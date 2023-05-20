«Зенит» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Иван Сергеев Футбол

«Зенит» второй раз подряд сыграл вничью со счетом 2:2.

Команда Сергея Семака ушла от поражения в матче 28-го тура Мир РПЛ, забив «Оренбургу» на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Отличился форвард Иван Сергеев.

В последний раз действующие чемпионы России проигрывали 19 марта – ЦСКА (0:1). С тех пор у них 5 побед и 3 ничьих.

В оставшихся матчах «Зенит» встретится с «Сочи» и «Факелом».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Этот Зенит сильно отличается от Зенита последних лет своим настроем. Даже без формальной турнирной мотивации каждый из игроков команды бьется на поле до конца, не бережет себя. Вот конкретно за это - абсолютный респект.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ Burel
в гостевых матчах за пределами России ?
Это потому-что в стране приходится играть со всяким шлаком с фантастическим счетом то 5-0, то 7-1 ... ))
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Радует стабильность Зенита!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7партак
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ростов-на-Дону
"брюгге" не в курсе про эту строчку.
Брюгге это мелочь. Рекорд России за Спартаком - 7-1 с Ливерпулем.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Почему то именно после этого матча вспомнилась строчка из классики от Розенбаума: "Зенит — это значит не сдаваться...".
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7партак
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так судить нельзя. Понимаю что хозяева хотели выиграть но это пердец просто. Сносят игрока у штрафной судья не замечает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий