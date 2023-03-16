Форвард «Гента» Орбан оформил хет-трик за 3 минуты в Лиге конференций. Он повторил рекорд Берчилла в еврокубках

Форвард « » оформил хет-трик в Лиге конференций за 3 минуты.

В матче 1/8 финала против « », завершившемся победой бельгийского клуба со счетом 4:1, 20-летний нападающий забил на 31-й, на 32-й и на 34-й минуте матча.

Орбан повторил рекорд еврокубков, установленный в 2000 году нападающим « » Марком Берчиллом в отборочном матче Кубка УЕФА против «Женесс Эш» (7:0).

Самый быстрый хет-трик в истории еврокубков! Форвард «Гента» уложился за 3 минуты

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