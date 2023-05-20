«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Это стало известно после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре .

Лондонцы, которым осталось провести один матч в чемпионате, отстают от «горожан» на 4 очка, у команды в лиге остались еще две игры.

Таким образом, « » стал чемпионом Англии в 9-й раз в истории.

Клуб из Манчестера догнал по титулам « ». Чаще высший дивизион Англии выигрывали только 3 клуба – « » (13), «Ливерпуль» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20).

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