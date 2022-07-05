Бернардески близок к трансферу в «Торонто» после ухода из «Юве». Клуб МЛС уже взял Кришито и Инсинье

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в МЛС.
Контракт итальянца с «бьянконери» истек в конце июня, и теперь, по информации журналиста Тэйлора Твеллмана, игрок близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента.
Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, – защитником Доменико Кришито и вингером Лоренсо Инсинье.
Бернардески в минувшем сезоне провел 28 матчей в Серии А, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.