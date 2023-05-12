Павлюченко о «Спартаке»: «Надо за бронзу бороться, 4-е место – провал. Но не верю, что будут в тройке»

Роман Павлюченко считает провалом возможное четвертое место «Спартака» в Мир РПЛ.

« туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.

Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все, что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или « ».

Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые в одной игре победят, потом две проиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.

Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.

Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.

Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал бывший нападающий «Спартака» .