Патрик Виейра считает, что «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал» по игре.

В матче 36-го тура «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 0:3. « » обыграл «Эвертон» (3:0) и оторвался от «Арсенала» на 4 очка, имея матч в запасе. Команда Пепа Гвардиолы может оформить чемпионство в следующем туре в случае победы над «Челси».

«Мне очень жаль это говорить, но я думаю, что «Сити» сейчас вряд ли отдаст [чемпионство]. Это была игра, в которой «Арсенал» должен был победить, но они сыграли не так, как ожидалось.

Не хватало энергии, и казалось, что результат «Сити» выбил их из колеи, потому что они сделали недостаточно, чтобы победить.

В качестве «Арсенала» нет никаких сомнений. Они играют в очень хороший футбол, но разница с «Манчестер Сити» все равно есть. Когда вы смотрите на «Сити», физические качества игроков очевидны – они ростом выше шести футов и очень сильны.

Поэтому « » и Микелю [ ] важно понять, чего им не хватает, и попытаться улучшить эту сторону игры», – сказал экс-капитан «Арсенала».

Все, «Арсенал» больше не бьется за титул – после 0:3 от «Брайтона». Лукомский грустит и восторгается соперником