«Севилья» вышла в финал ЛЕ, совершив камбэк с «Ювентусом» – 2:1. Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме, Акунью удалили на 115-й

«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Душан Влахович открыл счет на 65-й минуте, однако Сусо на 71-й сравнял дальним ударом. Матч перешел в дополнительное время, в 1-м экстратайме Эрик Ламела вывел севильцев вперед.

Защитник «Севильи» Маркос Акунья был удален на 115-й минуте за затяжку времени.

В первом матче в Турине команды сыграли 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал, где сыграет с «Ромой».

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