Френки де Йонг: «Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется»

Френки де Йонг высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется. Но я не знаю, произойдет ли это», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью Ziggo Sport.

Контракт Месси с « » рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом.

Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»

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