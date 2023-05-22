Доннарумма о «ПСЖ»: «ЛЧ не должна быть навязчивой идеей, но однажды мы ее выиграем – заслужили. В следующем сезоне выступим лучше»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма убежден, что «ПСЖ» ждет победа в Лиге чемпионов.

В этом сезоне команда дважды проиграла «Баварии» в 1/8 финала и покинула турнир.

«Мы действительно хотели дойти до конца. Мы хотели пройти весь путь. Но Лига чемпионов не должна становиться навязчивой идеей.

Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ, потому что клуб и его фанаты это заслуживают. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы подняться на вершину.

Некоторые сезоны складываются тяжелее других. Это нормально, таков футбол. Мы хотели выступить лучше, добиться большего, но не вышло. Но мы точно лучше выступим в следующем сезоне», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью Telefoot.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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15 комментариев

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kos.vohrt
Заслужили? Серьёзно? Доннарумма круассанов объелся? 😄
+11
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Direct free kick
Что ты вообще знаешь об ЛЧ? У румына Тэтарушану больше положительного опыта в плей-офф ЛЧ чем у тебя
+8
-2
+6
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AnMe
В первую очередь для этого нужен хороший опытный тренер, который мыслит грамотно в тактике и сделает хорошие трансферы для результата, а не покупки ради покупок.
Вот Интересно правдивы ли слухи о приходе Моуриньо))
+2
0
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Rio de Janeiro
Главной целью ПСЖ под ЛЧ на которую не стоит жалеть сил и средств должен быть конечно Гвардиола.Думаю и Пепу скоро новый вызов понадобится и если выиграет ЛЧ для Парижа получит именной пантеон рядом с Наполеоном.Что думаете, спортсрушники?
+1
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кто-то
Ответ Xm.md
Видимо что-то знает об уходе пешехода, из-за него же проблемы в ЛЧ
Конечно-конечно, ещё один эксперт присоединился
+1
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Fona
Как он, интересно, понял, что заслужил? Когда в очередной раз с позором вылетели на стадии 1/8?
0
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Velirpa
"Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ"
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"но это будет другая история" (с) Каневский.
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Иван Иванов
Если бы в прошлом розыгрыше был зафиксирован явный фол Бензема на доннарумме никакого камбека Реала не случилось бы.
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