого не произойдет. Игру с «Сельтой» он тоже пропустит.

Сегодня Педри не был включен в состав на игру против «Вальядолида». Sports.ru ведет ее текстовую онлайн-трансляцию

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21 комментарий

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Темирлан Шаваев
Всмысле не хотят здоровье?
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Фёдор Кузнецов
Педри сильно перегрузили в сезоне 20/21, теперь 2 года расхлебывают
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ML26
Ответ Муканов Арманбек
Перегружают парня а ведь молодой организм ещё формируется у него.Надеюсьс такими нагрузками не повторит путь того же Измайлова.Педри, здоровья и долгой карьеры!
Вот ты вспомнил! Уилшер идеальный пример. Необычайно был талантливый полузащитник, но травмы сделали свое дело
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Муканов Арманбек
Перегружают парня а ведь молодой организм ещё формируется у него.Надеюсьс такими нагрузками не повторит путь того же Измайлова.Педри, здоровья и долгой карьеры!
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ HI MARS
Потрачено Фати,Педри,Гави…Никто из липовых голденбоев так и не стал звездой
Если вы сомневаетесь в таланте и в уровне Педри, то вам стоит перестать смотреть футбол.
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Makar Tert
Как фанат Реала пожелав здоровья Педри, вот реально хочу чтобы в следующем сезоне в Классико играли без травм, так и интересней смотреть будет, и в принципе от этого выиграет футбол
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кто-то
Главное, чтобы травмы не погубили молодой талант. Лучше всё-таки дать отдохнуть
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HI MARS
Потрачено
Фати,Педри,Гави…Никто из липовых голденбоев так и не стал звездой
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Ми Ша
Будь здоров,Педри
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Игорь Климов
В следующем сезоне Педри будет феерить в составе Барселоны!
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nurikkkk
Очередной хроник в Барсе...
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Малахов Григорий
Ответ Темирлан Шаваев
Всмысле не хотят здоровье?
пора привыкнуть к опечаткам здесь, это же спортс ру)
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