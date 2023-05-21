Игроки «Ман Сити» вместе смотрели матч «Арсенала» и отпраздновали чемпионство: пели We Are the Champions и пили шампанское, Пеп и Стоунз показывали друг другу пять пальцев – по числу титулов
Игроки «Манчестер Сити» отпраздновали досрочную победу в АПЛ.
Футболисты «горожан» вместе смотрели матч между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» в 37-м туре чемпионата. После поражения со счетом 0:1 у лондонцев не осталось шансов догнать «Сити».
После финального свистка игроки «Сити» надели чемпионские футболки и стали праздновать победу вместе. Они пели песню We Are the Champions группы Queen и пили шампанское.
Защитник Джон Стоунз и главный тренер Пеп Гвардиола показывали друг другу пять пальцев – по числу чемпионских титулов АПЛ у них.
Фото: mancity.com, https://twitter.com/ManCity
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