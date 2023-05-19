«Севилья» 7-й раз за 18 лет вышла в финал Лиги Европы – это рекорд. Клуб выиграл предыдущие шесть

«Севилья» вышла в финал Лиги Европы и установила рекорд турнира.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в полуфинале выбила « » (1:1, 2:1) и в решающем матче сыграет с «Ромой».

«Севилья» вышла в финал (ранее называлась Кубок УЕФА) седьмой раз за 18 лет. Ранее это происходило в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

Семь финалов Лиги Европы / Кубка УЕФА – рекорд турнира, у ближайшего преследователя испанского клуба, «Интера», 5 финалов. « » выиграла все шесть предыдущих финалов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!