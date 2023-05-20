Казарцев не назначил свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо». Бабурин взял мяч в руки после паса от защитника
Судьи не назначили свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо».
Бело-голубые обыгрывают «автозаводцев» после первого тайма в 28-м туре Мир РПЛ (2:0).
На 42-й минуте защитник «Торпедо» Егор Прошкин отдал пас назад, что чуть не привело к выходу форварда «Динамо» Ярослава Гладышева один на один с вратарем. Однако голкипер Егор Бабурин взял мяч в руки.
Главный арбитр матча Василий Казарцев не стал назначать свободный удар в пользу динамовцев после этого эпизода.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Динамо».
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Судьи в этот момент, теряют свисток или совесть.