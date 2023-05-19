«Севилья» вышла в финал ЛЕ, совершив камбэк с «Ювентусом» – 2:1. Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме, Акунью удалили на 115-й

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«Ювентус» проиграл в гостях «Севилье» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Душан Влахович открыл счет на 65-й минуте, однако Сусо на 71-й сравнял дальним ударом. Матч перешел в дополнительное время, в 1-м экстратайме Эрик Ламела вывел севильцев вперед.

Защитник «Севильи» Маркос Акунья был удален на 115-й минуте за затяжку времени.

В первом матче в Турине команды сыграли 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал, где сыграет с «Ромой».

Севилья Испания – Ювентус Италия 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 65 Влахович, 1:1 – 71 Сусо, 2:1 – 95 Ламела.
СевильяБуну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.
ЮвентусШченсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).
Предупреждения:
Кин (11), Акунья (57), Данило (105), Сусо (117), Паредес (117), Монтьель (120).
Удаление:
Акунья (115).

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257 комментариев

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ARTEM PROKAZOV
Вы чувствуете, насколько Минин на контрасте лучше как комментатор? Сравнение с теми, что на ЛЧ были. Понимаю, что не новость ни для кого, но Боже, как же приятно)
+178
-12
+166
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Интересно, игрокам и тренерам нашей лиги не стыдно говорить про накопившуюся усталость при виде носящегося по полю 115 минут Хесуса Наваса в его-то годы в конце сезона?
+103
-5
+98
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Kubinec_
будь проклят Реал который 2 года назад не подписал аллегри )
+51
-7
+44
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FrancoJuve
Одна команда вышла играть в футбол, а вторая - защищаться всей командой. Интересно, кто же больше достоин финала? И можно хотя бы Тудора на следующий сезон? Какая разница, пусть хотя бы играть начнут во что-то похожее на футбол.
+31
-7
+24
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Kubinec_
Севилья - цена состава в 2 раза меньше Ювентуса, зарплата тренера вообще раз в 5 меньше. результат на лице физрука
+26
-2
+24
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kupezz
Ответ Заяцволк
Слушайте, я вот что не пойму. Там вчера Сито разкуканил Реал, и все говорят, что это типа домашнее поле, на нём легче играть, типа болельщики чего-то там поддерживают. Блин, чё это за бред вообще ? Вот поле прямоугольное с травой, оно вообще для всех одинаково. Если умеешь играть в футбол, то выходи и играй, а если нет, то сиди дома ёпт. Какие там нафиг болельщики ? Пусть орут что хотят, и поддерживают соперника, что теперь, промахивать из-за этого ? Вот я например дома сижу, не поеду в Севилью играть, чтобы не позориться, и я как раз могу заплакать "Ой, пустите меня домой к мамкиной сиське, не хочу в чужом месте играть, хочу домой", но блин, Ювентус - это же вроде как профессиональный футбольный клуб, или нет ? Они что, просто не могут выйти на любое поле, и сыграть нормально ? Стыд какой, блин, что-то пригорело, пойду прогуляюсь
Если вы играли в футбол хоть даже на любительском уровне, то поймёте, что свой стадион и свои болельщики это как минимум +1 к мотивации и физическим кондициям. Болелы гонят так, что крылья вырастают и дыхалка становится как у коня). А теперь представьте когда вас гонят 30-50 тыс. человек)
+17
0
+17
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Левая бровь Анчелотти
Досиделись, поздравляю. 👏 Аллегри должны турнуть в конце сезона. Это невыносимо.
+18
-1
+17
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Sobachkin
Какой же оргазм! Болелы Севильи, игра Севильи! КРАСНОЕ БЕЗУМИЕ..... Я балдею! Севилья бери ЛЕ! Просто слов нет!
+18
-2
+16
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Чёрный тюльпан
Лучше бы этот матч был финалом ЛЕ, а там нас ждёт убогий Мавринья со своим автобусом. Да, может у болельщиков Ювентуса много претензий к тренеру, игрокам, но матч хотя бы живой. Корявый, но живой. А вот в финале мы увидим эталонную блевотину, как Севилья будет атаковать, а толмач отсиживаться в глухой обороне. Надеюсь, что победит футбол, а не курсы парковки.
+33
-17
+16
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Kubinec_
не верю в Аллегри, верю в команду.
+22
-6
+16
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juventus
Как же жалок Ювентус .
Команда не умеет ни атаковать не прессенговать,выходить из под прессинга за два года так и не научились.
Аллегри застрял в прошлом лет этак 20 назад и самое печальное не желает развиваться.Что бы не произошло в последнем тайме дополнительного времени Ювентус под руководством Аллегри недостоин финала и все из за остановившегося в футбольном развитии Макса.
Надеюсь сразу после финального свистка Аллегри будет без работы.
+17
-3
+14
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Aleks Del Piero
Ювентус столько за месяц не создаёт, сколько за этот матч, ворота чтоль маленькие какие-то...
+14
-1
+13
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Тигран Амбарцумов
классно играет Севилья, точно заслужила выход в финал
+12
0
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Bunyod Turgunov
Ответ juventus
Что мешало так играть первые 90 минут .
Севилья
+12
0
+12
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FrancoJuve
То есть Фаджоли вынесли, а судья приобнял игрока и нашептал ему что-тонна ушко? Интересно
+13
-3
+10
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yrok77
Ответ Juve164
У нас вратарь есть? Может пора уже ставить в ворота кого-нибудь? Почему выходим постоянно без вратаря?
по моему он тащил в 1тайме , статистику глянь
+10
-1
+9
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Juve164
Я надеюсь на следующий сезон не будет Аллегри. Это просто позор так играть.
+11
-2
+9
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Зубы Дзюбы
Бедные венгры. Эту блевотную Рому в финале лицезреть.

0.03 xG. Эталонная сушка.
+12
-3
+9
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Tun
Ответ FrancoJuve
Одна команда вышла играть в футбол, а вторая - защищаться всей командой. Интересно, кто же больше достоин финала? И можно хотя бы Тудора на следующий сезон? Какая разница, пусть хотя бы играть начнут во что-то похожее на футбол.
Я извиняюсь, а вы про какой из матчей? Просто тут правда непонятно)
+8
0
+8
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juventus
Всех фанатов Севильи с победой,а всех фанатов Юве с надеждой на увольнение через пару минут Аллегри.
+10
-2
+8
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Пашахан
Севилья дома будет очень хороша, но я верю в Юве!!!
+17
-9
+8
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Christos NB
если Севилья пройдет то она будет разыгрывать в финале трофей в седьмой раз и у севили невероятна я статистика 6 финалов 6 побед вот что значит результативность Ювентусу а особенно Бенфике стоит поучиться
+8
-1
+7
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yrok77
Ответ Juve164
Я смотрю матчи, а не статистику и вижу, как пшек постоянно лажает. Не такой уж удар неберущийся, чтоб его пропускать. Нужен вратарь нам срочно, а не этот родственник Аллегри..
сам то встань в раму и потащи такой удар, а потом говори что он берущийся
+7
0
+7
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Антон Абызов
Ответ Juve164
У нас вратарь есть? Может пора уже ставить в ворота кого-нибудь? Почему выходим постоянно без вратаря?
пора Буффона возвращать)
+7
0
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Орхан Эмиргамзаев
Кьеза баран!
+7
0
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