Педри выбыл до конца сезона из-за проблем с бедром. В «Барселоне» не хотят рисковать его здоровьем

Педри из-за травмы правого бедра пропустит остаток сезона.

Хавбек, получивший повреждение еще в феврале, сумел провести несколько матчей в апреле и мае, однако его до сих пор беспокоят неприятные ощущения. Они не носят критического характера, но, как передает Diario Sport, клуб не желает рисковать здоровьем футболиста, особенно когда чемпионство уже оформлено.

20-летний футболист хотел бы сыграть против «Мальорки» 28 мая, но ожидается, что этого не произойдет. Игру с «Сельтой» он тоже пропустит.

Сегодня Педри не был включен в состав на игру против «Вальядолида». Sports.ru ведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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