Павлюченко о «Спартаке»: «Надо за бронзу бороться, 4-е место – провал. Но не верю, что будут в тройке»
Роман Павлюченко считает провалом возможное четвертое место «Спартака» в Мир РПЛ.
«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.
Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все, что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».
Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые в одной игре победят, потом две проиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.
Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.
Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.
Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.
ЦСКА : Торпедо, Спартак, Краснодар, Ростов
Ростов: Сочи, Краснодар, Ахмат, ЦСКА
из всей тройки у СМ самый простой календарь, уж извините но Химки и НН обязаны выигрывать, КС откровенно сдулись, если только на кураже
ЦСКА и Ростов играют между собой, Краснодар может как покусать обоих , так и влететь, очень не предсказуемая команда, Ахмат хорош весной, Торпедо без слов