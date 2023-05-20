Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Это будет провал, если не займут третье место. Верим в победу над ЦСКА»
Александр Жуков заявил, что место ниже третьего будет считаться провалом для «Спартака».
В 28-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА.
«У «Спартака» последняя надежда на серебро, будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА.
Абаскаль в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место – это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.
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Хотя да, если проиграют ЦСКА, в чём я мало сомневаюсь - это будет ещё более унизительная оплеуха.
При Еврокубках, ясно, другое дело. А сейчас для меня нет разницы, какое в итоге место будет.
Не супер команда даже по меркам РПЛ.
Никто им призовые места не гарантировал, так что нужно иметь очень большие амбиции , чтобы утверждать что-то на тему ,,провала".
Спартак, какое бы место в итоге не занял, займет лишь своё место, точно так, как и любая другая команда.