Где смотреть Балтика – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 20 мая
В субботу, 20 мая, сыграют Балтика и Рубин в 32 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Калининград».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Балтика – Рубин
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
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