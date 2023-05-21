Игроки «Ман Сити» вместе смотрели матч «Арсенала» и отпраздновали чемпионство: пели We Are the Champions и пили шампанское, Пеп и Стоунз показывали друг другу пять пальцев – по числу титулов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Джон Стоунз алкоголь и спорт Футбол

Игроки «Манчестер Сити» отпраздновали досрочную победу в АПЛ.

Футболисты «горожан» вместе смотрели матч между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» в 37-м туре чемпионата. После поражения со счетом 0:1 у лондонцев не осталось шансов догнать «Сити».

После финального свистка игроки «Сити» надели чемпионские футболки и стали праздновать победу вместе. Они пели песню We Are the Champions группы Queen и пили шампанское.

Защитник Джон Стоунз и главный тренер Пеп Гвардиола показывали друг другу пять пальцев – по числу чемпионских титулов АПЛ у них. 

Фото: mancity.com, https://twitter.com/ManCity

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wonderful
Всё правильно. В такой ситуации на Арсенал всегда можно положиться, они не подведут.
+304
-3
+301
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ wonderful
Всё правильно. В такой ситуации на Арсенал всегда можно положиться, они не подведут.
Арсенал и БД, чистые биба и боба. Не удивлюсь, если Дортмунд опять не воспользуется такими реверансами от Баварии🙃
+128
-11
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Празднуют предстоящий чемпионский коридор от должуна
+77
-9
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S100 Winner
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Арсенал и БД, чистые биба и боба. Не удивлюсь, если Дортмунд опять не воспользуется такими реверансами от Баварии🙃
БД хоть чемпионом становился и в финал ЛЧ выходил в относительно недавнем прошлом
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ HI MARS
На договорняк надо проверить.Ноттингем Форесту эти очки кровь из носу были нужны
Арсенал отдал 3 очка лесникам сейчас, чтобы получить такие же лёгкие 3 очка обратно в следующий сезон. классическая схема 😁
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Ответ Н.Ф.
Тот случай, когда можно выпить шампанское СРАЗУ после финального свистка.
Да тут и во время игры прибухнуть можно)
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Тот случай, когда можно выпить шампанское СРАЗУ после финального свистка.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Артета первым поздравил. Товарищ Пеп, задание выполнено))
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.aydar
Арсенал красавцы - не дали МС стать чемпионами на поле, пускай станут чемпами дома за телеком
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сорокин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Арсенал и БД, чистые биба и боба. Не удивлюсь, если Дортмунд опять не воспользуется такими реверансами от Баварии🙃
Иди мультики про супергероев смотри.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
free_walker
Нашел на фото нескольких Пепов, оказались не Пепы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksandr-sevidov@mail.ru
Ответ free_walker
Нашел на фото нескольких Пепов, оказались не Пепы
Это два его двойника - Удмурт и банкетный
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Capitan Flint
Квест -Найдите Пепа на последнем фото)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
92jdww8sbp
Вот Сити повторил рекорд МЮ, три АПЛ подряд. Теперь берем ЛЧ и забираем Кубок и какие будут у хейтеров отговорки , что Сити не великий клуб. Вот будет интересно посмотреть на их лица 🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Синецкий
Вообще символично ! Сити настолько сильнее всех в апл , что даже чемпионство берут сидя у экранов телевизора , не играя в этот момент . Конкуренты сами все сделают
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ free_walker
Нашел на фото нескольких Пепов, оказались не Пепы
Это схема с лысыми шарлатанами. Пеп даже в жизни пытается всех перехитрить и переиграть...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gninnur esrever*
Арсеналушка услужливно в зубках принес кубок хозяину.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Что-то Холланда не видно на фотках?! 🤔Наверное за молоком пошёл, он ведь не пьёт шампанское. 🥂 😉😛
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДиспетчерАВС3
Ответ Capitan Flint
Квест -Найдите Пепа на последнем фото)
за Гюндоганом))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пугливый Кот
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Арсенал и БД, чистые биба и боба. Не удивлюсь, если Дортмунд опять не воспользуется такими реверансами от Баварии🙃
+++++.Боруссию можно будет закрывать , если они не возьмут тарелку в этом году.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Холанда нет) домашний чел, в Майнкрафт походу рубился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Про пальцы это просто ржака!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Сёдня с будуна будут играть с Челси! На Челси, кстати, отличный коэффициент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДиспетчерАВС3
Ответ андрэ
Холанда нет) домашний чел, в Майнкрафт походу рубился
в холодной ванне лежал, Грилиш отправил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Dr.aydar
Арсенал красавцы - не дали МС стать чемпионами на поле, пускай станут чемпами дома за телеком
Как будто это имеет хоть какое-то значение)
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий