Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Лиону»

Матч «Лиона» и «Монако» (3:1) Александра Головина открыл 36-й тур Лиги 1.

« » сыграет на выезде против « » в субботу.

В воскресенье « » встретится с « », а « » отправится в гости к «Лорьяну».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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