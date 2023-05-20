Гвардиола выиграл 33-й трофей в тренерской карьере и 12-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Пеп Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере тренера.

« » под руководством каталонского тренера стал чемпионом Англии третий раз подряд.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом выиграл 12-й трофей за семь лет.

Он в пятый раз стал чемпионом Англии с «горожанами», два раза занимал первое место в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Также Пеп выиграл с « » четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и один Кубок Англии.

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