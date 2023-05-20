«Игроки – воины гор, ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем. В клубе люди с открытой душой, с уважением». Василенко об «Алании»
Олег Василенко охарактеризовал футболистов «Алании».
– Расскажите о футболистах. Команда почти полностью состоит из осетин. Как быстро найти общий язык при разных менталитетах?
– Надо быть самим собой, естественным и без фальши.
С учетом того, что я родился и вырос на Северном Кавказе, хорошо ментально понимаю ребят, к тому же работал в «Анжи». Плюс я сам по себе очень простой и коммуникабельный человек.
Единственные, с кем я никогда не смогу найти общий язык – это хамы и предатели. Не только в футболе, но и вообще по жизни. Через эту грань я не переступлю.
Ребята в «Алании» ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем, и мы нашли общий язык с самого первого дня.
Все сотрудники клуба от президента до работников академии – люди с открытой душой, с уважением. В Осетии без уважения не прокатит. Здесь не терпят высокомерия.
– Про кавказских футболистов существует стереотип, что они ленивые. Есть такое?
– Даже близко нет. Они привыкли к двум вещам – справедливости и труду. О наших игроках у меня складывается впечатление, что это воины гор, которые никогда не устают. Я был поражен.
Мы предложили им физически сложные тренировки. В конце они падали на поле, но потом вставали и с улыбкой с него уходили.
Плюс у нас отличная атмосфера в команде.
Ребят, которые не из Осетии, хорошо приняли в коллективе, с теплотой. Тут все по-семейному, по-братски, – сказал главный тренер «Алании» Олег Василенко.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Медленно стекют грёзы соседей
Сосед мечется в поисках шампура
А я футболист. Я орёл
Покажет результат.
Когда футболист мажет по воротам, болельщикам плевать, какой он человек, купите говнюка, который будет забивать)))