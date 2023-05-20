Гвардиола выиграл 33-й трофей в тренерской карьере и 12-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере тренера.

«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера стал чемпионом Англии третий раз подряд.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 12-й трофей за семь лет.

Он в пятый раз стал чемпионом Англии с «горожанами», два раза занимал первое место в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Также Пеп выиграл с «Манчестер Сити» четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и один Кубок Англии.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

38 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Лучший тренер в истории футбола
Ждём в июне 34 и коронный 35 против Интера:)
+91
-10
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Rio de Janeiro
Величайший тренер 21 века
+50
-4
+46
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Fan of Sport
5 чемпионств АПЛ за 7 лет, просто вау
+44
0
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Экспертное мнение
Ответ And Justice for All
Лучший тренер в истории на дистанции. Если отбросить первый сезон в Сити, чтобы обыграть команды Гвардиолы на дистанции 38 матчей, его конкурентам нужно было набрать 100 очков в чемпионате (Реал Моуриньо и Ливерпуль Клоппа).
На дистанции, лол))) Как будто у него нет побед в ЛЧ. Нужно быть настолько крутым тренером, чтобы твои 2 победы в ЛЧ ни во что не ставили. Пеп - лучший в истории, 100%.
+27
-5
+22
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& Co1366
А требл взять слабо? Как с Барсой в 2009г. Там вообще был хрен выговорить - вобщем, взял все 6 трофеев.
+13
-1
+12
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Рэд Уайт
до самого титулованного тренера в истории всего 17 трофеев,для Пепа изи конечно
+8
0
+8
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And Justice for All
Лучший тренер в истории на дистанции.
Если отбросить первый сезон в Сити, чтобы обыграть команды Гвардиолы на дистанции 38 матчей, его конкурентам нужно было набрать 100 очков в чемпионате (Реал Моуриньо и Ливерпуль Клоппа).
+11
-4
+7
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atomio
и как всегда по классике редактура спорца не написала в новости топ тренеров по трофеям. #@%#@ спасибо ^$#@3 (и фото кланяющегося пингвина)
+9
-2
+7
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Рэд Уайт
Ответ Evgueniy
а кто он? и кто ещё впереди Пепа?
Фергюссон 49
Луческу 35
Гвардиола 33
+6
0
+6
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people people
Ответ vadned
Какой турнир в футболе самый-самый престижный? И выигрывал ли его Гвардиола, чтобы говорить о лучшем в истории?
Кстати это забавит меня. Для футболистов, чтобы считаться лучшими в истории поставили люди условием выиграть ЧМ, но на тренеров это не распространяется, почти все в списках лучших не выигрывали ЧМ)
+2
0
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Игорь Климов
Гвардиола лучший тренер XXI века!
+6
-4
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Camp_Nou
А если он до 70-80 захочет тренировать? Там же какой-то нереальный рекорд по трофеям будет.
+2
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Evgueniy
Я тоже так умею. Но в менеджере. Иногда перегружаюсь правда)
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Rus Donskoy
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Мега тренер!!!!
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gamechanger
12 трофеев за 7 лет в Сити очень сильный результат, но даже он меркнет на фоне достижений Пепа в Барселоне — 14 трофеев за 4 сезона.
+1
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aslvowk@mail.ru
Ответ atomio
и как всегда по классике редактура спорца не написала в новости топ тренеров по трофеям. #@%#@ спасибо ^$#@3 (и фото кланяющегося пингвина)
Фергюсон 49, Луческу -35, Пеп -33
+1
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Snip89
Лысый шарлатан :D
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Ansu Fati
Ответ & Co1366
А требл взять слабо? Как с Барсой в 2009г. Там вообще был хрен выговорить - вобщем, взял все 6 трофеев.
Сикступл называется))
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Roman Sobolev
Ответ Direct free kick
Для нормальных людей месси голый король
Ловко ты себя к нормальным людям приписал)
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Evgueniy
Ответ Рэд Уайт
до самого титулованного тренера в истории всего 17 трофеев,для Пепа изи конечно
а кто он? и кто ещё впереди Пепа?
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Va_BanK
Ответ vadned
Какой турнир в футболе самый-самый престижный? И выигрывал ли его Гвардиола, чтобы говорить о лучшем в истории?
Ну тогда на держи - Лионель Скалони лучший тренер в истории человечества.
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Va_BanK
Ответ Экспертное мнение
На дистанции, лол))) Как будто у него нет побед в ЛЧ. Нужно быть настолько крутым тренером, чтобы твои 2 победы в ЛЧ ни во что не ставили. Пеп - лучший в истории, 100%.
Причем эти 2ЛЧ были выиграны на тот момент у лучшего тренера АПЛ с топовым составом, после финала 2011 даже сам Фергюсон признал величие и превосходство той Барсы Пепа.
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Qwef -
Ответ Экспертное мнение
На дистанции, лол))) Как будто у него нет побед в ЛЧ. Нужно быть настолько крутым тренером, чтобы твои 2 победы в ЛЧ ни во что не ставили. Пеп - лучший в истории, 100%.
Ну помоему титулы с Абердином преплюнуть невероятно сложно,пока еще точно не лучший,если даже по кол-ву трофеев еще не догнал
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Лучший тренер в истории футбола!👏
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a-fon
самый крутой лысый в истории футбола.
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