Пол Мерсон: «МЮ» повезло в 1999-м, но если «Сити» выиграет требл, удача будет вообще ни при чем»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Деннис Бергкамп Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» затмит «МЮ» в случае завоевания требла.

«Если «Манчестер Сити» выиграет требл, то он (требл – Sports.ru) станет лучшим в истории.

Если вспомнить «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99, Деннис Бергкамп не реализовал пенальти последним ударом в полуфинале Кубка Англии, «Юнайтед» победил.

Матч с мюнхенской «Баварией» был чуть ли не самым односторонним финалом Лиги чемпионов. «Бавария» делала замены в конце матча, чтобы сорвать аплодисменты. Игроки пытались перебросить Петера Шмейхеля.

В Премьер-лиге титул был в руках «Арсенала» до того, как они проиграли «Лидсу» в предпоследнем матче сезона. «МЮ» в 1999 году повезло, но если «Сити» продолжит в том же духе и выиграет требл, то удача тут будет вообще ни при чем.

«Сити» разгромил действующих чемпионов «Реал» Мадрид в полуфинале ЛЧ, они попросту опозорили их.

Даже когда «Сити» играл с «Арсеналом» на выезде в Премьер-лиге, когда обязательно нужно было побеждать, они играли с уверенностью, и даже если бы «Арсенал» выиграл, они все равно догнали бы их.

Это единственная команда, которая может одержать 10 или более побед с такой легкостью, будто это летняя прогулка в парке», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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57 комментариев

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Диер Ташкент
Повезло конечно МЮ, при чем сильно, когда перед финалом вылетели Рой и Скоулз, и вместо них в центре бегали Батт и Бекхэм)))
Но ребята не сдались и бились все 90 минут. На характере просто затащили ту игру. Так будет правильнее
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CyberUnited
Сити обыграл Лейпциг (6 место Бундеслиги на тот момент), худшую Баварию за 10 лет, Реал, который не блещет, а в финале 4-я команда Серии А. Но повезло именно МЮ, сначала в АПЛ, потом повезло во всех стадиях кубка, который по итогу вязли, а потом еще и в ЛЧ повезло, где не проиграли ни одного матча, сыграв 3 раза с Баварией, по 2 раза с Барселоной, Ювентусом и Интером. Все только за счет везения!))
+38
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Любезный Коссутий
если бы в прошлом сезоне в пользу Эвертона поставили пенальти (в игре с МС, счет 1-0), то игра наверняка бы закончилась вничью, и МС заработал бы 1 очко вместо 3 (тут уместно вспомнить в каким отрывом они выиграли чемп)

ну а вообще, тут актуальна фраза про бабушку и дедушку.
+23
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Максим Яблонский
Слишком много вони в межиа о каком-то мифическом требле. МЮ и Интер классные (элитные) контратакующие команды, играть будут не на Этихаде. Шансов на требл мало
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Extrim
Может быть дело в том что сейчас все топы АПЛ немного не тянут? Конкуренции почти нет ,у всех проблеммы ,МЮ,Челси,Ливерпуль,Тоттенхем,Арсенал в второй половине сезона тоже просел
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persx
Насчёт "лучшего в истории требла", конечно, крайне спорно - как минимум, в отличие от Барселоны-2009 или Баварии-2020, один из своих турниров Сити проиграл. Но шаг в бессмертие, если финалы закончатся в пользу МС, будет безусловно оформлен, эта команда заслуживает требла и того, чтобы про неё ещё долго вспоминали.
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MUthebest
"и даже если бы «Арсенал» выиграл, они все равно догнали бы их."
С чего это баня упала?) А ну да, уже по фактически набранным очкам судит, гений.
А то, что Арсенал, вероятно, опустил руки в последних турах не в счёт?
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Иван Баланар
Ответ CyberUnited
Сити обыграл Лейпциг (6 место Бундеслиги на тот момент), худшую Баварию за 10 лет, Реал, который не блещет, а в финале 4-я команда Серии А. Но повезло именно МЮ, сначала в АПЛ, потом повезло во всех стадиях кубка, который по итогу вязли, а потом еще и в ЛЧ повезло, где не проиграли ни одного матча, сыграв 3 раза с Баварией, по 2 раза с Барселоной, Ювентусом и Интером. Все только за счет везения!))
Ага, ржу с этих глориков Пепки и Сити. Им дико фартит с обстоятельствами, а гонору так много...
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Если бы Марез забил пенальти ВХ, то титул досрочно бы уехал к Сити
если бы за волейбол Канселу назначили пенальти - то не факт. в эти "если" можно играть до бесконечности
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CyberUnited
Ответ Direct free kick
Так и МанЮ обыграл кризисные Интер и Юве по пути к финалу, а в группе только Брондбю обыграл. 5 побед из 11 при 0 поражений, антирекорд в формате ЛЧ по победам
И? Я говорю о том, что когда команды берут требл, говорить о везении полная глупость. Если сити сейчас это сделает, никто не будет говорить о том, что они кроме Реала по сути ни с кем не сыграли, да и тот слабый сезон проводит. Требл есть требл.
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
если бы в прошлом сезоне в пользу Эвертона поставили пенальти (в игре с МС, счет 1-0), то игра наверняка бы закончилась вничью, и МС заработал бы 1 очко вместо 3 (тут уместно вспомнить в каким отрывом они выиграли чемп) ну а вообще, тут актуальна фраза про бабушку и дедушку.
Если бы Марез забил пенальти ВХ, то титул досрочно бы уехал к Сити
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Сергей
Я придерживаюсь конспирологической точки зрения,что в этот раз где-то кем-то было уплачено. Только факты: Бавария меняет успешного тренера аккурат в преддверии матчей с Сити , Реал который отличался неуступчивостью в плей-офф, в этот раз играл как варёный в ответном матче и даже не боролся.
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Любезный Коссутий
Ответ Василий Жирков
Зря Маттеуса сняли с игры. С таким дядькой-вожаком на поле "Бавария" не уступила бы. На Лоттара после игры было жалко смотреть...
выше, коллега Диер, из Ташкента, справедливо заметил, что у МЮ не играли ни Гиггз, ни Скоулс. так что совсем не факт, что у Баварии вообще было бы преимущество
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Любезный Коссутий
Ответ Милан 737...
МЮ очень повезло тогда с Баварией ...
у МЮ был Сульшер, у Баварии не было. в этом везение.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Диер Ташкент
Повезло конечно МЮ, при чем сильно, когда перед финалом вылетели Рой и Скоулз, и вместо них в центре бегали Батт и Бекхэм))) Но ребята не сдались и бились все 90 минут. На характере просто затащили ту игру. Так будет правильнее
В точку , да и не вина мю что арсенал проиграл свой матч , вообще то и в этом сезоне арсенал сам все продул это не значит что сити повезло , что за идиотская аналитика как и всегда
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Иван Баланар
Кстати, абсолютно не удивлюсь, что через какое-то время всплывет инфа, что Сити платил маркетинговым агентствам, чтобы они форсили это недоразумение по всем каналам, как это уже делали некоторые;)
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Иван Баланар
Сити повезло, в соперниках по ЛЧ у Сити не было ни одного чемпиона своей страны. То есть они не встречались ни с одной командой, которая была на своём пике в текущем сезоне.
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Добрый Ретроград
Логика у этого пассажира на грани фантастики.
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Абдул Абакаев
Ответ А. Мостовой
ага, причем будут Судьи и денежный мешок шейха
эта ваша бундес лига. попробовал бы Пеп так доминировать в АПЛ!
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ CyberUnited
Сити обыграл Лейпциг (6 место Бундеслиги на тот момент), худшую Баварию за 10 лет, Реал, который не блещет, а в финале 4-я команда Серии А. Но повезло именно МЮ, сначала в АПЛ, потом повезло во всех стадиях кубка, который по итогу вязли, а потом еще и в ЛЧ повезло, где не проиграли ни одного матча, сыграв 3 раза с Баварией, по 2 раза с Барселоной, Ювентусом и Интером. Все только за счет везения!))
В точку не понимаю этих аналитиков , если так судить то и сити в этом сезоне повезло арсенал продул свои же матчи как и тогда в 99 значит и сити повезло , односторонний финал Лч ? Конечно когда мю перед финалом потерял ведущих игроков скоулз Рой кин , и даже без них одержал победу в Лч , да не как сити который обыграл лейпцик , мертвую баварию и Реал который побеждает только благодаря везению , да нет слов просто что бы описать идиотизм пола мерсона
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Добрый Ретроград
Ответ Сергей
Я придерживаюсь конспирологической точки зрения,что в этот раз где-то кем-то было уплачено. Только факты: Бавария меняет успешного тренера аккурат в преддверии матчей с Сити , Реал который отличался неуступчивостью в плей-офф, в этот раз играл как варёный в ответном матче и даже не боролся.
Шейхи занесли?
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Василий Жирков
Ответ Любезный Коссутий
у МЮ был Сульшер, у Баварии не было. в этом везение.
Зря Маттеуса сняли с игры. С таким дядькой-вожаком на поле "Бавария" не уступила бы. На Лоттара после игры было жалко смотреть...
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Кашшай Чакырович
Берём 99 год тогда играло 20 команд ,те очков можно набирать на 6 больше АПЛ ,Мю 79 очков 80 забитых и 37 пропущенных Сити в чемпионате где 18 команд уже 88 очков и 2 матча в запасе голов 93 пропущено 31 , и тогда и тогда арсенал занял второе место только тогда Арсенал набрал 78 очков а сейчас уже 81 с 2 матчами в запасе это с 18 командами те и 1 и 2 место набрали больше очков сейчас чем тогда с 20 командами , в лиге чемпионов Мю.прошел всех на тоненького ,когда Сити нынешний всех уничтожил в плей офф ,люди просто сравнивают несравнимое ,ладно дождемся всех финалов и потом подсчитаем цифры ) а по игре просто визуально между тем Мю и нынешним пропасть ,этот Сити тот Мю просто изнасиловал бы !
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Вазген, друг Мхитаряна.
Вчера горожане всю ночь шумно праздновали чемпионство, аж слышно было в пригороде Манчестера
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8Scholes8
«Арсенал» – это Rolls-Royce. Не думаю, что их догонят. В матче с «Фулхэмом» они доминировали, будто играли против девятерых». Мерсон считает, что лондонцы выиграют АПЛ

все что нужно знать о мерсоне )))
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