«Ростов» проиграл 3 матча подряд. У команды Карпина 1 победа за последние 8 игр

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Футбол

«Ростов» добился одной победы за последние 8 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня была разгромлена «Краснодаром» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 6 апреля у нее лишь одна победа – над «Уралом» (3:1). Также на этом отрезке 4 ничьих и 3 поражения подряд.

В оставшихся матчах чемпионата «Ростов» примет «Ахмат» и выступит в гостях у ЦСКА.

Команды Карпина часто проваливают вторую часть сезона. Это миф или правда?

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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rigobersong
No penalty, No Party!:)
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LaffyTaffy
Жаль, Лига Чемпионов была близка
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CSKA_AC Milan
Проклятие Генича в действии.
+26
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Михаил Опякин
Краснодар сраный трёшку Ростову закатил. В. Карпин после матча.
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-DF-
Ну так нет Комличенко, нет и вар-пенальти, а футбола у Валеры особого и не было, половина очков в сезоне за артистизм Комличенко.
+16
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igls54
Валера уж сдулся, так сдулся
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Percival
У Валеры в концовках сезона по-другому не бывает
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Кирилл Сидеров
у Ростова состав конечно на место в зоне стыков, но за счет пенальти так высоко забролись. В след. сезоне скорее всего будут на своем месте и уже Валере не будут петь дефирамбы
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PavelK22
А что пенальти закончились уже ?)
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Antony Klestoff
Проклятие Генича
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Н.Ф.
Сдаёт тренер сборной, теряет былую хватку.
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Balt
Ну, о месте в 3-ке Ростову уже можно не мечтать. Сами себе злобные буратины.
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Leha82
Мостового нада тренером Ростова!
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dreamstep
В своё время Ростов трижды перебивал пенку Торпедо, повезло взяли 3 очка. Тут потеряли очки, неудивительно с такой игрой когда надежда только на стандарты.
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Кот болотный
Гоните Валеру тряпками. За три матча слить "серебро". ((
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Злобный Конь
Профнепригодный Карпин с купленной лицензией тренера.
+1
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Артем Дроздов
Валере всей командой надо к "бабке" сходить, порчу(проклятье) Генича снимать срочно
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Иван Егурнов
Ответ Кирилл Сидеров
у Ростова состав конечно на место в зоне стыков, но за счет пенальти так высоко забролись. В след. сезоне скорее всего будут на своем месте и уже Валере не будут петь дефирамбы
Будут. За харизму, игру в атаку и ситуативные результаты его многие за лучшего тренера держат. Объективности нет и не будет у персофанов
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Иван Егурнов
Ответ Н.Ф.
Сдаёт тренер сборной, теряет былую хватку.
да её и не было никогда) пыль в глаза просто пускает удачно
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