Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы нас запомнили. Это нечестно»
Пеп Гвардиола считает, что победа в Лиге чемпионов заметно повлияет на статус «Ман Сити».
В 37-м туре АПЛ «горожане» стали чемпионами Англии в третий раз подряд.
«Чтобы нас запомнили, нужно выиграть в Европе, но кажется, что это нечестно. У меня нет ощущения, что [будет иначе], если мы не выиграем.
АПЛ тоже важна. Но, конечно, клуб выходит на следующий уровень, когда выигрывает в Европе, выигрывает Лигу чемпионов, как это было с «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, «Ливерпулем», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Чтобы запомнили в Европе, да нужно будет выиграть пару чашек ЛЧ.
Действующий обладатель ЛЧ не то что АПЛ бы не смог выиграть, он даже чемп Испании выиграть не смог.
Бразилию 82 так же многие сейчас воспринимают , как одну из сильнейших команд в истории, а они ведь тоже не взяли ЧМ ( и даже до финала не дошли в отличии от тех же Голландцев Михелса)
Поэтому тот же выдающийся прошлый сезон Ливерпуля окажется забытым
1.Сообщение.2.Звонок.3.Видеозвонок.4.Реальная встреча...
Там избраженны популярные собачки(накаченная и плачущая).
Так вот эти мемы мне напоминают фанатов манчестер сити.
Я увлекаюсь футболом с 2005-ого.Ну ладно в школе я их не встречал...
Но в универе где я учился с 2012-ого по 2018-ой ,не видел ни одного фаната сити - хотя даже очень часто ходили в шарфах Боруссии или Арсенала(ну у Арсенала есть фанаты само собой,но клуб переживал и в то время нелучшее время)....
Поддержку сити видел иногад на работе,когда фанаты Барсы хвалили игру сити,но всегда говорили,что они фанаты Барсы а сити они так любят как второй клуб...
Где же вы скрываетесь)))Борцы))))
Хотя и так проделано много работы и выиграно много трофеев.