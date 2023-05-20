«Ман Сити» в 9-й раз стал чемпионом Англии и догнал «Эвертон». Чаще побеждали лишь «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Это стало известно после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

Лондонцы, которым осталось провести один матч в чемпионате, отстают от «горожан» на 4 очка, у команды Пепа Гвардиолы в лиге остались еще две игры.

Таким образом, «Ман Сити» стал чемпионом Англии в 9-й раз в истории.

Клуб из Манчестера догнал по титулам «Эвертон». Чаще высший дивизион Англии выигрывали только 3 клуба – «Арсенал» (13), «Ливерпуль» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20).

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

44 комментария

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Ученик Пепа
Поздравляю всех неравнодушных с этим историческим чемпионством! 3 подряд!
Пеп снова всем все доказал на деле, без лишних разговоров. Эта сборка Сити окончательно в истории.
Ждем 2 финала в прекрасном настроении)
+80
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Отец Абду
АПЛ уже не Английская Премьер Лига, а Английская Пепьер Лига:)
Поздравляю Пепа и его Ко с очередным чемпионством, Доминанты...

P.S. надеюсь, трофея вручат в матче против Челси ( на глазах Должуна):)
+56
-9
+47
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zzzeeerrrooo
Неплохо так для мешка без истории )
Но все идёт к тому что этот сезон будет писан золотыми буквами
Браво, Пеп 👍
+29
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Ноу криминалити
Шарлатан 5 из 7
Ох уж эти Бундеслига и Ла Лига без интриги, где он штамповал чемпионства
+12
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+11
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#SharkTeam
Поздравляю всех с чемпионством Сити!
+15
-5
+10
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CopaAmerica
Ответ Отец Абду
АПЛ уже не Английская Премьер Лига, а Английская Пепьер Лига:) Поздравляю Пепа и его Ко с очередным чемпионством, Доминанты... P.S. надеюсь, трофея вручат в матче против Челси ( на глазах Должуна):)
Пеп Лига
+6
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Егор Черемисинов
Бездари, правьте новость. Сити осталось 3 матча сыграть
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utsh44psmr
1. Кубок 🏆 ✅
2. Кубок 🔜
3. Кубок 🔜
+9
-4
+5
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Red Scouser
Поздравляю, в этом году откровенно были сильнее всех, в следующем Ливерпуль вернется в гонку
+5
-2
+3
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кuraakula belov
Сколько эксперты ржали над Форестом и видели его после закупа в шипе
Хз за сколько лет все три новичка остались в АПЛ
+4
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+3
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StarsAndArrows
Думаю лет через 6 и нас обгонят)
+2
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Пирс Морган
Сити с чемпионством, настоящая фарм-машина АПЛ
+3
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Bogdan Fedyuk
Сначала не понял , а потом как поняяяял. С победой, завтра можно пощадить пенсов
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Акира_1
Пеп монополизировал АПЛ, конечно.
+3
-1
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Ольга
Ответ Егор Черемисинов
Бездари, правьте новость. Сити осталось 3 матча сыграть
Арсенал проиграл
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Егор Черемисинов
Бездари, правьте новость. Сити осталось 3 матча сыграть
Это все мелочи
Оставался только матч с Челси далее подготовка к финалам
+1
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Abdul Aziz
Арсенал итак был бы вторым, это понятно, но спасение Ноттингема от вылета меня очень радует.
+1
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Генерал Какой-то организации
Ответ Егор Черемисинов
И что?
Разрыв - 4 очка, у Арсенала остался один матч. Как, скажи на милость, канониры заберут 4 очка за тур?
+1
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brt202
молодцы, приближаются к великим клубам
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Vladzislav Zhurkevich
Гвардиола сделал сити величайшим клубом АПЛ 21 века
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loginov8ynwa
Поздравления всем болельщикам Сити!
В следующем сезоне обязательно поборемся с вами)
+5
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vv dd
Победила лучшая команда
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Jlaw
Ну что, Артета смог сделать чемпионское преимущество, а удержать его нет. Титул остается дома!
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Leo Messi
Поздравляю Пепа и всех ребят !!! Чемпионство достойное и всем соперникам спасибо!!!
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Muhammad Nazaraliev
🏆🏆🏆
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