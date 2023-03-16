Форвард «Гента» Орбан оформил хет-трик за 3 минуты в Лиге конференций. Он повторил рекорд Берчилла в еврокубках
Форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик в Лиге конференций за 3 минуты.
В матче 1/8 финала против «Истанбула», завершившемся победой бельгийского клуба со счетом 4:1, 20-летний нападающий забил на 31-й, на 32-й и на 34-й минуте матча.
Орбан повторил рекорд еврокубков, установленный в 2000 году нападающим «Селтика» Марком Берчиллом в отборочном матче Кубка УЕФА против «Женесс Эш» (7:0).
Самый быстрый хет-трик в истории еврокубков! Форвард «Гента» уложился за 3 минуты
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