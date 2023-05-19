Пеп Гвардиола: «АПЛ – самый важный турнир, он длится больше 10-11 месяцев. Теннисисты говорят, что подача на победу в «Уимблдоне» – самое сложное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает АПЛ самым важным турниром.

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в предстоящем туре АПЛ. Победа принесет «горожанам» титул: команде нужно набрать 3 очка в 3 оставшихся матчах, чтобы выиграть АПЛ.

«Самый тяжелый момент приближается. Теннисисты говорят, что подача на победу в «Уимблдоне» – это самое сложное. В воскресенье все будет в наших руках.

АПЛ – самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев. И нам повезло иметь шанс все завершить на нашем стадионе перед своими болельщиками.

Последний шаг – самый сложный, потому что эмоций очень много. Мы себе не простим, если отвлечемся.

Понимаем, что у нас есть три матча, чтобы выиграть чемпионат. Каждая выигранная игра помогает перед следующей встречей.

Мы не можем забыть реальность того, что произошло против «Манчестер» Юнайтед» и «Астон Виллы» в прошлом. Футбол – это эмоции в данный момент. Если мы можем победить дома, то должны это сделать.

Как тренер я чувствую себя частью чего-то. Но никогда не думаю о том, что все это принадлежит мне. Я просто часть этого.

Успех невозможен без невероятной работы спортивного директора, руководства. И, конечно, футболистов – они самый важный элемент», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ Сергей
В кармане у Сити пока гарантированно имеется только чемпионство в АПЛ, за требл нужно будет побороться финал кубка на уэмбли с Юнайтед, и финал лч с Интером , когда играли с Челси тухеля в финале лч тоже были огромными фаворитами но получился пшик.
Сити не был огромным фаворитом в финале с Челси. Гвардиола к тому моменту дважды подряд проиграл Тухелю в Англии
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Федерер точно подтвердит слова Пепа 😬
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Сергей
В кармане у Сити пока гарантированно имеется только чемпионство в АПЛ, за требл нужно будет побороться финал кубка на уэмбли с Юнайтед, и финал лч с Интером , когда играли с Челси тухеля в финале лч тоже были огромными фаворитами но получился пшик.
Составом перемудрил в финале
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Николаев
провел разговор с игроками))) Ман Сити сейчас очень крут!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ & Co1366
МС - фаворит, но Интер разыгрался, почуял вкус победы, хотя к обоим отношусь... не очень то.
да против кого они побеждали? против команд в серии а. дохлого Милана. ну реал и Бавария тоже имеют вкус побед. и на ходу были. в общем то. понятно что Интер сейчас на ходу. и это даже хорошо. иначе в одну калитку бы было. вообще. хочется борьбы какой-то в финале. иначе трофей будет смазанным казаться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ & Co1366
У Интера появился шанс на победу в ЛЧ.
у Интера шанс 20% в лучшем случае. как было так и осталась
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
А теперь давайте вспомним хейтеров, которые говорят что без победы в ЛЧ Сити не топ клуб...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
almatbarsa
Ответ ман сити фейк
Составом перемудрил в финале
Именно в том матче дело не в этом было. Челси Тухеля был очень неудобной командой, Гвардиола уже до этого финала дважды им проиграл, взломать тот Челси было очень сложно любой команде, против них хорошо получалось именно у команд которые отдавали инициативу и там уже прослеживались их проблемы в позиционной атаке, но если Челси закрывался с пятеркой в защите и с Канте в полузащите, это был сущий ад для любой атакующей команды. Кстати Интер очень похож стилистически на тот Челси хоть и есть разница в исполнителях, поэтому совсем не факт что Сити пройдет по нему катком как по Реалу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Так у Пепа ,как и у теннисистов на матчболе будет шанс на вторую подачу ( и даже на третью , как при нэтболе)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
В кармане у Сити пока гарантированно имеется только чемпионство в АПЛ, за требл нужно будет побороться финал кубка на уэмбли с Юнайтед, и финал лч с Интером , когда играли с Челси тухеля в финале лч тоже были огромными фаворитами но получился пшик.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ & Co1366
В 2010г. Интер Моура тоже имел меньше шансов, но взял измором ЛЧ у Барсы.
сравнения не актуальные. тот Интер имел состав намного сильнее. и тренер был моур. на пике. да все может быть. Но сити и перед баварией и перед Реалом предрекали все это. а в итоге выиграл именно сити.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Direct free kick
Лига 1 хуже даже кубка Франции, если смотреть на результаты ПСЖ с пешим
его сектанты с тобой поспорят)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Пока все решено только в кубке, там легко будет, в АПЛ придется напрячься еще
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
У Интера появился шанс на победу в ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
Ответ almatbarsa
Именно в том матче дело не в этом было. Челси Тухеля был очень неудобной командой, Гвардиола уже до этого финала дважды им проиграл, взломать тот Челси было очень сложно любой команде, против них хорошо получалось именно у команд которые отдавали инициативу и там уже прослеживались их проблемы в позиционной атаке, но если Челси закрывался с пятеркой в защите и с Канте в полузащите, это был сущий ад для любой атакующей команды. Кстати Интер очень похож стилистически на тот Челси хоть и есть разница в исполнителях, поэтому совсем не факт что Сити пройдет по нему катком как по Реалу
всё верно, все привыкли что Ман Сити должен всегда атаковать и они не умеют обороняться, играя в чемпионов легко, тут нудно уметь закрыться и ждать когда эти автобусы умеющие отлично закрываться пойдут сами вперёд. для этого нужен быстрый гол. для взлома таких автобусов и приобретали Холланда. что может продавить. в Баварии у Пепа на этой позиции успешно играл Левандовский. могут сейчас устроить ватокат в центре поля, держа мяч в уверенной обороне и забрасывать навесы на столба Холланда всю игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ ChefJhonnyMorgan
А теперь давайте вспомним хейтеров, которые говорят что без победы в ЛЧ Сити не топ клуб...
Челси до победы в ЛЧ воспринимались эдакими мажорами. Но после победы их стали уважать больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ SKA Rostov1992
Федерер точно подтвердит слова Пепа 😬
Ну Федерер как раз и куча финалов отдал на любимом корте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tango442
Ответ SKA Rostov1992
Федерер точно подтвердит слова Пепа 😬
Боже, эта боль никогда не пройдёт… я просто не понимаю, как Фед пережил этот момент! 1 хорошая подача и история уже другая, а так, это что то невероятное! Пеп однозначно имел этот ввиду )(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ответ Артур Мкртычян
у Интера шанс 20% в лучшем случае. как было так и осталась
В 2010г. Интер Моура тоже имел меньше шансов, но взял измором ЛЧ у Барсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ответ Артур Мкртычян
сравнения не актуальные. тот Интер имел состав намного сильнее. и тренер был моур. на пике. да все может быть. Но сити и перед баварией и перед Реалом предрекали все это. а в итоге выиграл именно сити.
МС - фаворит, но Интер разыгрался, почуял вкус победы, хотя к обоим отношусь... не очень то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий