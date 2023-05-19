«Севилья» вышла в финал ЛЕ, совершив камбэк с «Ювентусом» – 2:1. Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме, Акунью удалили на 115-й
«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Душан Влахович открыл счет на 65-й минуте, однако Сусо на 71-й сравнял дальним ударом. Матч перешел в дополнительное время, в 1-м экстратайме Эрик Ламела вывел севильцев вперед.
Защитник «Севильи» Маркос Акунья был удален на 115-й минуте за затяжку времени.
В первом матче в Турине команды сыграли 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал, где сыграет с «Ромой».
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
- Удаление:
- Акунья (115).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Команда не умеет ни атаковать не прессенговать,выходить из под прессинга за два года так и не научились.
Аллегри застрял в прошлом лет этак 20 назад и самое печальное не желает развиваться.Что бы не произошло в последнем тайме дополнительного времени Ювентус под руководством Аллегри недостоин финала и все из за остановившегося в футбольном развитии Макса.
Надеюсь сразу после финального свистка Аллегри будет без работы.
0.03 xG. Эталонная сушка.