«МЮ» не работает над трансфером Неймара (Марк Огден)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар Футбол

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров о трансфере Неймара.

Напомним, ранее французское издание L’Equipe сообщило, что переговоры английского клуба с форвардом «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии. 

«Манчестер Юнайтед» не заключит сделку по Неймару. Во всяком случае, не при нынешнем режиме», – написал журналист ESPN Марк Огден.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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f0rmoceft
Неймару надо в Саудовскую Аравию.
Платят много, играть можно в полноги, на вечеринки летать в Бразилию разрешат, ему идеально будет.
+18
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+15
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Answer1
Я уверен, что ни над одним большим трансфером работа вестись не будет, пока не будет ясности с продажей клуба. Из-за этого рискуем повторить зимнее ТО, что поставит под сомнение любые перспективы на сезон.
+10
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Janture Beckjan
Ответ Ronny92
Ну да, при одном из лучших игроков команды на позиции (Рэш) и главном таланте (Гарначо) ещё неймара надо на позицию
Он может играть на любой позиций в атаке и при всем уважений к МЮ Ней там всем фору даст
+7
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+6
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QWertY
В аренду было бы отлично. Неймар мега игрок, который сходу бы усилил команду. Единственный минус -травматичность, но может после операции не будет так часто ломаться
+7
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jexOn
Я поклонник таланта Неймара, и думаю, что пару матчей за сезон, он смог бы отыграть на топ-уровне, но подписывать его в сегодняшний МЮ себе дороже.
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Диер Ташкент
пронесло
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Ronny92
Ну да, при одном из лучших игроков команды на позиции (Рэш) и главном таланте (Гарначо) ещё неймара надо на позицию
+1
0
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гилберт
Машину из дурки отмените пожалуйста.
+2
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Взять бы его в аренду, коль он ПСЖ не особо нужен, но зарплату пополам. Можно даже за деньги, миллионов за 10-15 в год. Он голову сильнее любого игрока в МЮ, а если брать выборку из фланговых игроков, то там вообще пропасть. Единственный минус - это его травмы, но Лига 1 сейчас гораздо жёстче, чем АПЛ, поэтому вполне возможно, что в Англии он будет меньше травмироваться. Во Франции многих звёздных игроков не пытаются беречь, а ещё любят против катарского мешка затопить, если в чемпионате намечается борьба за 1-е место, либо Париж приезжает к прямому конкуренту (условному Марселю) на выезд. Тут кто-то про лень его пишет, но он в прессинге и помощи обороне полезнее Санчо, Рашфорда, Марсьяля вместе взятых. После рывочка не топает пешком назад, как наш депутат и кормилец детей. Не изображает борьбу, как любитель стейков с золотом. Ах да, ещё обыграть может 1 в 1 (привет опять Санчам и соотечественникам Антони). Но если речь о трансфере, то против, потому что возраст, травмы, стоимость трансфера и зарплата.
мало тебе было выходок и демаршей погбы и роналду?
этот ничем не лучше
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Манковский
Отлегло.....неликвид он уже.
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Мовлид Байсалуев
Ответ Janture Beckjan
Он может играть на любой позиций в атаке и при всем уважений к МЮ Ней там всем фору даст
Не думаю что ЭТХ нужен этот каприз, как бы он там не играл, вообще то в атаку нужен только чистая девятка и нужно вернуть Гринвуда
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mancunian82
Ответ Janture Beckjan
Он может играть на любой позиций в атаке и при всем уважений к МЮ Ней там всем фору даст
Согласен с Вами на все 100%
Он на голову выше того же Бруно и Рашфорда. А Санчо и Антони до него как до Луны.
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АРХАТ
По молодости травмат, а сейчас на 4-м десятке их ещё больше будет.
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Любезный Коссутий
Ответ f0rmoceft
Неймару надо в Саудовскую Аравию. Платят много, играть можно в полноги, на вечеринки летать в Бразилию разрешат, ему идеально будет.
нельзя. он же не женат, а с дамами там большие напряги - можно и в турму загреметь за внебрачные отношения
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Dark_Darkin
Значит следующий сезон начнет в МЮ…
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Dm Kznts
ну и слава богу.
не хватало еще на ветках клуба его сумасшедших фанов
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SopTecret
логично, но всё равно спасибо, облегчённо выдохнул
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Александр Калашников
Только что узнал что ему уже 31 год. А я то считал его перспективным игроком , что есть куда расти. Оказывается он почти готовый пенсионер)
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Steppenwolf
Господи, отведи это несчастье мимо нас , спаси и сохрани ! )
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Чёрный тюльпан
Взять бы его в аренду, коль он ПСЖ не особо нужен, но зарплату пополам. Можно даже за деньги, миллионов за 10-15 в год. Он голову сильнее любого игрока в МЮ, а если брать выборку из фланговых игроков, то там вообще пропасть. Единственный минус - это его травмы, но Лига 1 сейчас гораздо жёстче, чем АПЛ, поэтому вполне возможно, что в Англии он будет меньше травмироваться. Во Франции многих звёздных игроков не пытаются беречь, а ещё любят против катарского мешка затопить, если в чемпионате намечается борьба за 1-е место, либо Париж приезжает к прямому конкуренту (условному Марселю) на выезд. Тут кто-то про лень его пишет, но он в прессинге и помощи обороне полезнее Санчо, Рашфорда, Марсьяля вместе взятых. После рывочка не топает пешком назад, как наш депутат и кормилец детей. Не изображает борьбу, как любитель стейков с золотом. Ах да, ещё обыграть может 1 в 1 (привет опять Санчам и соотечественникам Антони). Но если речь о трансфере, то против, потому что возраст, травмы, стоимость трансфера и зарплата.
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Футбол, хоккей итд
Тен Хаг еле избавился от КР, так что Неймар при нынешнем тренере, вряд ли появится в МЮ.
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Ape1sin
МЮ в принципе не работает на трансферном рынке, это просто халтура последние годы
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Любезный Коссутий
ура!
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Мукунку хороший
Мой половой рефлекс настроен был на секс,
Но подвели меня носки
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