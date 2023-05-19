Аллегри о вылете из ЛЕ: «Ювентус» мог повести 2:1, но «Севилья» наказала нас за ошибки. Мы заслуживали финал, но проявилась разница в опыте»
Массимилиано Аллегри считает, что у «Ювентуса» были шансы обыграть «Севилью» (1:2).
«В таких матчах все решают детали, именно в них разница между забитым и пропущенным голом.
Мы провели хороший матч, и нашим игрокам нужно совершать такие шаги, чтобы учиться. Шла напряженная борьба, мы могли повести 2:1, но ошибались еще при 1:0. А в итоге были наказаны вторым голом. Произойти могло что угодно, но соперник забил, а мы – нет.
«Севилья» действовала умно и часто фолила, сбивая темп. Нам нужно стряхнуть это разочарование и приложить усилия для того, чтобы набрать побольше очков в Серии А. Надо сосредоточиться на борьбе за второе место.
Жаль, что мы не вышли в финал, парни этого заслуживали и могли что-то еще показать в этом турнире, учитывая наш сезон. Но когда у тебя не так много опыта в еврокубках, эта разница проявилась», – сказал главный тренер «Ювентуса» Sky Sport Italia.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В целом, исход противостояния логичен.
В первом матче Севилья была значительно лучше - Юве откровенно отскочил. В этом Ювентус играл не хуже и мог легко побеждать, забивай свои убойные моменты ДиМА, Рабьо и дважды Кьеза. По сути - это их поражение. Ты играешь в Юве и не забиваешь такие моменты.. Севилья, например, два своих таких забила.
По прежнему не вижу перспектив с Аллегри во главе. Ни одной игры одним составом. Человек только и делает, что импровизирует, принимая решения на интуиции и чутье. Обильное количество травм - тоже не в пользу. В целом, команда физически дохлая и медленная на фоне соперников.
В одном матче команда может сыграть вдохновенно или провалиться.
На другой чаше весов, два года во главе команды - ноль трофеев, отсутствие хоть сколь-нибудь внятной игры, прогресса игроков, постоянно переполненный лазарет.
И это самый горький итог работы Аллегри. Дожил, ничего хорошего не жду от любимой команды и если она создала пару-тройку моментов, пусть и проиграла - это уже вызывает позитив. 🤦🏼♂️
Когда уже его уволят? Осеннего позора в ЛЧ было мало?
Да, Ювентус несколько раз очень опасно убегал в контры, но это следствие того, что Севилья почти весь матч давила без остановки.