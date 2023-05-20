Александр Жуков заявил, что место ниже третьего будет считаться провалом для «Спартака».

В 28-м туре Мир красно-белые встретятся с ЦСКА.

«У « » последняя надежда на серебро, будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА.

в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место – это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!