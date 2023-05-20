Гвардиола стал чемпионом в 11 из 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах

Пеп Гвардиола выиграл чемпионат 11 раз за 14 сезонов в качестве тренера в топ-5 лигах.

« » стал чемпионом Англии в 5-й раз за 7 сезонов под руководством Гвардиолы. В сезоне-2016/17 «Сити» завершил сезон на 4-м месте, а в сезоне-2019/20 стал вторым, уступив «Ливерпулю».

Ранее Гвардиола трижды за 3 сезона выигрывал Бундеслигу с «Баварией» и 3 раза за 4 сезона становился чемпионом в качестве тренера «Барселоны» – за исключением сезона-2011/12, когда титул завоевал мадридский «Реал».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!