Экс-защитник «Зенита» и сборной Италии Кришито закончил карьеру в 36 лет. Он забил победный гол на 95-й минуте матча «Дженоа» – «Бари» (4:3)

Теги Зенит Ювентус МЛС ФК Торонто премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия Дженоа Доменико Кришито Д2 Италия Футбол

Доменико Кришито объявил о завершении карьеры игрока.

Бывший капитан «Зенита» закончил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Он зачитал прощальное письмо по окончании матча «Дженоа» – «Бари» (4:3). В этой игре защитник забил победный гол с пенальти на 95-й минуте.

«Дорогой футбол, все возвращается. Я знал, что этот момент настанет, момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться каждому профессиональному футболисту.

Дорогой футбол, мне нужно сказать так много слов, но я постараюсь быть кратким. Спасибо всем людям, которые были рядом со мной в этом долгом и захватывающем путешествии. Спасибо моей семье, спасибо моей жене, спасибо моим детям, которым я смог передать свою такую же страсть к «Дженоа». Спасибо «Дженоа». По пути мы прощались и сходились 5 раз: каждый раз, когда мы сходились снова, это было так же прекрасно, как и в первый раз.

Каждый раз, когда я надевал эту футболку, я выкладывался полностью. Завершение карьеры переходом в Серию А – это, безусловно, лучший способ попрощаться эмоционально и с гордостью. Заниматься этим в команде моего сердца было тем, чего я всегда хотел.

Я перестаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня – это жизнь. Дорогой футбол, все возвращается. Воспоминания тоже. Их будет достаточно, чтобы я осознал, как мне повезло, что я провел эту часть жизни, надевая самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая «Дженоа», я люблю тебя», – сказал защитник.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел 224 матча, став двукратным чемпионом России. Также он представлял «Дженоа», «Ювентус» и «Торонто». В составе сборной Италии защитник провел 26 матчей. «Дженоа» по итогам нынешнего сезона вышла в Серию А.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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49 комментариев

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Рашпель793
Лучший ЛЗ в истории РПЛ.
+128
-16
+112
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igls54
Миммо удачи в дальнейшей карьере. В Питере помнят и любят
+70
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Колбаскер тут
Мимо туть ❤
+47
-2
+45
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Игорь Новиков
Это была славная охота!

Ещё и гол забил в последнем матче :)
+42
-7
+35
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Sergey Plotnikov
Ответ Рашпель793
Лучший ЛЗ в истории РПЛ.
Если считать Жиркова полузащитником, то да.
+36
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cucumberofmind
Офигенный игрок
+20
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SMART789
Нам всегда везло на левых защитников, это лучшее олицетворение тезиса
+20
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Green grass
Ответ Рашпель793
Лучший ЛЗ в истории РПЛ.
Не уважаешь деда ?
+19
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Эдик Татыкьян
помню как в дебютном матче мяч чеканил во время игры, сразу уровень лимитчикам показал
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Александр Соловьёв
Ответ Евгений Цыбулин
Кришито прям боец на поле!Какая же чудесная РПЛ была,в те годы...
Эхх, какие игроки были в Зените, ЦСКА, Локомотиве, Спартаке. Сейчас даже и не верится что это было. Как же низко мы упали, да и зацепиться даже не за что
+15
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Игорь М.
Ответ SMART789
Нам всегда везло на левых защитников, это лучшее олицетворение тезиса
Не соглашусь. Набиуллина вспоминаешь и страшно становится...
+15
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Евгений Цыбулин
Ответ Игорь Новиков
Это была славная охота! Ещё и гол забил в последнем матче :)
Кришито прям боец на поле!Какая же чудесная РПЛ была,в те годы...
+10
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Злодей Спб
Топовый футболист и великолепное завершение карьеры :)
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schwein
Забить победный гол в прощальном матче, это прям топище.
Мимо конечно легенда
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Кирилл Павлюченко
Криш, мы тебя не забудем!
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Те две голевых на Кержа в дебютной игре против коней в гостях буду помнить всегда!
+8
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Forte Live
Действительно, легендарный человек. Для двух клубов точно!
+6
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Matador
красавчик! Отличный игрок и человек! И речь хорошую сказал!
+4
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krasno-siniyman
Ответ Игорь М.
Не соглашусь. Набиуллина вспоминаешь и страшно становится...
Ну на момент перехода Набиуллин вызывался в сборную и высоко котировался
Кто ж знал, что он так знатно сдеградирует
+3
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Geo07
Мимо наш капитан!!! Встречал в метро по пути с хоккея, никому не отказал в фото!
+3
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MrWillSee
Ответ Рашпель793
Лучший ЛЗ в истории РПЛ.
А Жирков?
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Рашпель793
Ответ xyg2rdwzx4
Ну как бы еще Роберто Карлос был) хоть и не в топовые года свои, но по имени конечно из всех ЛЗ есть он и все остальные )
Ну это не считается, речь же не про имя ) Карлос может за такое звание поспорить в истории футбола )
+2
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ultima ratio
Всегда будем помнить! Спасибо за всё!
+2
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Under
мда, вот времена были - семь лет и всего лишь двукратный
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Серёга Левоненко
Легенда
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