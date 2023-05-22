Доннарумма о «ПСЖ»: «ЛЧ не должна быть навязчивой идеей, но однажды мы ее выиграем – заслужили. В следующем сезоне выступим лучше»

Джанлуиджи Доннарумма убежден, что «ПСЖ» ждет победа в Лиге чемпионов.

В этом сезоне команда дважды проиграла «Баварии» в 1/8 финала и покинула турнир.

«Мы действительно хотели дойти до конца. Мы хотели пройти весь путь. Но Лига чемпионов не должна становиться навязчивой идеей.

Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ, потому что клуб и его фанаты это заслуживают. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы подняться на вершину.

Некоторые сезоны складываются тяжелее других. Это нормально, таков футбол. Мы хотели выступить лучше, добиться большего, но не вышло. Но мы точно лучше выступим в следующем сезоне», – сказал вратарь « » в интервью Telefoot.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!