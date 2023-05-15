Виейра об «Арсенале»: «В их качестве нет сомнений, но есть разница с «Сити» – игроки ростом выше шести футов и очень сильны»
Патрик Виейра считает, что «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал» по игре.
В матче 36-го тура АПЛ «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 0:3. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:0) и оторвался от «Арсенала» на 4 очка, имея матч в запасе. Команда Пепа Гвардиолы может оформить чемпионство в следующем туре в случае победы над «Челси».
«Мне очень жаль это говорить, но я думаю, что «Сити» сейчас вряд ли отдаст [чемпионство]. Это была игра, в которой «Арсенал» должен был победить, но они сыграли не так, как ожидалось.
Не хватало энергии, и казалось, что результат «Сити» выбил их из колеи, потому что они сделали недостаточно, чтобы победить.
В качестве «Арсенала» нет никаких сомнений. Они играют в очень хороший футбол, но разница с «Манчестер Сити» все равно есть. Когда вы смотрите на «Сити», физические качества игроков очевидны – они ростом выше шести футов и очень сильны.
Поэтому «Арсеналу» и Микелю [Артете] важно понять, чего им не хватает, и попытаться улучшить эту сторону игры», – сказал экс-капитан «Арсенала».
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