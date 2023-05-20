Гвардиола стал чемпионом в 11 из 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах
Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 11 раз за 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 5-й раз за 7 сезонов под руководством Гвардиолы. В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».
Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом Испании в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
По 3 подряд сделал в Ла Лиге, в БЛ и в АПЛ причем.
Хозяин еврофутбола. Абсолютный гарант качества.
Ни одного кризиса серьезного за 15 лет.
ноль чемпионств за 2 сезона с Юве.
одно чемпионство за 8 сезонов с Миланом
одно чемпионство за 4 сезона с реалом
одно чемпионство за 2 сезона в ПСЖ под шейхами.
Гений😂😂 Ты точно впечатлён этим ?
После супердонного 2015-2016 с Пеллегрини прогресс там был уже колоссальный.
Реализация подводила и привозные старики на флангах защиты.
По всем доп.метрикам Сити уже тогда был лучшей командой АПЛ.