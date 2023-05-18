Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Шабаб Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 23 мая
Во вторник, 23 мая, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Шабаб Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе Al Awal Park at King Saud University.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Шабаб Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Аль-Шабаб Эр-Рияд: все новости
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
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