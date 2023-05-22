Индзаги об 1:3 от «Наполи»: «Не могу упрекнуть «Интер» – мы играли вдесятером против чемпиона Италии»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Футбол

Симоне Индзаги оценил поражение «Интера» от «Наполи» (1:3) в Серии А.

«Очень жаль, ведь мы не позволили «Наполи» создать много моментов, хотя мяч в основном был у них. Я рассчитывал, что во втором тайме у нас будет больше свободного пространства, но случилось это глупое удаление [Гальярдини на 41-й минуте].

Мы смогли сравнять счет, потом мяч после удара Думфриса вынесли с ленточки, тем обиднее было пропустить, пусть и красивый, гол от Ди Лоренцо на 86-й минуте.

Я не могу упрекнуть ребят, против чемпиона Италии они играли вдесятером с огромной самоотдачей. Думаю, мы делали то, что должны были делать», – сказал главный тренер «Интера».

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15 комментариев

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Милан 737...
Стоит отдать должное, Интер достойно играл 2 составом и вдесятиром против Наполи ...
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giant
Ответ Рука Ноги
Ко второму составу притензий нет. Они есть к тренеру который второй состав выпустил. Да, да, я всё знаю про финал Коппы в среду. Но речь идёт не о бирюльках, а о месте в ЛЧ.
За 8 дней Милан - Наполи - Фиорентина. Из них один ключевой за выход в финал ЛЧ, один финал кубка....и не забываем что в выходные ещё и Аталанта. Так что упрекать Инзаги что выпустил второй состав я бы не стал. В этой цепочке против мотивированного Наполи, у них дома, с вышедшей основой глупее всего убивать свою основу. Идея была отстоять ничью,а может во втором тайме напрячь Наполи, выпустив ряд игроков основы и чем черт не шутит. Но Галя такая Галя....
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Joey Ramone
Вдесятером, вторым составом, на выезде - достойная игра. А Галя есть Галя.
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Joey Ramone
Ответ Камбоджа Иванов
Скоро также будет говорить про поражение от МС. Мол не в чем упрекнуть, мы играли в финале
Ну и что не так?
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Милан 737...
В среду финал Кубка Италии, не понимаю почему этот финал должен быть посредине недели а не в конце чемпионата или летом ...
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Рука Ноги
Ко второму составу притензий нет. Они есть к тренеру который второй состав выпустил. Да, да, я всё знаю про финал Коппы в среду. Но речь идёт не о бирюльках, а о месте в ЛЧ.
+2
-2
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Бухгалтер2021
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Интере теперь главное ЛЧ выиграть
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Андрюха с района
Нулина Галя все испортил. После такого его вообще к основе подпускать нельзя, а по окончанию сезона попрощаться с ним. Он даже уже в качестве игрока запаса не тянет
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Дмитрий
Ответ Милан 737...
В среду финал Кубка Италии, не понимаю почему этот финал должен быть посредине недели а не в конце чемпионата или летом ...
Последний тур 4 июня и в следующие выходные уже финал ЛЧ. Типа финал ЛЧ венчает евросезон и кубку нет места. По идее финал должен быть сдвинут изначально, либо забить на порядки и кубок проводить нормально в выходной после ЛЧ
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Милан 737...
Ответ Дмитрий
Последний тур 4 июня и в следующие выходные уже финал ЛЧ. Типа финал ЛЧ венчает евросезон и кубку нет места. По идее финал должен быть сдвинут изначально, либо забить на порядки и кубок проводить нормально в выходной после ЛЧ
Согласен, или же Кубок сделать как в АПЛ летом перед началом сезона, в августе ...
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oren/muti
Ответ Милан 737...
Согласен, или же Кубок сделать как в АПЛ летом перед началом сезона, в августе ...
надо чтоб было ясно, кто в еврокубках играет. это должно быть заранее определено
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