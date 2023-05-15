Виейра об «Арсенале»: «В их качестве нет сомнений, но есть разница с «Сити» – игроки ростом выше шести футов и очень сильны»

Теги Патрик Виейра Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Патрик Виейра считает, что «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал» по игре.

В матче 36-го тура АПЛ «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 0:3. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:0) и оторвался от «Арсенала» на 4 очка, имея матч в запасе. Команда Пепа Гвардиолы может оформить чемпионство в следующем туре в случае победы над «Челси».

«Мне очень жаль это говорить, но я думаю, что «Сити» сейчас вряд ли отдаст [чемпионство]. Это была игра, в которой «Арсенал» должен был победить, но они сыграли не так, как ожидалось.

Не хватало энергии, и казалось, что результат «Сити» выбил их из колеи, потому что они сделали недостаточно, чтобы победить.

В качестве «Арсенала» нет никаких сомнений. Они играют в очень хороший футбол, но разница с «Манчестер Сити» все равно есть. Когда вы смотрите на «Сити», физические качества игроков очевидны –  они ростом выше шести футов и очень сильны.

Поэтому «Арсеналу» и Микелю [Артете] важно понять, чего им не хватает, и попытаться улучшить эту сторону игры», – сказал экс-капитан «Арсенала».

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Что-то мне подсказывает, что Сити лучше Арсенала совсем не из-за роста игроков...
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#SharkTeam
Ответ Aram Avanesian
Рост и физические данные конечно важны , но по большому счету дело в том что у сити есть два состава самого высокого уровня. Такого нет ни у одной команды в апл. Забавно что люди вроде Виейры , которые всю жизнь провели в футболе не понимают такие очевидные вещи
Не то что мы тут на спортсе
+2
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+2
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Адекватник
Барса с хави-иньестой-вильей-педро-месси-маскерано-альбой удивлённо посмотрела на Виеру..
+1
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Aram Avanesian
Ответ s_kapa
Странно полагать, что Вейра этого не понимает, если он об этом не сказал в этот раз
У него постоянно такие поверхностные выводы
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Артур Ганненко
Вьера прав, и по поводу физических данных в том числе. Нужно усиливаться в том числе учитывая рост и мощь игроков. Арсенал слишком много пропустил после угловых, часто казалось, что соперник тупо мощнее, поэтому продавливает игроков Арсенала.
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G_Batigol
Наверно хотел сказать они не только выше классом но и физически.
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s_kapa
Ответ Aram Avanesian
Рост и физические данные конечно важны , но по большому счету дело в том что у сити есть два состава самого высокого уровня. Такого нет ни у одной команды в апл. Забавно что люди вроде Виейры , которые всю жизнь провели в футболе не понимают такие очевидные вещи
Странно полагать, что Вейра этого не понимает, если он об этом не сказал в этот раз
+1
-1
0
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