Пеп Гвардиола: «АПЛ – самый важный турнир, он длится больше 10-11 месяцев. Теннисисты говорят, что подача на победу в «Уимблдоне» – самое сложное»

Пеп Гвардиола считает АПЛ самым важным турниром.

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в предстоящем туре . Победа принесет «горожанам» титул: команде нужно набрать 3 очка в 3 оставшихся матчах, чтобы выиграть АПЛ.

«Самый тяжелый момент приближается. Теннисисты говорят, что подача на победу в «Уимблдоне» – это самое сложное. В воскресенье все будет в наших руках.

АПЛ – самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев. И нам повезло иметь шанс все завершить на нашем стадионе перед своими болельщиками.

Последний шаг – самый сложный, потому что эмоций очень много. Мы себе не простим, если отвлечемся.

Понимаем, что у нас есть три матча, чтобы выиграть чемпионат. Каждая выигранная игра помогает перед следующей встречей.

Мы не можем забыть реальность того, что произошло против «Манчестер» Юнайтед» и «Астон Виллы» в прошлом. Футбол – это эмоции в данный момент. Если мы можем победить дома, то должны это сделать.

Как тренер я чувствую себя частью чего-то. Но никогда не думаю о том, что все это принадлежит мне. Я просто часть этого.

Успех невозможен без невероятной работы спортивного директора, руководства. И, конечно, футболистов – они самый важный элемент», – сказал главный тренер « » .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!