«Ростов» проиграл 3 матча подряд. У команды Карпина 1 победа за последние 8 игр
«Ростов» добился одной победы за последние 8 матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня была разгромлена «Краснодаром» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 6 апреля у нее лишь одна победа – над «Уралом» (3:1). Также на этом отрезке 4 ничьих и 3 поражения подряд.
В оставшихся матчах чемпионата «Ростов» примет «Ахмат» и выступит в гостях у ЦСКА.
Команды Карпина часто проваливают вторую часть сезона. Это миф или правда?
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