Индзаги об 1:0 с «Наполи»: «Победа придаст «Интеру» огромный заряд уверенности»

оценил победу «Интера» над « » (1:0) в Серии А.

«Джеко (автор победного гола – прим. Sports.ru) играет очень хорошо, мы работаем с ним вместе в «Интере» полтора года. У него есть техника, мощь и много других качеств.

Победа над «Наполи», который был единственным без поражений в европейских топ-лигах, однозначно придаст нам огромный заряд уверенности. Я очень горжусь ребятами, потому что они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они показали отличную игру для болельщиков.

Ближе к концу первого тайма мы стали обороняться глубже и позволяли «Наполи» больше владеть мячом. При этом до перерыва мы могли забить три гола. А так, мы сохраняли организованность и концентрацию все 95 минут», – сказал главный тренер « ».