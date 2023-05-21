«Спартак» до одного очка сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в РПЛ
«Спартак» сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в Мир РПЛ, до одного очка.
В воскресенье красно-белые дома обыграли армейцев со счетом 2:1.
Теперь «Спартак» отстает от ЦСКА на одно очко. У «Ростова», идущего третьим, есть матч в запасе.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Почему ты не кричал, что это жесть и как так можно?!
Сейчас важнее сравнить запасы чая у "Ростова" и "Спартака")
Принципиальных соперников с победой, что ни говори
Рошу удалили ошибочно, жаль попал под раздачу в ситуации с Соболевым
Офсайд в первом голе лично я не увидел
Что ж, боремся за 2 место, не смотря ни на что
P.S. Что на поле делает Заболотный?