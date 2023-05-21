«Ростов» проиграл 3 матча подряд. У команды Карпина 1 победа за последние 8 игр

«Ростов» добился одной победы за последние 8 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня была разгромлена « » (0:3) в 28-м туре Мир .

Начиная с 6 апреля у нее лишь одна победа – над «Уралом» (3:1). Также на этом отрезке 4 ничьих и 3 поражения подряд.

В оставшихся матчах чемпионата « » примет «Ахмат» и выступит в гостях у ЦСКА.

Команды Карпина часто проваливают вторую часть сезона. Это миф или правда?

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