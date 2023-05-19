«Севилья» 7-й раз за 18 лет вышла в финал Лиги Европы – это рекорд. Клуб выиграл предыдущие шесть

Теги Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА рекорды Хосе Луис Мендилибар Футбол

«Севилья» вышла в финал Лиги Европы и установила рекорд турнира.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в полуфинале выбила «Ювентус» (1:1, 2:1) и в решающем матче сыграет с «Ромой».

«Севилья» вышла в финал Лиги Европы (ранее называлась Кубок УЕФА) седьмой раз за 18 лет. Ранее это происходило в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

Семь финалов Лиги Европы / Кубка УЕФА – рекорд турнира, у ближайшего преследователя испанского клуба, «Интера», 5 финалов. «Севилья» выиграла все шесть предыдущих финалов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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133 комментария

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Михо
В финале безусловно за Севилью! Такой футбол как играет Рома, нам не нужен
+253
-58
+195
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Eddenonkas
Аллегри конечно ужасен и с такой игрой не заслуживал даже полуфинала ЛК, но... Как же прекрасна магия Севильи. Даже в свой провальный сезон в Ла Лиге, в ЛЕ тащат
+117
-6
+111
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Eddenonkas
Ответ Burel
миллион раз выиграли этот недокубок, а все равно Севилью никто всерьез не воспринимает А они еще ЛК сделали
Глупо называть этот трофей недокубком. С появлением ЛК, его статус возрос и теперь там вполне приличные команды и неплохой футбол. Зря вы так.
+84
-2
+82
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Никита Никифоров
Аллегри, уходи, бога ради
+65
-5
+60
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Верховный Лорд
Ответ Михо
В финале безусловно за Севилью! Такой футбол как играет Рома, нам не нужен
Да даже играй она в лучший футбол в мире, все равно финал ЛЕ выиграет Севилья))
+63
-5
+58
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Ебздрогыч
Ну это Лига Севильи, на что расчитывал Ювентус? В Севилью хоть Талалаева тренером поставь, хоть Григоряна, хоть, прости Господи, Мостового - все равно в финале будут!
+61
-9
+52
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Руслан Лысенко
Ответ Андер Эррера
будет ничья, потом бесконечная серия пенальти
А потом матч остановят, вручат два кубка и скажут в громкоговоритель, идите-ка вы нахер по домам.
+43
0
+43
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benjamin92
Ответ Михо
В финале безусловно за Севилью! Такой футбол как играет Рома, нам не нужен
Сегодня у Ромы xG по нулям ) ни одной десятой даже 😄
+41
-12
+29
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Андер Эррера
Ответ DimDimich36
Интрига кто проиграет свой первый еврокубковый финал Севилья или Моуриньо
будет ничья, потом бесконечная серия пенальти
+28
0
+28
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DimDimich36
Интрига кто проиграет свой первый еврокубковый финал Севилья или Моуриньо
+24
0
+24
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Газонокосильщик Хави
А знаете еще в чем тема. В этом году во всех 3х еврокубках, в финале 3 клуба из Италии. Это конечно совсем мечты и легче единорога на улице встретить, но представьте афиг в самой Италии, если все 3 клуба выиграют ЛЧ, ЛЕ и ЛК
+28
-7
+21
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deadjoker
Моур против Севильи. Это прям битва двух йокодзун намечается :)
+18
-1
+17
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Three Days Grace
Ответ Михо
В финале безусловно за Севилью! Такой футбол как играет Рома, нам не нужен
Севилья, которая почти весь сезон шла возле зоны вылета в Ла Лиге, играет во что-то невероятное, ага))
+17
-2
+15
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Ебздрогыч
Севилья (хозяин Лиги Европы) против Ромы Моуриньо (5 из 5 побед в финалах еврокубков. Блин, даже не знаешь на кого ставить
+18
-3
+15
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FrancoJuve
Комментатор суперкрут!
Аллегри и Юве - неуд. Севилья была лучше, если есть болельщики тут - поздравляю.
А мы еще победим и не раз! FINO ALLA FINE
+13
0
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леннорыч-абрамович
Пришло время Йозе Марино доказать свою особенность и остановить Севилью
+14
-6
+8
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PenCap Chew
Заруба вышла знатная. Как болельщик Юве, признаю, что Севилья заслужила проход в финал. Но и Юве бился очень достойно.
+7
0
+7
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Metalloid
Ответ Верховный Лорд
Да даже играй она в лучший футбол в мире, все равно финал ЛЕ выиграет Севилья))
Ой не факт, там Моур, тут магия на магический автобус.
+6
0
+6
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Никита Никифоров
Ответ Log in
Мистер 1:0 сегодня и одного гола не заслужил. Блин, вот как ему можно было дать такой длинный контракт...
Вот правда, даже при Пирло игра была много лучше, на муки аллегри смотреть просто никаких сил нет
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treeeurotrophy
Ответ Паскаль Шимбонда
Комментарий удален пользователем
Доброе утро, в обоих матчах у Ромы по стате почти по всем компонентам превосходство над Фейенордом. Зачем ты врешь, чел? Я уж молчу про цифру 5xg...

Я не понимаю, зачем вы врете? Действительно на столько хейстерство моура превосходит реальность?

Как раз Фейенорд отскочил в первом случайным ударом издали и когда игроки Ромы просто в пустые ворота мазали...
+7
-1
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Aleksandr Danilov
Ответ Злой Руся
Какой же все таки Передес гнилой человек. Тебе же завтра с Акуньей раздевалку делить, на сборах. Да, возможно Акунья передерживал чуток мяч, но из всей команды Ювентуса, только Передес истерил в этот момент.
Это его стиль игры. Акунья тоже не Мирослав Клозе на поле, как и все аргентинцы
+7
-1
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MrWillSee
Ответ Газонокосильщик Хави
А знаете еще в чем тема. В этом году во всех 3х еврокубках, в финале 3 клуба из Италии. Это конечно совсем мечты и легче единорога на улице встретить, но представьте афиг в самой Италии, если все 3 клуба выиграют ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Мне кажется я знаю, кто не сыграет из этого экспресса)
И ты знаешь)
И все знают)
+5
-1
+4
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ForzaGandzasar
Мы же не заслужили пройти Севилью, давайте быть честными. Значит расстраиваться не за что.
Только нужно подумать как избавиться от физ.рука, такой второй сезон лично я не выдержу.
+4
0
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Christos NB
Ответ Burel
миллион раз выиграли этот недокубок, а все равно Севилью никто всерьез не воспринимает А они еще ЛК сделали
Burel что значит недокубок между прочим в этом турнире играют знаменитые команды европейский кубок это всегда знаменитые клубы и качественный футбол ладно если бы ты сказал про конференций я бы ещё сказал да возможно и то это не правильно но лигу Европы который был основан в 1971 году это тебе не Аль насрал или Йокогама маринос это Еврокубок имей уважение.
+4
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benjamin92
Севилья, что ты такое?
В Ла Лиге никакие, зато в ЛЕ опять божат
+6
-2
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