«Игроки – воины гор, ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем. В клубе люди с открытой душой, с уважением». Василенко об «Алании»

Олег Василенко охарактеризовал футболистов «Алании».

– Расскажите о футболистах. Команда почти полностью состоит из осетин. Как быстро найти общий язык при разных менталитетах?

– Надо быть самим собой, естественным и без фальши.

С учетом того, что я родился и вырос на Северном Кавказе, хорошо ментально понимаю ребят, к тому же работал в «Анжи». Плюс я сам по себе очень простой и коммуникабельный человек.

Единственные, с кем я никогда не смогу найти общий язык – это хамы и предатели. Не только в футболе, но и вообще по жизни. Через эту грань я не переступлю.

Ребята в «Алании» ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем, и мы нашли общий язык с самого первого дня.

Все сотрудники клуба от президента до работников академии – люди с открытой душой, с уважением. В Осетии без уважения не прокатит. Здесь не терпят высокомерия.

– Про кавказских футболистов существует стереотип, что они ленивые. Есть такое?

– Даже близко нет. Они привыкли к двум вещам – справедливости и труду. О наших игроках у меня складывается впечатление, что это воины гор, которые никогда не устают. Я был поражен.

Мы предложили им физически сложные тренировки. В конце они падали на поле, но потом вставали и с улыбкой с него уходили.

Плюс у нас отличная атмосфера в команде.

Ребят, которые не из Осетии, хорошо приняли в коллективе, с теплотой. Тут все по-семейному, по-братски, – сказал главный тренер «Алании» Олег Василенко.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!