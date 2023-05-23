«МЮ» не работает над трансфером Неймара (Марк Огден)

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров о трансфере Неймара.

Напомним, ранее французское издание L’Equipe сообщило, что переговоры английского клуба с форвардом «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии.

« » не заключит сделку по . Во всяком случае, не при нынешнем режиме», – написал журналист ESPN Марк Огден.

Неймар играет за « » с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте