Павлюченко о «Спартаке»: «Надо за бронзу бороться, 4-е место – провал. Но не верю, что будут в тройке»

Теги Спартак ЦСКА Ростов Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает провалом возможное четвертое место «Спартака» в Мир РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.

Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все, что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».

Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые в одной игре победят, потом две проиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.

Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.

Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.

Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemal_spartak
Да не будем мы в тройке. Факт
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
Спартак : Химки, ЦСКА, Пари НН, КС
ЦСКА : Торпедо, Спартак, Краснодар, Ростов
Ростов: Сочи, Краснодар, Ахмат, ЦСКА
из всей тройки у СМ самый простой календарь, уж извините но Химки и НН обязаны выигрывать, КС откровенно сдулись, если только на кураже
ЦСКА и Ростов играют между собой, Краснодар может как покусать обоих , так и влететь, очень не предсказуемая команда, Ахмат хорош весной, Торпедо без слов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TIMOXA1979 TIMOXIN
Там такой календарь, что ничего не понятно, ЦСКА будет играть и с Ростовом и со Спартаком, помимо этого, другие матчи, поэтому угадать кто какое место займет просто невозможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ kemal_spartak
Да не будем мы в тройке. Факт
Грузи хату на событие раз факт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий