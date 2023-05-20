Доменико Кришито объявил о завершении карьеры игрока.

Бывший капитан « » закончил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Он зачитал прощальное письмо по окончании матча «Дженоа» – «Бари» (4:3). В этой игре защитник забил победный гол с пенальти на 95-й минуте.

«Дорогой футбол, все возвращается. Я знал, что этот момент настанет, момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться каждому профессиональному футболисту.

Дорогой футбол, мне нужно сказать так много слов, но я постараюсь быть кратким. Спасибо всем людям, которые были рядом со мной в этом долгом и захватывающем путешествии. Спасибо моей семье, спасибо моей жене, спасибо моим детям, которым я смог передать свою такую же страсть к «Дженоа». Спасибо «Дженоа». По пути мы прощались и сходились 5 раз: каждый раз, когда мы сходились снова, это было так же прекрасно, как и в первый раз.

Каждый раз, когда я надевал эту футболку, я выкладывался полностью. Завершение карьеры переходом в Серию А – это, безусловно, лучший способ попрощаться эмоционально и с гордостью. Заниматься этим в команде моего сердца было тем, чего я всегда хотел.

Я перестаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня – это жизнь. Дорогой футбол, все возвращается. Воспоминания тоже. Их будет достаточно, чтобы я осознал, как мне повезло, что я провел эту часть жизни, надевая самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая «Дженоа», я люблю тебя», – сказал защитник.

выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел 224 матча, став двукратным чемпионом России. Также он представлял « », « » и « ». В составе сборной Италии защитник провел 26 матчей. «Дженоа» по итогам нынешнего сезона вышла в Серию А.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!