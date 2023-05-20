Казарцев не назначил свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо». Бабурин взял мяч в руки после паса от защитника

Теги премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Егор Бабурин Василий Казарцев Егор Прошкин Ярослав Гладышев Футбол

Судьи не назначили свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо».

Бело-голубые обыгрывают «автозаводцев» после первого тайма в 28-м туре Мир РПЛ (2:0). 

На 42-й минуте защитник «Торпедо» Егор Прошкин отдал пас назад, что чуть не привело к выходу форварда «Динамо» Ярослава Гладышева один на один с вратарем. Однако голкипер Егор Бабурин взял мяч в руки. 

Главный арбитр матча Василий Казарцев не стал назначать свободный удар в пользу динамовцев после этого эпизода. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Динамо». 

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17 комментариев

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ДМ-1чемпион
Это не судейство, а дурдом. Всех наших судей надо разгонять. За что им платят такие деньги!? Это же полный аут. Судейство просто дно.
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Burel
Ответ ДМ-1чемпион
Это не судейство, а дурдом. Всех наших судей надо разгонять. За что им платят такие деньги!? Это же полный аут. Судейство просто дно.
за что платят ? за то, что дюкову и миллеру исправно служат ради второй звезды
+23
-16
+7
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alexman1996
Клоунада.
+5
0
+5
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Viktor Martunov
Ответ Олег Сагайдачный
Первенство Москвы. Завтра будет интереснее.
Однозначно.
+3
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Олег Сагайдачный
Первенство Москвы. Завтра будет интереснее.
+4
-2
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Mixos Demid
Пора бы Казарцеву с Кукуяном создать первую супружескую пару в РПЛ! И буква П заиграет новыми красками!
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Viktor Martunov
Ответ ДМ-1чемпион
Так не должно быть. Судьи просто потеряли страх. Они похоже на ставках играют.
Ну нам пока не известно, хотя? Это дело органов, или всех этих КДК и остальных причастных.
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Viktor Martunov
Ответ ДМ-1чемпион
Это не судейство, а дурдом. Всех наших судей надо разгонять. За что им платят такие деньги!? Это же полный аут. Судейство просто дно.
А ты как хотел? Захе сразу Красную, хотя мог просто предупредить, даже без жëлтой, всё нормально, как и должно быть.
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Гриша
Завтра Карась и не такое отмочит
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verhowen
Да ничего удивительного, почти в каждой игре с участием Динамо, судьи не замечают ошибок в пользу Динамо.
Судьи в этот момент, теряют свисток или совесть.
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Кеша
Казарцева примерно наказать . Такие косяки , что создалось ощущение , что он пьяный .
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а ты смешной
Ответ ДМ-1чемпион
Это не судейство, а дурдом. Всех наших судей надо разгонять. За что им платят такие деньги!? Это же полный аут. Судейство просто дно.
И футболистов туда же )
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Арман Мартиросян
Ответ ДМ-1чемпион
Это не судейство, а дурдом. Всех наших судей надо разгонять. За что им платят такие деньги!? Это же полный аут. Судейство просто дно.
Посмотри прямо сейчас Ливерпуль - Астон Вилла. Вот где настоящий дурдом. По сравнению с ними, российские судьи просто мегапрофессионалы.
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CTAJIuH
Ответ Mixos Demid
Пора бы Казарцеву с Кукуяном создать первую супружескую пару в РПЛ! И буква П заиграет новыми красками!
Кукуян хороший судья, хотя бы профессионал и разбирается. Ты скорее всего с Кукуляком его перепутал.
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