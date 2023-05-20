«Зенит» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих

«Зенит» второй раз подряд сыграл вничью со счетом 2:2.

Команда Сергея Семака ушла от поражения в матче 28-го тура Мир , забив « » на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Отличился форвард .

В последний раз действующие чемпионы России проигрывали 19 марта – ЦСКА (0:1). С тех пор у них 5 побед и 3 ничьих.

В оставшихся матчах « » встретится с «Сочи» и «Факелом».

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