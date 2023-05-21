«Спартак» до одного очка сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в РПЛ

«Спартак» сократил отставание от ЦСКА, идущего 2-м в Мир РПЛ, до одного очка.

В воскресенье красно-белые дома обыграли армейцев со счетом 2:1.

Теперь «Спартак» отстает от ЦСКА на одно очко. У «Ростова», идущего третьим, есть матч в запасе.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!