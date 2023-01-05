Индзаги об 1:0 с «Наполи»: «Победа придаст «Интеру» огромный заряд уверенности»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Футбол

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Наполи» (1:0) в Серии А.

«Джеко (автор победного гола – прим. Sports.ru) играет очень хорошо, мы работаем с ним вместе в «Интере» полтора года. У него есть техника, мощь и много других качеств.

Победа над «Наполи», который был единственным без поражений в европейских топ-лигах, однозначно придаст нам огромный заряд уверенности. Я очень горжусь ребятами, потому что они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они показали отличную игру для болельщиков.

Ближе к концу первого тайма мы стали обороняться глубже и позволяли «Наполи» больше владеть мячом. При этом до перерыва мы могли забить три гола. А так, мы сохраняли организованность и концентрацию все 95 минут», – сказал главный тренер «Интера».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ali Artikov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Горжусь тобой мой любимый Интер. Молодцы. Отличный матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну победу Интера дает хорошие шансы остальным догнать Наполи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий