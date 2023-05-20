«Ман Сити» в 9-й раз стал чемпионом Англии и догнал «Эвертон». Чаще побеждали лишь «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ»
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.
Это стало известно после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
Лондонцы, которым осталось провести один матч в чемпионате, отстают от «горожан» на 4 очка, у команды Пепа Гвардиолы в лиге остались еще две игры.
Таким образом, «Ман Сити» стал чемпионом Англии в 9-й раз в истории.
Клуб из Манчестера догнал по титулам «Эвертон». Чаще высший дивизион Англии выигрывали только 3 клуба – «Арсенал» (13), «Ливерпуль» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Пеп снова всем все доказал на деле, без лишних разговоров. Эта сборка Сити окончательно в истории.
Ждем 2 финала в прекрасном настроении)
Поздравляю Пепа и его Ко с очередным чемпионством, Доминанты...
P.S. надеюсь, трофея вручат в матче против Челси ( на глазах Должуна):)
Но все идёт к тому что этот сезон будет писан золотыми буквами
Браво, Пеп 👍
Ох уж эти Бундеслига и Ла Лига без интриги, где он штамповал чемпионства
2. Кубок 🔜
3. Кубок 🔜
Хз за сколько лет все три новичка остались в АПЛ
Оставался только матч с Челси далее подготовка к финалам
В следующем сезоне обязательно поборемся с вами)