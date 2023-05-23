«МЮ» не работает над трансфером Неймара (Марк Огден)
«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров о трансфере Неймара.
Напомним, ранее французское издание L’Equipe сообщило, что переговоры английского клуба с форвардом «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии.
«Манчестер Юнайтед» не заключит сделку по Неймару. Во всяком случае, не при нынешнем режиме», – написал журналист ESPN Марк Огден.
Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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