Казарцев не назначил свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо». Бабурин взял мяч в руки после паса от защитника

Судьи не назначили свободный удар в пользу «Динамо» в матче с «Торпедо».

Бело-голубые обыгрывают «автозаводцев» после первого тайма в 28-м туре Мир (2:0).

На 42-й минуте защитник «Торпедо» отдал пас назад, что чуть не привело к выходу форварда « » один на один с вратарем. Однако голкипер взял мяч в руки.

Главный арбитр матча Василий Казарцев не стал назначать свободный удар в пользу динамовцев после этого эпизода.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Динамо».

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