Игроки «Ман Сити» вместе смотрели матч «Арсенала» и отпраздновали чемпионство: пели We Are the Champions и пили шампанское, Пеп и Стоунз показывали друг другу пять пальцев – по числу титулов

Игроки «Манчестер Сити» отпраздновали досрочную победу в АПЛ.

Футболисты «горожан» вместе смотрели матч между « » и « » в 37-м туре чемпионата. После поражения со счетом 0:1 у лондонцев не осталось шансов догнать « ».

После финального свистка игроки «Сити» надели чемпионские футболки и стали праздновать победу вместе. Они пели песню We Are the Champions группы Queen и пили шампанское.

Защитник Джон Стоунз и главный тренер показывали друг другу пять пальцев – по числу чемпионских титулов у них.

Фото: mancity.com, https://twitter.com/ManCity

