Гвардиола стал чемпионом в 11 из 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 11 раз за 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 5-й раз за 7 сезонов под руководством Гвардиолы. В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».

Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом Испании в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».

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124 комментария

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GuruFutbola
Это вам не анчелоти с 5 чемпионствами за 30 лет 🤣
+241
-57
+184
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Михо
Лысый гений. Превратил АПЛ в монолигу. Желаю сделать требл и окончательно канонизироваться
+162
-11
+151
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Universal1000
Просто жесть.
По 3 подряд сделал в Ла Лиге, в БЛ и в АПЛ причем.
Хозяин еврофутбола. Абсолютный гарант качества.
Ни одного кризиса серьезного за 15 лет.
+152
-15
+137
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Fan of Sport
Уступил чемпионство Реалу под руководством Моуриньо в сезоне 2011/12 (на мой взгляд сильнейший Реал в игровом плане в 21 веке), Челси под руководством Конте а сезоне 2016/17 и Ливерпулю под руководством Клоппа в сезоне 2019/20 (также сильнейший Ливерпуль в 21 веке). Очень достойный список.
+68
-5
+63
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bevooch
Ответ Ola BP
Хотелось бы посмотреть на Пепа в клубе без безграничного бюджета. Условные Милан, Тоттенхем или Дортмунд. Пеп гений, но после Барсы его карьера словно с чит-кодами. Надеюсь, что следующий клуб будет не типа ПСЖ/Ювентус.
Пока не выиграет ФНЛ-2 с Зенитом - останется шарлатаном.
+51
-3
+48
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Ola BP
Ответ Михо
Лысый гений. Превратил АПЛ в монолигу. Желаю сделать требл и окончательно канонизироваться
Каталонизироваться
+49
-3
+46
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ASH11
Ответ Ola BP
Хотелось бы посмотреть на Пепа в клубе без безграничного бюджета. Условные Милан, Тоттенхем или Дортмунд. Пеп гений, но после Барсы его карьера словно с чит-кодами. Надеюсь, что следующий клуб будет не типа ПСЖ/Ювентус.
Пеп начинал с Барселоной Б, и несколько человек с той команды потом попали в главную вместе с ним.
+39
-5
+34
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Экспертное мнение
Ответ serhio_ramos_
Чемпионства во всех топ 5 лигах у Анчи.Лысому такое и не снилось.
Похвалишь Пепа за чемпионства с ПСЖ и Баварией?))) Сомневаюсь. Но Пеп точно не сможет слить лигу 1 Монпелье, так может только Карло "дайте нам гол из офсайда" Анчелотти.
+50
-18
+32
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Это вам не анчелоти с 5 чемпионствами за 30 лет 🤣
Эстонец главный шарлатан мирового футбола:)
+46
-18
+28
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laziofan
Лысый доминатор💪
+29
-3
+26
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Экспертное мнение
Ответ Ola BP
Хотелось бы посмотреть на Пепа в клубе без безграничного бюджета. Условные Милан, Тоттенхем или Дортмунд. Пеп гений, но после Барсы его карьера словно с чит-кодами. Надеюсь, что следующий клуб будет не типа ПСЖ/Ювентус.
Пеп виноват в том, что его уровень работы не падает до условных Эвертонов и Ром как у Анчелотти и Моуриньо? Не думаю, что он обязан падать до уровня этих тренеров. Если у тебя есть личный самолет, ты не обязан добираться до другого места на автомобиле))
+26
-5
+21
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Burel
Ответ serhio_ramos_
Чемпионства во всех топ 5 лигах у Анчи.Лысому такое и не снилось.
у Анчелотти:
ноль чемпионств за 2 сезона с Юве.
одно чемпионство за 8 сезонов с Миланом
одно чемпионство за 4 сезона с реалом
одно чемпионство за 2 сезона в ПСЖ под шейхами.
Гений😂😂 Ты точно впечатлён этим ?
+29
-9
+20
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instasamka
Есть кубковые тренера которые на мотивации способны вытянуть короткий турнир (привет Ди Матео) есть тренеры системные которые вдолгую строят команды и становятся великими!
+20
-1
+19
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Экспертное мнение
Ответ instasamka
Есть кубковые тренера которые на мотивации способны вытянуть короткий турнир (привет Ди Матео) есть тренеры системные которые вдолгую строят команды и становятся великими!
Зидан кстати Ди Маттео на максималках))
+23
-6
+17
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Кастро
Заслужил железно
+18
-2
+16
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Горец Юнайтед
Ненавижу сити по понятным причинам, недолюбиваю пепа, хотя скорее больше завидую) но невозможно не признать, что Гвардиола лучший тренер на длинную дистанцию в 21 веке, если не в истории вообще. Плюс ещё и новатор
+18
-3
+15
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
...Ман Сити»-2023 сравнивают с «Барселоной»-2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства
+17
-4
+13
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Ola BP
Каталонизироваться
Он от рождения Католонизирован, как Хосеп
+12
-2
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Universal1000
Ответ ASH11
Первый сезон в Сити был очень тугой.
Всё относительно.
После супердонного 2015-2016 с Пеллегрини прогресс там был уже колоссальный.
Реализация подводила и привозные старики на флангах защиты.
По всем доп.метрикам Сити уже тогда был лучшей командой АПЛ.
+11
-1
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ASH11
Ответ Universal1000
Просто жесть. По 3 подряд сделал в Ла Лиге, в БЛ и в АПЛ причем. Хозяин еврофутбола. Абсолютный гарант качества. Ни одного кризиса серьезного за 15 лет.
Первый сезон в Сити был очень тугой.
+11
-1
+10
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Remedy
Пеп -футбольный гик. Только восхищение и уважение! По-другому никак не может быть.
+11
-1
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rigobersong
Ответ DolJun
и везде с двумя главными атрибутами: миллиардный состав и судейский шлейф
он не тренировал челси:)
+15
-5
+10
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Артур Мкртычян
Ответ Ola BP
Хотелось бы посмотреть на Пепа в клубе без безграничного бюджета. Условные Милан, Тоттенхем или Дортмунд. Пеп гений, но после Барсы его карьера словно с чит-кодами. Надеюсь, что следующий клуб будет не типа ПСЖ/Ювентус.
бро, даже Пеп не сделает из коричневой массы конфетку. не существует тактики и системы такой. которая это сделает. Анчелотти в Эвертоне тоже магии не сделал. Но как это принижает Пепа? он с его тактикой, смог бы с тем же Эвертоном в лигу Европы попасть или лигу конференции. в этом я уверен. Но зачем Пепу это надо?
+9
0
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Пеп лучший тренер в истории футбола однозначно. Тут не может быть двух мнений.
+11
-4
+7
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Vladislav Kirsenko
Ответ Fan of Sport
Уступил чемпионство Реалу под руководством Моуриньо в сезоне 2011/12 (на мой взгляд сильнейший Реал в игровом плане в 21 веке), Челси под руководством Конте а сезоне 2016/17 и Ливерпулю под руководством Клоппа в сезоне 2019/20 (также сильнейший Ливерпуль в 21 веке). Очень достойный список.
Относительно Реала - да, тот Реал был очень крут. Куда логичнее было бы, если бы именно моуриньевский Реал взял столько ЛЧ сколько Зидан и Анч
+7
-1
+6
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