«Игроки – воины гор, ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем. В клубе люди с открытой душой, с уважением». Василенко об «Алании»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Олег Василенко Алания Владикавказ Футбол

Олег Василенко охарактеризовал футболистов «Алании».

– Расскажите о футболистах. Команда почти полностью состоит из осетин. Как быстро найти общий язык при разных менталитетах?

– Надо быть самим собой, естественным и без фальши.

С учетом того, что я родился и вырос на Северном Кавказе, хорошо ментально понимаю ребят, к тому же работал в «Анжи». Плюс я сам по себе очень простой и коммуникабельный человек.

Единственные, с кем я никогда не смогу найти общий язык – это хамы и предатели. Не только в футболе, но и вообще по жизни. Через эту грань я не переступлю.

Ребята в «Алании» ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем, и мы нашли общий язык с самого первого дня.

Все сотрудники клуба от президента до работников академии – люди с открытой душой, с уважением. В Осетии без уважения не прокатит. Здесь не терпят высокомерия.

– Про кавказских футболистов существует стереотип, что они ленивые. Есть такое?

– Даже близко нет. Они привыкли к двум вещам – справедливости и труду. О наших игроках у меня складывается впечатление, что это воины гор, которые никогда не устают. Я был поражен.

Мы предложили им физически сложные тренировки. В конце они падали на поле, но потом вставали и с улыбкой с него уходили.

Плюс у нас отличная атмосфера в команде.

Ребят, которые не из Осетии, хорошо приняли в коллективе, с теплотой. Тут все по-семейному, по-братски, – сказал главный тренер «Алании» Олег Василенко.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

25 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Пафосометр не выдержал зашкаливающего уровня пафосных фраз и взорвался.
+30
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Осетины прекрасный народ,не поспоришь
+14
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+5
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perfekte
Ответ ellsbury
Так где игроки европейского и мирового уровня, раз там все так замечательно и аналоговнет?
Гатагов на YouTube довольно популярен.
+7
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+5
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ellsbury
Так где игроки европейского и мирового уровня, раз там все так замечательно и аналоговнет?
+8
-4
+4
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Jan Paskel
Воздух, смотрю на гору
Медленно стекют грёзы соседей
Сосед мечется в поисках шампура
А я футболист. Я орёл
+5
-1
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Гоша Петров
Ответ ellsbury
Так где игроки европейского и мирового уровня, раз там все так замечательно и аналоговнет?
Ну уж явно у осетинов игроки покрепче появляются чем у тех же независимых стран Латвии и тп.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ perfekte
сравнимо с облаком пафоса от речи Клуни на Оскаре и когда Чави провожали, а про Иньесту никто не вспомнил.
Что ты несёшь?)))
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дикийоскар
Так бы и сказал, нарты. А то воины гор...
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Al561
Верю Василенко, что игроки Алании отличные люди, но какие они футболисты?
Покажет результат.
Когда футболист мажет по воротам, болельщикам плевать, какой он человек, купите говнюка, который будет забивать)))
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Злобный Конь
Ответ ellsbury
Так где игроки европейского и мирового уровня, раз там все так замечательно и аналоговнет?
Алан Кусов 🤣
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&_Bishep_&
Ответ ironboy
Дзагоев, Касаев, Габулов, Готагов, Цаллагов,Джанаев и тд .. как минимум были в разное время на уровне сборной России)
Камболов
+1
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LaffyTaffy
Ответ ironboy
Дзагоев, Касаев, Габулов, Готагов, Цаллагов,Джанаев и тд .. как минимум были в разное время на уровне сборной России)
Гатагов пхахаха
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ironboy
Ответ ellsbury
Так где игроки европейского и мирового уровня, раз там все так замечательно и аналоговнет?
Дзагоев, Касаев, Габулов, Готагов, Цаллагов,Джанаев и тд .. как минимум были в разное время на уровне сборной России)
+4
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0
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Kuznets 09
Ответ Дмитрий Иванов
В этих словах нет пафоса, есть реальность. Советую вам посетить Осетию и лично убедиться в гостеприимстве и в словах которые тут написаны.
Болелы команд,посещавшие Владикавказ,не дадут соврать-местнве очень "гостеприимные" люди))))
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Дмитрий Иванов
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Пафосометр не выдержал зашкаливающего уровня пафосных фраз и взорвался.
В этих словах нет пафоса, есть реальность. Советую вам посетить Осетию и лично убедиться в гостеприимстве и в словах которые тут написаны.
+1
-1
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Albert Rrahmani
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Согласен. Очень покорные и послушные слуги России.
Как в принципе и все остальные народы рф.
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Павел Васильев
Так и сказал - "духовитые"?
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Teodrakis
К сожалению, есть и в кавказцах, и в большинстве футболистов что-то... рэперское. Это и мешает.
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Александр Рыбаков
все алмазы
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perfekte
это же описание амишей на минималках, омг
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