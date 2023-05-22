Пол Мерсон: «МЮ» повезло в 1999-м, но если «Сити» выиграет требл, удача будет вообще ни при чем»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» затмит «МЮ» в случае завоевания требла.

«Если « » выиграет требл, то он (требл – Sports.ru) станет лучшим в истории.

Если вспомнить « » в сезоне-1998/99, не реализовал пенальти последним ударом в полуфинале Кубка Англии, «Юнайтед» победил.

Матч с мюнхенской «Баварией» был чуть ли не самым односторонним финалом чемпионов. « » делала замены в конце матча, чтобы сорвать аплодисменты. Игроки пытались перебросить Петера Шмейхеля.

В Премьер-лиге титул был в руках «Арсенала» до того, как они проиграли «Лидсу» в предпоследнем матче сезона. «МЮ» в 1999 году повезло, но если «Сити» продолжит в том же духе и выиграет требл, то удача тут будет вообще ни при чем.

«Сити» разгромил действующих чемпионов «Реал» Мадрид в полуфинале ЛЧ, они попросту опозорили их.

Даже когда «Сити» играл с «Арсеналом» на выезде в Премьер-лиге, когда обязательно нужно было побеждать, они играли с уверенностью, и даже если бы «Арсенал» выиграл, они все равно догнали бы их.

Это единственная команда, которая может одержать 10 или более побед с такой легкостью, будто это летняя прогулка в парке», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!