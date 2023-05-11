«Барселоне» не вручат трофей Ла Лиги после матча с «Эспаньолом». Рубиалес планирует сделать это 20 мая на «Камп Ноу»

«Барселона», вероятно, получит чемпионский трофей 20 мая.

Как сообщает Diario Sport, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) планирует лично вручить кубок каталонской команде.

«Барселона» может стать чемпионом уже на этой неделе, если обыграет « ». Также каталонцы могут досрочно выиграть титул в зависимости от результатов матчей «Атлетико» и «Реала». Однако церемония награждения состоится позже.

Рубиалес планирует передать кубок победителям чемпионата 20 мая. В этот день «Барса» сыграет с « » на « ». Если к тому времени вопрос о чемпионстве еще не решится, церемония пройдет позднее.

После 33 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Атлетико», набравший 69 баллов, третьим – «Реал» с 68 баллами. Командам осталось провести по 5 матчей.