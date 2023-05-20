Френки де Йонг: «Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется»
Френки де Йонг высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется. Но я не знаю, произойдет ли это», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью Ziggo Sport.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом.
Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но разве это когда то меняли нормальное течение? Нет.
Барселона чемпион Испании, Месси чемпион мира, Америки, Франции, Олимпиады, молодежного чемпионата мира, клубного чемпионата мира, дважды (единственный ) лучший футболист чемпионата мира, единственный 7 кратный лучший футболист мира....
Что то меняется? Только в лучшую сторону.