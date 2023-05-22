Индзаги об 1:3 от «Наполи»: «Не могу упрекнуть «Интер» – мы играли вдесятером против чемпиона Италии»

Симоне Индзаги оценил поражение «Интера» от «Наполи» (1:3) в Серии А.

«Очень жаль, ведь мы не позволили « » создать много моментов, хотя мяч в основном был у них. Я рассчитывал, что во втором тайме у нас будет больше свободного пространства, но случилось это глупое удаление [Гальярдини на 41-й минуте].

Мы смогли сравнять счет, потом мяч после удара Думфриса вынесли с ленточки, тем обиднее было пропустить, пусть и красивый, гол от Ди Лоренцо на 86-й минуте.

Я не могу упрекнуть ребят, против чемпиона Италии они играли вдесятером с огромной самоотдачей. Думаю, мы делали то, что должны были делать», – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!