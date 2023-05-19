«Севилья» 7-й раз за 18 лет вышла в финал Лиги Европы – это рекорд. Клуб выиграл предыдущие шесть
«Севилья» вышла в финал Лиги Европы и установила рекорд турнира.
Команда Хосе Луиса Мендилибара в полуфинале выбила «Ювентус» (1:1, 2:1) и в решающем матче сыграет с «Ромой».
«Севилья» вышла в финал Лиги Европы (ранее называлась Кубок УЕФА) седьмой раз за 18 лет. Ранее это происходило в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.
Семь финалов Лиги Европы / Кубка УЕФА – рекорд турнира, у ближайшего преследователя испанского клуба, «Интера», 5 финалов. «Севилья» выиграла все шесть предыдущих финалов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Аллегри и Юве - неуд. Севилья была лучше, если есть болельщики тут - поздравляю.
А мы еще победим и не раз! FINO ALLA FINE
Я не понимаю, зачем вы врете? Действительно на столько хейстерство моура превосходит реальность?
Как раз Фейенорд отскочил в первом случайным ударом издали и когда игроки Ромы просто в пустые ворота мазали...
И ты знаешь)
И все знают)
Только нужно подумать как избавиться от физ.рука, такой второй сезон лично я не выдержу.
В Ла Лиге никакие, зато в ЛЕ опять божат