Гвардиола выиграл 33-й трофей в тренерской карьере и 12-й – за 7 лет в «Ман Сити»
Пеп Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере тренера.
«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера стал чемпионом Англии третий раз подряд.
Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».
С английским клубом Гвардиола выиграл 12-й трофей за семь лет.
Он в пятый раз стал чемпионом Англии с «горожанами», два раза занимал первое место в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.
Также Пеп выиграл с «Манчестер Сити» четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и один Кубок Англии.
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Если отбросить первый сезон в Сити, чтобы обыграть команды Гвардиолы на дистанции 38 матчей, его конкурентам нужно было набрать 100 очков в чемпионате (Реал Моуриньо и Ливерпуль Клоппа).
Луческу 35
Гвардиола 33