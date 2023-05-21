Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы нас запомнили. Это нечестно»

Пеп Гвардиола считает, что победа в Лиге чемпионов заметно повлияет на статус «Ман Сити».

В 37-м туре «горожане» стали чемпионами Англии в третий раз подряд.

«Чтобы нас запомнили, нужно выиграть в Европе, но кажется, что это нечестно. У меня нет ощущения, что [будет иначе], если мы не выиграем.

АПЛ тоже важна. Но, конечно, клуб выходит на следующий уровень, когда выигрывает в Европе, выигрывает чемпионов, как это было с « » Роя Кина, « », – отметил главный тренер « » в эфире Sky Sports.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!