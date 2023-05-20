Френки де Йонг: «Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси – фантастический игрок. Будет невероятно, если он вернется. Но я не знаю, произойдет ли это», – сказал полузащитник «блауграны» в интервью Ziggo Sport. 

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом. 

Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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Parce
Главный хейтер Барсы и Месси «Мадрид наказывает» самый первый на посте, походу ночами не спит и ждёт очередной пост, чтоб высказать свое объективное и важное мнение
+34
-6
+28
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Пирс Морган
Ответ Parce
Главный хейтер Барсы и Месси «Мадрид наказывает» самый первый на посте, походу ночами не спит и ждёт очередной пост, чтоб высказать свое объективное и важное мнение
После чемпионата мира потихоньку вылазят из пещер
+21
-3
+18
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Очевидное невероятное
Ответ Великий Алонсо
Фантастический, но старый. Какой толк от старого пешехода Лео?
Дай Бог чтобы найти такого старого пешехода который творил на чемпионате мира и стал чемпионом мира. И дай бог найти такого старого пешехода как Месси который играет порой на 50 % но успел забить за гребанный псж 15 мячей +15 ассистов
+14
-2
+12
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GuruFutbola
Ответ Parce
Главный хейтер Барсы и Месси «Мадрид наказывает» самый первый на посте, походу ночами не спит и ждёт очередной пост, чтоб высказать свое объективное и важное мнение
да какой он главный, один из непримичательных, коих тут десятки)
+17
-6
+11
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кто-то
Как же любят Месси, жду возвращение короля!
+10
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+8
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А.Э.РАСИМ
Ответ Пирс Морган
После чемпионата мира потихоньку вылазят из пещер
Да, чувствуется.
Но разве это когда то меняли нормальное течение? Нет.

Барселона чемпион Испании, Месси чемпион мира, Америки, Франции, Олимпиады, молодежного чемпионата мира, клубного чемпионата мира, дважды (единственный ) лучший футболист чемпионата мира, единственный 7 кратный лучший футболист мира....
Что то меняется? Только в лучшую сторону.
+8
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+7
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GuruFutbola
Ответ Raul14
да ты что Френки, если чемпион шейхов вернётся, ты точно не получишь зарплату 🤣
скажи когда посмеятся?)
+7
-2
+5
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Muhammad Juraev
Ответ Decard Show
Открою тебе страшную тайну: 35 летний Португалец7 забил 31 голов в Серии А и выиграл Мвп турнира! К сожалению меси ни разу не выиграл ни золотую бутцу фермер лиги и никакую Мвп фермер лиги! Просто оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе
2 МВП ЧМ Месси > вся карьера Бадра!
+6
-2
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Фаррух Касимов
ушел великим,а вернётся величайшим.
+6
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Дмитрий Гончаров
Ответ Parce
Главный хейтер Барсы и Месси «Мадрид наказывает» самый первый на посте, походу ночами не спит и ждёт очередной пост, чтоб высказать свое объективное и важное мнение
Второй после латентного фаната Барсы - Должуни.
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Tornado S
Вернётся
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Ну так все фаны реала ждут не дождутся когда лёнька снова развалит барсу и сделает мадрид чемпионом.
По этому за 10 лет с Лео Мадрид выиграл 2 раза а Барса 8 раз. Хотя стоп у них был балласт рюналду.
+5
-2
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Greatest Of All Time
Король должен вернуться и заставить плакать фанатов самого распиаренного португальца 7 в истории.
+3
0
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Очевидное невероятное
Ответ Роман
5 пенок сотворил. Уникальный наш Лео.
С такими как ты все ясно
+2
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kucerov664@gmail.com
Ответ Parce
Главный хейтер Барсы и Месси «Мадрид наказывает» самый первый на посте, походу ночами не спит и ждёт очередной пост, чтоб высказать свое объективное и важное мнение
Нужно менять лозунг после сити, Мадрид наказывают🤣🤣🤣
+1
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predMBAPPE
Ответ Имя Фамилия
Ну так все фаны реала ждут не дождутся когда лёнька снова развалит барсу и сделает мадрид чемпионом.
Пока что он развалил твой мозг)))
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GuruFutbola
Ответ Raul14
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зачем
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Игорь Климов
Все игроки мира мечтают сыграть в одной команде с гением футбола - Лео Месси.
+5
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Открою тебе страшную тайну: 35 летний Португалец7 забил 31 голов в Серии А и выиграл Мвп турнира! К сожалению меси ни разу не выиграл ни золотую бутцу фермер лиги и никакую Мвп фермер лиги! Просто оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе
Открою тебе страшную тайну, голы рюналду сделали гегемон СерииА Юве 4 после много много лет чемпионст. Итог его голы мусор.
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Этого голландца вынуждает говорит такое! Все таки в контракте приписан такой пункт чтобы лизать бывшего легенду клуба! На самом деле никто не хочет чтоб тот вернулся, так как никто не хочет потерять свою половину зарплату из за прихода алчного30
Весь мир в СМИ вынуждают лизнуть рюналду и пиарить. А по факту за последние 5 лет он даже не уровень Кокорина.
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Джамал Арипов
Ужас сколько здесь критиков . 50 процентов фанов Криро мяч видали только по телевизору а лепят из себя профи.
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predMBAPPE
Будет невероятно если ты снизишь зп)))
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Raul14
Ответ GuruFutbola
скажи когда посмеятся?)
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Val Smith
Рад за этого парня, отстоял своё место в клубе и заслуженно получит бонус за лояльность.
+1
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Константин Симкин
Ответ Decard Show
Открою тебе страшную тайну: 35 летний Португалец7 забил 31 голов в Серии А и выиграл Мвп турнира! К сожалению меси ни разу не выиграл ни золотую бутцу фермер лиги и никакую Мвп фермер лиги! Просто оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе
ЧМ Месси выиграл, плачь др конца своих дней
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