Аллегри о вылете из ЛЕ: «Ювентус» мог повести 2:1, но «Севилья» наказала нас за ошибки. Мы заслуживали финал, но проявилась разница в опыте»

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что у «Ювентуса» были шансы обыграть «Севилью» (1:2).

«В таких матчах все решают детали, именно в них разница между забитым и пропущенным голом.

Мы провели хороший матч, и нашим игрокам нужно совершать такие шаги, чтобы учиться. Шла напряженная борьба, мы могли повести 2:1, но ошибались еще при 1:0. А в итоге были наказаны вторым голом. Произойти могло что угодно, но соперник забил, а мы – нет.

«Севилья» действовала умно и часто фолила, сбивая темп. Нам нужно стряхнуть это разочарование и приложить усилия для того, чтобы набрать побольше очков в Серии А. Надо сосредоточиться на борьбе за второе место.

Жаль, что мы не вышли в финал, парни этого заслуживали и могли что-то еще показать в этом турнире, учитывая наш сезон. Но когда у тебя не так много опыта в еврокубках, эта разница проявилась», – сказал главный тренер «Ювентуса» Sky Sport Italia.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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77 комментариев

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Eddenonkas
Вся та деградация, что происходит с игроками Юве в последнее время - полная вина именно Аллегри. Под руководством этого "специалиста" стал деградировать даже Кьеза, который был единственным светлым пятном в этой тьме. Ему пора уходить и не позориться. Терпеть его тошнотворную игру ещё сезон - выше всяких сил для любого болельщика.
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Dzhansug Bukiya
Аллегри получает 10 лямов долларов в год, чтоб играть в автобус против Нанта, Фрайбурга, Спортинга и Севильи, и отскакивать от них на угловых Гатти, руководство Ювентуса самое странное существо на планете земля, в любом другом клубе такого клоуна давно бы уволили, но не здесь. Только за два матча Севилья нанесла 41 удар по воротам, что ты там заслужил, клоун, 2 года жизни смыты в унитаз, а тебя до сих пор терпят.
+110
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
какой вы финал заслуживали, Севилья оба матча доминировала . Даже на вашем поле 1-2 по Xg, но вы отскочили уже по истечении времени матча . И это имея явно более дорогой и опытный состав . Не позорился бы уже, отскокер.
+67
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+58
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Eddenonkas
Я завтра проснусь и прочитаю новость - Аллегри подал в отставку! Ну, пожалуйста😵‍💫
+41
-3
+38
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Фуад Гаджиев
Ответ Eddenonkas
Я завтра проснусь и прочитаю новость - Аллегри подал в отставку! Ну, пожалуйста😵‍💫
Придется много ночей не спать 🤔
+36
0
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Тюменский медвежонок
Я одно понять не могу... Аллегри футболистов бьет что ли? почему столько талантливых футболистов под его руководством как поленья стали?
+23
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Wasilij Petrow
Бедный неопытный Юве... Прямо жалость берет.
+22
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Антуан
У Юве огромный подбор футболистов но мне это кажется или они все при Алегри превратились в поленья? Ди Мария весь матч ошибался, Куадрадо просто бегал, вышедший Кьеза какой-то мертвый, распиаренный Влахович просто ныл весь свой матч, ни одного выигранного единоборства. И так можно еще фамилий 5 назвать, играли нормально меньше 50 % состава.
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+13
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bosonogii
Ответ sebastian1410
А ничего что Кьеза почти год не играл после разрыва крестообразных связок? Далеко не все футболисты после крестов возвращаются на свой былой уровень.
Особенно когда его ставят правым защитником, тут вернешься на свой уровень
+13
0
+13
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Black Phoenix
Говорить о заслуженном финале, отлетая по игре от Севильи - это сюрреализм.
+16
-3
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Fulyan
Просто уйди пожалуйста. Хватит топить клуб.
+15
-3
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vel
Не так много опыта и выпускаешь Миретти, уже два месяца находящегося не в форме. Он не то, что ожидаемо не помог, он по сути играл за Севилью. Как мяч к нему попадал, так сразу потеря, причем в большинстве случаев - на ровном месте. У парня ноги заплетались. Кьеза тоже еще не готов к столь интенсивной игре. Тренер первым несет ответственность выпуская парней в таком состоянии.

В целом, исход противостояния логичен.
В первом матче Севилья была значительно лучше - Юве откровенно отскочил. В этом Ювентус играл не хуже и мог легко побеждать, забивай свои убойные моменты ДиМА, Рабьо и дважды Кьеза. По сути - это их поражение. Ты играешь в Юве и не забиваешь такие моменты.. Севилья, например, два своих таких забила.

По прежнему не вижу перспектив с Аллегри во главе. Ни одной игры одним составом. Человек только и делает, что импровизирует, принимая решения на интуиции и чутье. Обильное количество травм - тоже не в пользу. В целом, команда физически дохлая и медленная на фоне соперников.
+11
0
+11
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vel
Ответ Владимир Владимир
Модно обвинять Аллегри, но тот же МЮ погромно влетел, а Юве мог пройти и моментов было достаточно для этого. Севилья заслуженно прошла дальше, но ставить это в вину Аллегри одного плохая идея
По одному матчу судить - такое себе.

В одном матче команда может сыграть вдохновенно или провалиться.

На другой чаше весов, два года во главе команды - ноль трофеев, отсутствие хоть сколь-нибудь внятной игры, прогресса игроков, постоянно переполненный лазарет.
+12
-2
+10
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Александр Титов
Ответ sebastian1410
А ничего что Кьеза почти год не играл после разрыва крестообразных связок? Далеко не все футболисты после крестов возвращаются на свой былой уровень.
может травма тому виной. А может Аллегри ведёт Кьезу по пути Бернардески
+9
0
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Garrincha_the best
"Мы заслуживали финал, но команду тренирую я"
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vel
Поймал себя на мысли, что занес сегодняшнюю игру в актив команде, только потому что ожидал намного худшего развития событий.

И это самый горький итог работы Аллегри. Дожил, ничего хорошего не жду от любимой команды и если она создала пару-тройку моментов, пусть и проиграла - это уже вызывает позитив. 🤦🏼‍♂️
+10
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Xell
Ответ Eddenonkas
Я завтра проснусь и прочитаю новость - Аллегри подал в отставку! Ну, пожалуйста😵‍💫
Я ж дождался увольнения Воробьева из Магнитки,три года ждал))Уволят и Аллегри.
+8
-1
+7
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dmitryGoose
Парни может этого и заслуживали, но ты - нет.
Когда уже его уволят? Осеннего позора в ЛЧ было мало?
+8
-1
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Alexander SuNRiSe
В таких матчах решают яйца, смелость, и тот, кто больше атакует, а не детали.
+7
-2
+5
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bosonogii
Ошибка - это твое подписание
+5
0
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Eddenonkas
Ответ Someone from Internet
Кьеза должен уйти?
Я говорил про Аллегри)
+3
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Валик Носко
Что ты несёшь тряпка, какой финал,ваш уровень кремонезе,ты не тренер,игры нет, уйди прошу
+3
0
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Vlados 86
Какой темп сбивала Севилья?) Темп парковки автобуса?
Да, Ювентус несколько раз очень опасно убегал в контры, но это следствие того, что Севилья почти весь матч давила без остановки.
+6
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Someone from Internet
Ответ Eddenonkas
Вся та деградация, что происходит с игроками Юве в последнее время - полная вина именно Аллегри. Под руководством этого "специалиста" стал деградировать даже Кьеза, который был единственным светлым пятном в этой тьме. Ему пора уходить и не позориться. Терпеть его тошнотворную игру ещё сезон - выше всяких сил для любого болельщика.
Кьеза должен уйти?
+3
0
+3
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Руслан З.
Смешно конечно читать слова о том что Ювентусу не хватает еврокубкового опыта... Разве что опыта выступления в Лиге Европы если сравнивать с Севильей.
+3
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