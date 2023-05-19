Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Лиону»

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Матч «Лиона» и «Монако» (3:1) Александра Головина открыл 36-й тур Лиги 1.

«Марсель» сыграет на выезде против «Лилля» в субботу.

В воскресенье «ПСЖ» встретится с «Осером», а «Ланс» отправится в гости к «Лорьяну».

Чемпионат Франции

36-й тур

Лион – Монако 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 2, пенальти Бен-Йеддер, 1:1 – 38 Ляказетт, 2:1 – 57 Какре, 3:1 – 78 Шерки.
ЛионАнтони Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре, Шерки, Барколя, Жеффиньо (Тиаго Мендес, 76), Ляказетт.
МонакоНюбель, Вандерсон, Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Якобс, Головин (Диатта, 71), Фофана, Матазо (Камара, 64), Аклиуш (Бен-Сегир, 64), Бен-Йеддер (Эмболо, 71).
Предупреждения:
Головин (31), Якобс (55), Вандерсон (63).

 

Нант – Монпелье
Дата проведения
20 мая, 18.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Марсель
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Ренн
Дата проведения
21 мая, 14.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Тулуза
Дата проведения
21 мая, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Клермон
Дата проведения
21 мая, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Анжер
Дата проведения
21 мая, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Страсбур
Дата проведения
21 мая, 16.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Ланс
Дата проведения
21 мая, 18.05, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – ПСЖ
Дата проведения
21 мая, 21.45, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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9 комментариев

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Уся Ваткин
Монако Головина против Лиона Измайлова
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ predMBAPPE
Лучший матч этого тура несомненно Труа - Страсбур💪🏻
Оба бьются за выживание. Будут биться до конца. Плюс есть ещё Нант, Оксер и Брест - они тоже висят над пропастью. Марсель заочно сражается с Лансом (фактически, за прямое попадание в групповой этап ЛЧ), который едет в Лорьян. Концовка обещает быть жаркой.
+2
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predMBAPPE
Лучший матч этого тура несомненно Труа - Страсбур💪🏻
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Fan de PSG depuis 2002
В воскресенье наш ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН играет в гостях с Оксером, которому очень нужны очки. ПСЖ тоже нужны три очка, которые приблизят нас к 11-му титулу.
На пресс-конференции Кристоф Гальтье подчеркнул, что ПСЖ не надеется на потерю очков Ланса и будет играть на победу. Хотя уже в воскресенье вечером перед матчем с Оксером мы уже будем знать исход в Лорьяне, где играет Ланс.

Под вопросом участие Марко Верратти, который повредил колено.

Allez Les Rouge et Bleu !
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AnMe
Ляказетт удивляет больше Киллиана, очень крутой персонаж!
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Антибаскет Поповича
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Оба бьются за выживание. Будут биться до конца. Плюс есть ещё Нант, Оксер и Брест - они тоже висят над пропастью. Марсель заочно сражается с Лансом (фактически, за прямое попадание в групповой этап ЛЧ), который едет в Лорьян. Концовка обещает быть жаркой.
Труа уже ни за что не бьётся. А Страсбуру должно очень не повезти, чтобы команда вылетела. Ударный форвард Диалло их за уши вытянул из трясины.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Антибаскет Поповича
Труа уже ни за что не бьётся. А Страсбуру должно очень не повезти, чтобы команда вылетела. Ударный форвард Диалло их за уши вытянул из трясины.
По Труа , пардон. Ошибся. А вот со Страсбургом не был бы так оптимистичен. Если проиграют оба матча (тем более на следующей неделе играть против ПСЖ), а преследователи начнут набирать очки, то могут и слететь.
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