«Зенит» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих
«Зенит» второй раз подряд сыграл вничью со счетом 2:2.
Команда Сергея Семака ушла от поражения в матче 28-го тура Мир РПЛ, забив «Оренбургу» на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Отличился форвард Иван Сергеев.
В последний раз действующие чемпионы России проигрывали 19 марта – ЦСКА (0:1). С тех пор у них 5 побед и 3 ничьих.
В оставшихся матчах «Зенит» встретится с «Сочи» и «Факелом».
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