Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Это будет провал, если не займут третье место. Верим в победу над ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Жуков Государственная дума Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков заявил, что место ниже третьего будет считаться провалом для «Спартака».

В 28-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА. 

«У «Спартака» последняя надежда на серебро, будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА.

Абаскаль в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место – это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol67
У заместителя председателя Госдумы слишком много пафоса, это наверное связано с занимаемой должностью. Провал - это что-то другое, а если Спартак не получит в этом сезоне медали, это просто неудача, впрочем как и для моего любимого ЦСКА. Наслаждайтесь игрой товарищ зампред, она в этом сезоне достаточно яркая в исполнении обеих команд!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Любимые кони,остудите этого зампреда. Чтоб засунул себе в свою думу свои инсинуации.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Багдасарян
Ответ Джиза
Это будет насрать, если не займем третье место. Не надо говорить за всех болельщиков. Для меня места со 2 по 5, условно, ничем не отличаются. Есть 1-е место и есть несколько следующих, каждое из которых означет, что сезон был норм. При Еврокубках, ясно, другое дело. А сейчас для меня нет разницы, какое в итоге место будет.
ну никто не отменял медали всё-таки, хоть Европой хоть без
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Если вспоминать браваду традиционную от болел Спартака в начале сезона - сезон для спартачей уже провальный, если они хотели навязать плотнейшую борьбу Зениту за золото, не говоря уже про уверенное чемпионство.

Хотя да, если проиграют ЦСКА, в чём я мало сомневаюсь - это будет ещё более унизительная оплеуха.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit Belleu
Странный этот Жуков,как и многие они.В прошлом сезоне команда заняла 10 место,а в этом гораздо выше.И не успех!!! А А что было сделано,чтобы результат был выше,да ни чего по сути, так два рубля истратил утром и два вечером.Так ,что это успех полюбому.На большее кишка тонка у руководителей Лукойла и Руководства Спартака.ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ ПРИ ЛУКОЙЛЕ ОН РЕДКО ЧЕГО БЫЛ ДОСТОИН.,ТАК НА ВЕЗЕНИИ И САМООТДАЧИ ИЗРЕДКА.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
А если 5-е?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
А для ЦСКА это будет обыденно наверно..смешно слушать такое...и для ЦСКА это будет провал...вообщес этому СПАРТАКУ не светит не чего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
Это будет насрать, если не займем третье место. Не надо говорить за всех болельщиков. Для меня места со 2 по 5, условно, ничем не отличаются. Есть 1-е место и есть несколько следующих, каждое из которых означет, что сезон был норм.
При Еврокубках, ясно, другое дело. А сейчас для меня нет разницы, какое в итоге место будет.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
как дальше жыыыыыыыыыыть ???????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fruch
Провал. Хави не не одобряет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Он обалдел что ли там ....... ? ! Он тогда наверное чёрную икру утром на завтрак не будет есть, от печали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Спартак- не сб.Бразилии!
Не супер команда даже по меркам РПЛ.
Никто им призовые места не гарантировал, так что нужно иметь очень большие амбиции , чтобы утверждать что-то на тему ,,провала".
Спартак, какое бы место в итоге не занял, займет лишь своё место, точно так, как и любая другая команда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий