Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы нас запомнили. Это нечестно»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что победа в Лиге чемпионов заметно повлияет на статус «Ман Сити».

В 37-м туре АПЛ «горожане» стали чемпионами Англии в третий раз подряд.

«Чтобы нас запомнили, нужно выиграть в Европе, но кажется, что это нечестно. У меня нет ощущения, что [будет иначе], если мы не выиграем.

АПЛ тоже важна. Но, конечно, клуб выходит на следующий уровень, когда выигрывает в Европе, выигрывает Лигу чемпионов, как это было с «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, «Ливерпулем», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

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54 комментария

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El Ilusionista
Обугленная жona должуна запомнит этот день.
+27
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+24
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Ман Сити
В Англии и так запомнят, этот Сити лучшая команда в Англии в истории. Никто не брал 100 очков, никто не выигрывал внутренний квадрапул, кроме Сити.
Чтобы запомнили в Европе, да нужно будет выиграть пару чашек ЛЧ.
+57
-36
+21
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v.belorussky
Лол, да с каких пор ЛЧ сложнее АПЛ?

Действующий обладатель ЛЧ не то что АПЛ бы не смог выиграть, он даже чемп Испании выиграть не смог.
+27
-13
+14
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werley
Ответ llolishe
Что в Англии что в мире запомнят как денежный мешок который без трат шейхов просто Лутон Ливерпуль потратив намного меньше выиграл АПЛ и набирал много баллов в АПЛ и выиграл ЛЧ
Теперь осталось подсчитать, сколько раз за последние лет 10 выиграл АПЛ Ливерпуль и сколько раз - Сити.
+15
-2
+13
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Леван Мкртчян
Ответ Direct free kick
Таковы правила: пока ты не выиграл твои таланты не будут целиком признаны, каким бы ты не был новатором
Нууу...спорно. Голландия Михелса не выиграла ЧМ, но осталась в истории на уровне величайших команд-новаторов в истории.
Бразилию 82 так же многие сейчас воспринимают , как одну из сильнейших команд в истории, а они ведь тоже не взяли ЧМ ( и даже до финала не дошли в отличии от тех же Голландцев Михелса)
+16
-5
+11
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Axs Men
Ответ llolishe
Что в Англии что в мире запомнят как денежный мешок который без трат шейхов просто Лутон Ливерпуль потратив намного меньше выиграл АПЛ и набирал много баллов в АПЛ и выиграл ЛЧ
Согласен с тобой. Подождать конечно придётся ещё лет 30 до следующего титула АПЛ , но за то вывозят на своих воспитанниках Вандейках, Салахах,
+16
-5
+11
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Burel
увы, но школоте и глорам главное лишь чашки.
Поэтому тот же выдающийся прошлый сезон Ливерпуля окажется забытым
+16
-8
+8
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& Co1366
А с треблом запомнят ещё лучше.
+10
-2
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Jeremy Fraser
Ответ Леван Мкртчян
Нууу...спорно. Голландия Михелса не выиграла ЧМ, но осталась в истории на уровне величайших команд-новаторов в истории. Бразилию 82 так же многие сейчас воспринимают , как одну из сильнейших команд в истории, а они ведь тоже не взяли ЧМ ( и даже до финала не дошли в отличии от тех же Голландцев Михелса)
Проблема в том, что так воспринимают историю слишком заинтересованные лица, общая масса помнят лишь трофеи и победы. Думаю про это Пеп и говорит.
+7
0
+7
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Direct free kick
Таковы правила: пока ты не выиграл твои таланты не будут целиком признаны, каким бы ты не был новатором
+9
-5
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f8nnk2mvmr
Ответ Axs Men
В АПЛ слабая конкуренция, всего то 3 разные английские команды выигрывают ЛЧ за последние 5 лет ( с учётом что Сити выиграет в финале)
А что, чтобы была сильная, надо чтоб все 20 выигрывали?)
+2
0
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SERYOGA K
Ответ qwaza
Ну уж, Лысого Шарлатана уже запомнили, а с ним и МС.
С его уходом, закончится история мс, будут сменятся тренеры, но клуб пдает, и терпилы переобуются, будут болеть за др "команду"
+2
0
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truboprovodchik2019
Ответ llolishe
Что в Англии что в мире запомнят как денежный мешок который без трат шейхов просто Лутон Ливерпуль потратив намного меньше выиграл АПЛ и набирал много баллов в АПЛ и выиграл ЛЧ
хейтеры найдут чем полакомиться, но как бы Сити уже одна из самых титулованных команд именно АПЛ
+3
-1
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werley
Ответ Jeremy Fraser
Проблема в том, что так воспринимают историю слишком заинтересованные лица, общая масса помнят лишь трофеи и победы. Думаю про это Пеп и говорит.
На самом деле очень мало людей помнит, кто там в 70-е был чемпионом мира. А вот команду Михелса помнят очень многие.
+2
0
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Раиль Гайнетдинов
Вас и так запомнят, пишете историю ))))
+3
-2
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Андрей Andrey
Ответ Ман Сити
В Англии и так запомнят, этот Сити лучшая команда в Англии в истории. Никто не брал 100 очков, никто не выигрывал внутренний квадрапул, кроме Сити. Чтобы запомнили в Европе, да нужно будет выиграть пару чашек ЛЧ.
забудут как только Пеп уйдет!!))
+2
-1
+1
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SERYOGA K
Ответ Ман Сити
В Англии и так запомнят, этот Сити лучшая команда в Англии в истории. Никто не брал 100 очков, никто не выигрывал внутренний квадрапул, кроме Сити. Чтобы запомнили в Европе, да нужно будет выиграть пару чашек ЛЧ.
)
+1
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Xm.md
Ответ shiko101
У " ПСЖ " денег валом и ? Играют в такой же футбол , как Сити " Гвардиолы ? Говорили , что Месси сделал разницу в " Барсе " , а кто теперь делает ее в " Сити "? Эту команду запомнят с их ног сшибательным футболом . Но лучше , конечно. Лигу чемпионов выиграть .
ПСЖ был на аналогичном пути до тех пор пока не подписал пешехода
+1
0
+1
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Хызыр
Ответ Burel
увы, но школоте и глорам главное лишь чашки. Поэтому тот же выдающийся прошлый сезон Ливерпуля окажется забытым
Причем тут школота? Лч - самый главный клубный футбольный турнир в мире. Так уж получилось. И судя по тому, что Ман сити уже кучу раз выиграл апл, а лч не может, то не так то просто его выиграть.
+2
-1
+1
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Jeremy Fraser
Ответ werley
На самом деле очень мало людей помнит, кто там в 70-е был чемпионом мира. А вот команду Михелса помнят очень многие.
Согласен, но тут другие категории. Масса людей при подсчете статистики это чемпионство воспринимается просто как +1, но они же не знают ничего глубже. Это не проблема, это просто разность погружения в тему.
+1
0
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Direct free kick
Ответ llolishe
Что в Англии что в мире запомнят как денежный мешок который без трат шейхов просто Лутон Ливерпуль потратив намного меньше выиграл АПЛ и набирал много баллов в АПЛ и выиграл ЛЧ
Ливерпуль без самого дорого ЦЗ и вратаря в мире (на момент покупки) сидел без трофеев со времён, когда ещё сир брал АПЛ, а Арсенал бился за 4-е место. Не прибедняйся
+2
-1
+1
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Axs Men
В АПЛ слабая конкуренция, всего то 3 разные английские команды выигрывают ЛЧ за последние 5 лет ( с учётом что Сити выиграет в финале)
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vladimir.kostrichko
Есть мем ,где изображенны разные стадии мальчиков в интернете.
1.Сообщение.2.Звонок.3.Видеозвонок.4.Реальная встреча...
Там избраженны популярные собачки(накаченная и плачущая).
Так вот эти мемы мне напоминают фанатов манчестер сити.
Я увлекаюсь футболом с 2005-ого.Ну ладно в школе я их не встречал...
Но в универе где я учился с 2012-ого по 2018-ой ,не видел ни одного фаната сити - хотя даже очень часто ходили в шарфах Боруссии или Арсенала(ну у Арсенала есть фанаты само собой,но клуб переживал и в то время нелучшее время)....
Поддержку сити видел иногад на работе,когда фанаты Барсы хвалили игру сити,но всегда говорили,что они фанаты Барсы а сити они так любят как второй клуб...
Где же вы скрываетесь)))Борцы))))
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Санжар Уразбаев
Что бы вас запомнили , надо меньше тратить деньги ))
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Усатая Козляра
Ответ зак
а ведь до матча с Реалом говорил что ЛЧ не имеет значения)) ай да лысый шарлатан..
Так он и сейчас сетует на то, что они обязаны выиграть ЛЧ, что бы их запомнили.
Хотя и так проделано много работы и выиграно много трофеев.
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