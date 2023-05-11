«Барселоне» не вручат трофей Ла Лиги после матча с «Эспаньолом». Рубиалес планирует сделать это 20 мая на «Камп Ноу»

Теги Барселона Эспаньол Реал Сосьедад Луис Рубиалес Ла Лига Камп Ноу Федерация футбола Испании Футбол

«Барселона», вероятно, получит чемпионский трофей 20 мая.

Как сообщает Diario Sport, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес планирует лично вручить кубок каталонской команде. 

«Барселона» может стать чемпионом Испании уже на этой неделе, если обыграет «Эспаньол». Также каталонцы могут досрочно выиграть титул в зависимости от результатов матчей «Атлетико» и «Реала». Однако церемония награждения состоится позже. 

Рубиалес планирует передать кубок победителям чемпионата 20 мая. В этот день «Барса» сыграет с «Реал Сосьедад» на «Камп Ноу». Если к тому времени вопрос о чемпионстве еще не решится, церемония пройдет позднее. 

После 33 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Атлетико», набравший 69 баллов, третьим – «Реал» с 68 баллами. Командам осталось провести по 5 матчей.

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34 комментария

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Алекс Самойлов
Ответ DolJun
кубок для фк мем сделают в виде автобуса, специально чтобы чави порадовался?)
поздравляю, что Челси сохранил прописку в АПЛ, кстати
+28
-4
+24
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ХавиГави_Паратрупер
Сразу и отметить со своими болелами можно будет😎
А Эспаньолу хватит праздничного билета в Сегунду👋
+23
-3
+20
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cektor
дома приятней получить ) при полных трибунах
+17
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+17
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MK
За одно проводим Эспаньол в сегунду)
+10
0
+10
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Алекс Самойлов
Ответ DolJun
принимал поздравления на ветке матча челси, сейчас уже какое-то несвоевременное и неуместное в рамках обсуждаемой новости.
Дак тебя там днём со днём не сыщешь. Все по веткам безпятиминут Испании бегаешь
+6
0
+6
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ljolik888
Ну так Барселона пока и чемпионом не стала . Конечно Эспаньел нужно побеждать , но пока это ещё не сделано. Главное что мы будим чемпионами - ну а сейчас или завтра это все равно .
+6
-2
+4
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Alexander Katschalow
Ответ llolishe
Барселоне вручат рычаг?
Мамкин юморист ?)
+3
0
+3
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Aram Avanesian
Хорошо , как раз двадцатого у меня день рождения
+5
-2
+3
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здравия желаю
Ответ Алекс Самойлов
поздравляю, что Челси сохранил прописку в АПЛ, кстати
Не ассоциируйте это пользователя с Челси пожалуйста. Он состав команды не знает, даже новости о Челси не читает, тупо хейтер Барсы маскирующийся под синей маской
+5
-2
+3
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hompos
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сразу и отметить со своими болелами можно будет😎 А Эспаньолу хватит праздничного билета в Сегунду👋
реал тоже скоро в сегунде окажется
+3
0
+3
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predMBAPPE
Ответ llolishe
Барселоне вручат рычаг?
Да, который тебе вставят)
+2
0
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Alexander Katschalow
Ответ Бухгалтер2021
лучше бы вообще не вручали
Выздоравливай
+2
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Alexander Katschalow
Ответ DolJun
кубок для фк мем сделают в виде автобуса, специально чтобы чави порадовался?)
Не кашляй
+1
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yarmuck
Ответ DolJun
кубок для фк мем сделают в виде автобуса, специально чтобы чави порадовался?)
Хе-хе, как же у тебя пылает от барсы)
+2
-1
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Alexander Katschalow
Ответ Подкат Пенальтьевич
Снимут 20 очков и вручат Реалу
Поправляйся
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Подкат Пенальтьевич
Снимут 20 очков и вручат Реалу
+3
-3
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Nike of FW
дерби обещает быть огненным !
0
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ISkO
Ну и правильно. Зачем вообще вручать кубок на гостевом стадионе хоть и Эспаньола?
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predMBAPPE
Ответ здравия желаю
Не ассоциируйте это пользователя с Челси пожалуйста. Он состав команды не знает, даже новости о Челси не читает, тупо хейтер Барсы маскирующийся под синей маской
🤣👍🏻 Уже свои не признают
0
0
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kos.vohrt
Ответ Aram Avanesian
Хорошо , как раз двадцатого у меня день рождения
С Наступающим!
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predMBAPPE
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сразу и отметить со своими болелами можно будет😎 А Эспаньолу хватит праздничного билета в Сегунду👋
Главное не просрать матч на вручении
0
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jahon07
Ответ Подкат Пенальтьевич
Снимут 20 очков и вручат Реалу
Снимут 20 очков и все равно будут Чеспионами! :р
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