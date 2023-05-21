«Спартак» до одного очка сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в Мир РПЛ, до одного очка.

В воскресенье красно-белые дома обыграли армейцев со счетом 2:1.

Теперь «Спартак» отстает от ЦСКА на одно очко. У «Ростова», идущего третьим, есть матч в запасе.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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166 комментариев

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Aleksey Novikov
соболева дисквалифицировать матчей на 10. позорище
+169
-25
+144
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Иван Шумков
С таким судейством немудрено. Просто жесть, просто необъяснимо
+144
-44
+100
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Andrei Cherednichenko
Как же мерзок соболев (
+93
-20
+73
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Ganibale
Ответ Aleksey Novikov
соболева дисквалифицировать матчей на 10. позорище
На 10 конечно нет. Ну впаять надо чтобы задумался, хотя там по моему бестолку
+43
-2
+41
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fil_spb
Карасев тащит за кахонес Спартак к серебру. 18+. Смотреть в прямом эфире.
+67
-30
+37
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Честный контроль
Не матч, а позорище!
+43
-10
+33
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Spartak Zenit
ждем визг от Заремы
+30
-8
+22
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Aleksandr Dubovik
Клуб с такими мерзкими игроками должен вторую восьмерку замыкать.
+44
-24
+20
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ДжангоБум
Ответ Aleksandr Dubovik
Клуб с такими мерзкими игроками должен вторую восьмерку замыкать.
Но пока занимает второе..
+46
-27
+19
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Champions 26
Ещё Роше должны 3 матча дисквы дать, а Соболева простить. Тогда точно вторыми будут
+25
-7
+18
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Кирилл
Ответ Спартак сила
кони ныть будете теперь месяц?
Говорит болельщик главных нытиков в лиге )))
+30
-13
+17
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Caniball
Ответ Иван Шумков
С таким судейством немудрено. Просто жесть, просто необъяснимо
А где ты был, когда Спартаку в матче с Зенитом не справедливо засчитывали гол или в матче с Химками удаляли.
Почему ты не кричал, что это жесть и как так можно?!
+19
-3
+16
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Goldstream
"У «Ростова», идущего третьим, есть матч в запасе"

Сейчас важнее сравнить запасы чая у "Ростова" и "Спартака")
+17
-5
+12
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Ganibale
Ответ Иван Шумков
С таким судейством немудрено. Просто жесть, просто необъяснимо
Если брать удаление Роши это жесть. Пенальти по моему чистый. В целом игра была унылым Г… и ЦСКА надо задать вопросы к себе тоже почему они так плохо играли как в целом и Спартаку к себе
+14
-2
+12
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Caniball
Ответ Aleksandr Dubovik
Клуб с такими мерзкими игроками должен вторую восьмерку замыкать.
Но пока на втором месте.
+24
-15
+9
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Старик Стариканов
Карась легенда Спартака
+12
-4
+8
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Ваня85
Ответ S. A.
Щас мясные начнут говорить, что они победили заслуженно, что Карасёв шикарно отработал
Пенки не было в обоих случаях?
+9
-1
+8
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Владимир Эльперин
…. Онченый конечно Соболев , что тут сказать….
+11
-3
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ДжангоБум
Ответ Andrei Cherednichenko
Как же мерзок соболев (
Хоть я и принадлежу к КБ, но Соболев действительно мерзок..
+7
0
+7
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S. A.
Щас мясные начнут говорить, что они победили заслуженно, что Карасёв шикарно отработал
+19
-13
+6
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Burel
Ответ Aleksandr Dubovik
Клуб с такими мерзкими игроками должен вторую восьмерку замыкать.
но пока первый
+6
-1
+5
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Sla Slo
Теперь , надеюсь, нет ни у кого вопросов, почему так "любят " спартак?
+7
-2
+5
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krasno-siniyman
Огненное дерби
Принципиальных соперников с победой, что ни говори
Рошу удалили ошибочно, жаль попал под раздачу в ситуации с Соболевым
Офсайд в первом голе лично я не увидел
Что ж, боремся за 2 место, не смотря ни на что
P.S. Что на поле делает Заболотный?
+5
0
+5
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Caniball
Ответ S. A.
Щас мясные начнут говорить, что они победили заслуженно, что Карасёв шикарно отработал
Не шикарно. Гол украли. Вне игры не было, когда Игнатов забивал.
+12
-8
+4
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Идеальный шторм
Судья просто ….!
+5
-1
+4
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