Форвард «Гента» Орбан оформил хет-трик за 3 минуты в Лиге конференций. Он повторил рекорд Берчилла в еврокубках

Теги Селтик Гент высшая лига Бельгия рекорды Истанбул Марк Берчилл Лига Конференций УЕФА Гифт Орбан Футбол

Форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик в Лиге конференций за 3 минуты.

В матче 1/8 финала против «Истанбула», завершившемся победой бельгийского клуба со счетом 4:1, 20-летний нападающий забил на 31-й, на 32-й и на 34-й минуте матча.

Орбан повторил рекорд  еврокубков, установленный в 2000 году нападающим «Селтика» Марком Берчиллом в отборочном матче Кубка УЕФА против «Женесс Эш» (7:0).

Самый быстрый хет-трик в истории еврокубков! Форвард «Гента» уложился за 3 минуты

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4 комментария

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blaugrano
Летом кто-то из топ-клубов получит этот гифт.
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НРИ
А до этого покер оформил в чемпионате бельгии
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Артур Артур
Этот паренек случаем не родственник Думбия?
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Матвей Баранов
скоро продадут за большие деньги в АПЛ. ждём
+2
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