Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Лиону»
Матч «Лиона» и «Монако» (3:1) Александра Головина открыл 36-й тур Лиги 1.
«Марсель» сыграет на выезде против «Лилля» в субботу.
В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Осером», а «Ланс» отправится в гости к «Лорьяну».
36-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 2, пенальти Бен-Йеддер, 1:1 – 38 Ляказетт, 2:1 – 57 Какре, 3:1 – 78 Шерки.
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Лион –
Антони Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре, Шерки, Барколя, Жеффиньо (Тиаго Мендес, 76), Ляказетт.
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Монако –
Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Якобс, Головин (Диатта, 71), Фофана, Матазо (Камара, 64), Аклиуш (Бен-Сегир, 64), Бен-Йеддер (Эмболо, 71).
- Дата проведения
- 20 мая, 18.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 21 мая, 14.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 21 мая, 18.05, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 21 мая, 21.45, «Аббе-Дешам»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
На пресс-конференции Кристоф Гальтье подчеркнул, что ПСЖ не надеется на потерю очков Ланса и будет играть на победу. Хотя уже в воскресенье вечером перед матчем с Оксером мы уже будем знать исход в Лорьяне, где играет Ланс.
Под вопросом участие Марко Верратти, который повредил колено.
Allez Les Rouge et Bleu !